Feb 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 99.8919 7.8998 1 25 99.8919 7.8998 INE695A16EJ0 UNITED BK OF INDIA 25-Feb-13 99.8905 8.0023 1 25 99.8905 8.0023 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 99.8700 7.9186 1 50 99.8700 7.9186 INE428A16IQ2 ALLAHABAD BK 26-Feb-13 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 99.8267 7.9205 1 50 99.8267 7.9205 INE008A16JG1 IDBI BK 28-Feb-13 99.8478 7.9482 1 50 99.8478 7.9482 INE166A16GW0 ING VYSYA BK 28-Feb-13 99.8175 8.3418 1 50 99.8175 8.3418 INE166A16GX8 ING VYSYA BK 1-Mar-13 99.8044 7.9482 2 125 99.8044 7.9482 INE562A16CT5 INDIAN BK 1-Mar-13 99.8250 7.9984 1 50 99.8250 7.9984 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 99.8056 7.8994 1 25 99.8056 7.8994 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 99.8093 7.7487 1 25 99.8093 7.7487 INE141A16IU3 OBC 4-Mar-13 99.7409 7.9014 2 150 99.7409 7.9014 INE166A16HD8 ING VYSYA BK 8-Mar-13 99.6505 8.0009 1 25 99.6505 8.0009 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 99.5028 7.9298 1 25 99.5028 7.9298 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 99.4992 7.9875 1 25 99.4992 7.9875 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.4992 7.9875 2 13.15 99.4992 7.9875 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 99.4284 8.0705 1 25 99.4284 8.0705 INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 99.3900 8.0006 2 100 99.3900 8.0006 INE090A16TF0 ICICI BK 21-Mar-13 99.3658 8.0331 1 0.1 99.3658 8.0331 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 99.3762 7.9006 1 20 99.3762 7.9006 INE428A16IS8 ALLAHABAD BK 25-Mar-13 99.1706 9.2504 1 500 99.1706 9.2504 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 99.2775 8.0494 1 75 99.2775 8.0494 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.2603 8.0001 1 25 99.2603 8.0001 INE238A16OK6 AXIS BK 28-Mar-13 99.2123 8.0498 2 100 99.2123 8.0498 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 99.2340 8.0499 1 20 99.2340 8.0499 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 99.2529 7.8498 1 10 99.2529 7.8498 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.2340 8.0499 1 5 99.2340 8.0499 INE705A16FA3 VIJAYA BK 29-Mar-13 99.2340 7.8263 1 10 99.2340 7.8263 INE095A16FO0 INDUSIND BK 2-Apr-13 98.9804 9.3997 1 5 98.9804 9.3997 INE667A16BB2 SYNDICATE BK 8-Apr-13 98.9167 8.6899 1 5 98.9167 8.6899 INE652A16FI0 STATE BK OF PATIALA 8-Apr-13 98.9216 8.6502 1 5 98.9216 8.6502 INE652A16FM2 STATE BK OF PATIALA 10-Apr-13 98.8753 8.6497 1 5 98.8753 8.6497 INE141A16JK2 OBC 10-Apr-13 98.8701 8.6901 1 5 98.8701 8.6901 INE008A16NG3 IDBI BK 12-Apr-13 98.8236 8.6899 1 5 98.8236 8.6899 INE077A16885 DENA BK 15-Apr-13 98.6169 9.4798 1 0.2 98.6169 9.4798 INE651A16EH7 STATE BK OF MYSORE 29-Apr-13 98.3748 9.0000 1 25 98.3748 9.0000 INE652A16FJ8 STATE BK OF PATIALA 30-Apr-13 98.3509 9.0002 1 25 98.3509 9.0002 INE171A16EU9 THE FEDERAL BK 31-May-13 97.4405 9.5876 2 500 97.4405 9.5876 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 97.3919 8.8859 1 75 97.3919 8.8859 INE667A16BD8 SYNDICATE BK 14-Jun-13 97.2996 8.8860 1 50 97.2996 8.8860 INE171A16ER5 THE FEDERAL BK 14-Jun-13 97.2996 8.8860 1 50 97.2996 8.8860 INE036D16DA2 THE KARUR VYSYA BK 14-Jun-13 97.0801 9.6300 1 25 97.0801 9.6300 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 96.6785 9.5000 1 25 96.6785 9.5000 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 93.1209 9.3300 1 50 93.1209 9.3300 INE692A16BR6 UNION BK OF INDIA 10-Dec-13 92.9698 9.4200 1 50 92.9698 9.4200 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 92.8503 9.4000 2 100 92.8503 9.4000 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 92.8514 9.4299 1 25 92.8514 9.4299 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 92.8139 9.4200 1 25 92.8139 9.4200 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 92.7837 9.4000 1 25 92.7837 9.4000 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 93.0627 8.8917 1 50 93.0627 8.8917 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.5921 9.4200 1 25 92.5921 9.4200 INE562A16CY5 INDIAN BK 18-Feb-14 91.5382 9.2949 2 50 91.5382 9.2949 INE008A16OA4 IDBI BK 18-Feb-14 91.5590 9.2700 1 25 91.5590 9.2700 =============================================================================================== *: Crores