Feb 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16FI8 UCO BK 19-Feb-13 99.9783 7.9222 1 50 99.9783 7.9222 INE090A16SP1 ICICI BK 22-Feb-13 99.9130 7.9457 1 125 99.9130 7.9457 INE434A16BD3 ANDHRA BK 22-Feb-13 99.9135 7.9000 1 25 99.9135 7.9000 INE651A16EC8 STATE BK OF MYSORE 25-Feb-13 99.8487 7.9012 1 300 99.8487 7.9012 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 99.8488 7.8964 2 55 99.8487 7.9012 INE168A16EW1 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Feb-13 99.8465 8.0140 2 35 99.8468 8.0005 INE428A16IQ2 ALLAHABAD BK 26-Feb-13 99.8255 7.9768 2 350 99.8261 7.9480 INE654A16CQ6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Feb-13 99.7840 7.9011 4 200 99.7840 7.9011 INE428A16IN9 ALLAHABAD BK 28-Feb-13 99.7849 7.8681 1 15 99.7849 7.8681 INE691A16FN8 UCO BK 28-Feb-13 99.7849 7.8681 1 5 99.7849 7.8681 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 99.7625 7.8994 2 225 99.7625 7.8994 INE562A16CT5 INDIAN BK 1-Mar-13 99.7625 7.8994 1 50 99.7625 7.8994 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 99.7625 7.8994 1 25 99.7625 7.8994 INE141A16IU3 OBC 4-Mar-13 99.6979 7.9000 4 150 99.6979 7.9000 INE652A16DJ3 STATE BK OF PATIALA 5-Mar-13 99.6776 7.8704 1 50 99.6776 7.8704 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 99.6731 7.9807 1 25 99.6731 7.9807 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 99.5504 7.8498 1 50 99.5504 7.8498 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 99.5485 7.8839 2 35 99.5436 7.9690 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 99.5504 7.8498 1 25 99.5504 7.8498 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 99.5436 7.9690 1 1 99.5436 7.9690 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 99.5112 8.1495 1 5 99.5112 8.1495 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 99.4953 8.0500 1 5 99.4953 8.0500 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 99.4769 7.9973 2 30 99.4744 8.0357 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 99.4571 7.9696 1 25 99.4571 7.9696 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.4571 7.9696 1 25 99.4571 7.9696 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 99.4571 7.9696 1 15 99.4571 7.9696 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 99.3924 7.9689 1 10 99.3924 7.9689 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 99.3940 7.9478 1 0.02 99.3940 7.9478 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 99.3708 7.9694 1 25 99.3708 7.9694 INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 99.4052 7.8000 1 5 99.4052 7.8000 INE476A16HD1 CANARA BK 21-Mar-13 99.3251 8.0004 1 125 99.3251 8.0004 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 99.2378 8.0097 1 50 99.2378 8.0097 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.2387 8.0002 1 25 99.2387 8.0002 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.2387 8.0002 1 25 99.2387 8.0002 INE428A16GM5 ALLAHABAD BK 26-Mar-13 99.0959 9.2502 1 500 99.0959 9.2502 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.2162 8.0096 2 100 99.2162 8.0096 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 99.2123 8.0498 1 25 99.2123 8.0498 INE141A16HE9 OBC 28-Mar-13 99.1740 8.0000 1 50 99.1740 8.0000 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.1689 8.0498 1 25 99.1689 8.0498 INE476A16IW9 CANARA BK 2-Apr-13 99.0187 8.4122 1 50 99.0187 8.4122 INE476A16IX7 CANARA BK 3-Apr-13 98.8907 9.3054 2 500 98.8907 9.3054 INE483A16EJ1 CENTRAL BK OF INDIA 3-Apr-13 98.9244 9.0197 2 105 98.9084 9.1553 INE654A16CU8 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Apr-13 98.8317 9.3798 4 100 98.8317 9.3798 INE166A16HM9 ING VYSYA BK 15-Apr-13 98.6316 9.0428 1 20 98.6316 9.0428 INE166A16HN7 ING VYSYA BK 17-Apr-13 98.5129 9.4997 2 50 98.5129 9.4997 INE562A16CZ2 INDIAN BK 18-Apr-13 98.5213 9.2852 1 100 98.5213 9.2852 INE008A16NY6 IDBI BK 18-Apr-13 98.5268 9.2501 1 25 98.5268 9.2501 INE237A16OH4 KOTAK MAH BK 18-Apr-13 98.4876 9.5001 1 25 98.4876 9.5001 INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 98.4143 9.3350 1 50 98.4143 9.3350 INE237A16OX1 KOTAK MAH BK 14-May-13 97.8579 9.3998 1 10 97.8579 9.3998 INE648A16GA3 SBBJ 16-May-13 97.8342 9.2876 3 200 97.8342 9.2876 INE166A16HS6 ING VYSYA BK 24-May-13 97.5658 9.5858 3 150 97.5660 9.5850 INE171A16DF2 THE FEDERAL BK 27-May-13 97.4903 9.5878 4 225 97.4904 9.5876 INE562A16DA3 INDIAN BK 28-May-13 97.5564 9.2349 2 100 97.5564 9.2349 INE237A16TB6 KOTAK MAH BK 29-May-13 97.4373 9.5999 1 200 97.4373 9.5999 INE166A16HU2 ING VYSYA BK 31-May-13 97.3907 9.5874 6 425 97.3907 9.5874 INE166A16HT4 ING VYSYA BK 3-Jun-13 97.3160 9.5874 2 200 97.3160 9.5874 INE237A16TA8 KOTAK MAH BK 10-Jun-13 97.1385 9.6001 1 50 97.1385 9.6001 INE090A16UK8 ICICI BK 10-Jun-13 97.2052 9.3699 1 5 97.2052 9.3699 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 97.1663 9.3374 2 150 97.1663 9.3374 INE171A16ER5 THE FEDERAL BK 14-Jun-13 97.0431 9.5875 5 350 97.0431 9.5875 INE112A16CX1 CORPORATION BK 14-Jun-13 97.1068 9.3750 4 100 97.1053 9.3798 INE036D16DA2 THE KARUR VYSYA BK 14-Jun-13 97.0294 9.6333 2 75 97.0304 9.6300 INE237A16PN9 KOTAK MAH BK 20-Jun-13 96.8910 9.6000 1 200 96.8910 9.6000 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 96.7946 9.3699 1 5 96.7946 9.3699 INE528G16PT5 YES BK 8-Jul-13 96.5151 9.5501 1 5 96.5151 9.5501 INE141A16IP3 OBC 30-Oct-13 93.8296 9.4500 1 25 93.8296 9.4500 INE651A16DR8 STATE BK OF MYSORE 22-Nov-13 93.3534 9.4500 1 50 93.3534 9.4500 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 92.7704 9.4500 1 25 92.7704 9.4500 INE112A16DK6 CORPORATION BK 13-Feb-14 91.6850 9.1951 2 30 91.6850 9.1951 INE008A16NW0 IDBI BK 14-Feb-14 91.4235 9.4850 1 25 91.4235 9.4850 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 91.5377 9.2700 1 50 91.5377 9.2700 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 91.4977 9.2924 10 500 91.5793 9.1950 INE562A16CY5 INDIAN BK 18-Feb-14 91.5346 9.2483 5 195 91.4976 9.2925 INE171A16ET1 THE FEDERAL BK 18-Feb-14 91.4537 9.3449 1 50 91.4537 9.3449 =============================================================================================== *: Crores