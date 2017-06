Feb 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16XH8 ICICI BK 18-Feb-13 99.9135 7.9000 2 200 99.9135 7.9000 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 99.9135 7.9000 1 50 99.9135 7.9000 INE238A16NG6 AXIS BK 21-Feb-13 99.8478 7.9482 1 50 99.8478 7.9482 INE237A16RP0 KOTAK MAH BK 25-Feb-13 99.7827 7.9487 1 25 99.7827 7.9487 INE237A16RP0 KOTAK MAH BK 25-Feb-13 99.7610 7.9495 1 25 99.7610 7.9495 INE028A16383 BK OF BARODA 25-Feb-13 99.7598 7.9895 1 20 99.7598 7.9895 INE238A16NL6 AXIS BK 27-Feb-13 99.7176 7.9514 1 25 99.7176 7.9514 INE483A16ED4 CENTRAL BK OF INDIA 1-Mar-13 99.6744 7.9488 1 25 99.6744 7.9488 INE695A16EO0 UNITED BK OF INDIA 4-Mar-13 99.6129 7.8800 1 25 99.6129 7.8800 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 99.6129 7.8800 1 15 99.6129 7.8800 INE652A16DJ3 STATE BK OF PATIALA 5-Mar-13 99.5915 7.8797 1 5 99.5915 7.8797 INE166A16HD8 ING VYSYA BK 8-Mar-13 99.5418 8.0006 1 10 99.5418 8.0006 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 99.4530 8.0301 1 25 99.4530 8.0301 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 99.3900 8.0000 2 25 99.3900 8.0000 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 99.3052 7.9805 2 45 99.3052 7.9805 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 99.2621 7.9805 1 25 99.2621 7.9805 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 99.2539 8.0698 1 21 99.2539 8.0698 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 99.2539 8.0698 1 5 99.2539 8.0698 INE090A16TF0 ICICI BK 21-Mar-13 99.2406 7.9801 1 5 99.2406 7.9801 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 99.1472 8.0500 1 55 99.1472 8.0500 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 99.1546 7.9795 1 10 99.1546 7.9795 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 99.1309 8.0001 3 125 99.1309 8.0001 INE008A16JW8 IDBI BK 26-Mar-13 99.1255 8.0502 1 30 99.1255 8.0502 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.1331 7.9796 1 25 99.1331 7.9796 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 99.1352 7.9601 1 25 99.1352 7.9601 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.0901 7.9801 1 25 99.0901 7.9801 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 99.0958 7.9296 1 5 99.0958 7.9296 INE695A16FU4 UNITED BK OF INDIA 3-Apr-13 98.8512 8.8372 2 150 98.8512 8.8372 INE008A16NS8 IDBI BK 4-Apr-13 98.8014 9.0368 3 200 98.8013 9.0374 INE168A16EK6 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Apr-13 98.6645 8.9828 1 2 98.6645 8.9828 INE692A16BV8 UNION BK OF INDIA 12-Apr-13 98.7052 8.5500 1 25 98.7052 8.5500 INE166A16HM9 ING VYSYA BK 15-Apr-13 98.5346 9.0471 2 100 98.5345 9.0477 INE168A16FH9 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Apr-13 98.5362 9.0371 2 100 98.5361 9.0377 INE237A16SX2 KOTAK MAH BK 15-Apr-13 98.5341 9.0502 1 100 98.5341 9.0502 INE483A16EG7 CENTRAL BK OF INDIA 16-Apr-13 98.6140 8.5500 1 25 98.6140 8.5500 INE483A16EG7 CENTRAL BK OF INDIA 16-Apr-13 98.5426 8.8495 1 25 98.5426 8.8495 INE237A16SZ7 KOTAK MAH BK 22-Apr-13 98.3659 9.0501 1 25 98.3659 9.0501 INE562A16BB5 INDIAN BK 25-Apr-13 98.2866 9.0899 2 75 98.2866 9.0899 INE434A16BW3 ANDHRA BK 29-Apr-13 98.2550 8.8800 1 5 98.2550 8.8800 INE705A16FO4 VIJAYA BK 29-Apr-13 98.2550 8.8800 1 5 98.2550 8.8800 INE090A16UC5 ICICI BK 3-Jun-13 97.2978 9.3000 1 5 97.2978 9.3000 INE562A16CW9 INDIAN BK 7-Jun-13 97.2621 9.0926 2 250 97.2621 9.0926 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 97.1513 9.0700 1 25 97.1513 9.0700 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 97.0487 9.2499 1 25 97.0487 9.2499 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 97.1044 9.0701 1 25 97.1044 9.0701 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 96.7700 9.3000 1 5 96.7700 9.3000 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 95.1264 9.3500 1 15 95.1264 9.3500 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 95.1032 9.3501 1 15 95.1032 9.3501 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 94.8011 9.3101 2 50 94.7958 9.3201 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 94.6421 9.3500 1 10 94.6421 9.3500 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.7394 9.4000 1 25 92.7394 9.4000 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.8611 9.2001 1 25 92.8611 9.2001 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.8123 9.2375 4 100 92.8033 9.2500 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.7316 9.3800 1 25 92.7316 9.3800 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 92.6944 9.3399 1 25 92.6944 9.3399 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 92.6288 9.4000 1 25 92.6288 9.4000 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 92.5992 9.3800 1 25 92.5992 9.3800 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.4964 9.4000 2 75 92.4964 9.4000 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 92.5386 9.3133 3 75 92.5485 9.2999 INE112A16DE9 CORPORATION BK 7-Jan-14 92.3422 9.2849 1 25 92.3422 9.2849 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 92.0796 9.4000 1 25 92.0796 9.4000 INE168A16EZ4 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Jan-14 92.0021 9.5000 1 25 92.0021 9.5000 INE141A16JL0 OBC 16-Jan-14 92.1981 9.1925 1 25 92.1981 9.1925 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 92.1981 9.1925 2 10 92.1981 9.1925 INE528G16SW3 YES BK 13-Feb-14 91.5579 9.2458 3 225 91.5774 9.2225 INE166A16HR8 ING VYSYA BK 13-Feb-14 91.5335 9.2750 3 80 91.5335 9.2750 INE008A16NX8 IDBI BK 13-Feb-14 91.6025 9.1925 1 60 91.6025 9.1925 