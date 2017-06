Feb 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE168A16EW1 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Feb-13 99.9136 7.8924 3 150 99.9135 7.9000 INE237A16RP0 KOTAK MAH BK 25-Feb-13 99.9133 7.9182 1 105 99.9133 7.9182 INE028A16383 BK OF BARODA 25-Feb-13 99.9140 7.8543 1 25 99.9140 7.8543 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 99.8926 7.8486 1 25 99.8926 7.8486 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 99.8703 7.9003 2 125 99.8703 7.9003 INE008A16NC2 IDBI BK 27-Feb-13 99.8711 7.8515 1 25 99.8711 7.8515 INE562A16CT5 INDIAN BK 1-Mar-13 99.8271 7.9022 2 100 99.8271 7.9022 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 99.8250 7.9984 1 50 99.8250 7.9984 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 99.7611 7.9461 3 200 99.7611 7.9461 INE141A16IU3 OBC 4-Mar-13 99.7625 7.8994 2 170 99.7625 7.8994 INE457A16BU8 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-13 99.7827 7.9487 1 75 99.7827 7.9487 INE028A16409 BK OF BARODA 4-Mar-13 99.7827 7.9487 1 5 99.7827 7.9487 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 99.6070 8.0006 1 25 99.6070 8.0006 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 99.5447 7.9497 1 25 99.5447 7.9497 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 99.5367 8.0901 1 10 99.5367 8.0901 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.5229 7.9534 3 75 99.5231 7.9501 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 99.5231 7.9501 1 25 99.5231 7.9501 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 99.4550 8.0006 2 100 99.4550 8.0006 INE652A16DL9 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-13 99.4334 7.9995 1 25 99.4334 7.9995 INE428A16IT6 ALLAHABAD BK 21-Mar-13 99.2954 9.2501 1 500 99.2954 9.2501 INE562A16AV5 INDIAN BK 21-Mar-13 99.3900 8.0006 1 25 99.3900 8.0006 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.3035 8.0002 1 25 99.3035 8.0002 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 99.3377 7.8500 1 5 99.3377 7.8500 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 99.3035 8.0002 1 5 99.3035 8.0002 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.2783 8.0405 1 20 99.2783 8.0405 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 99.2923 8.1297 1 5 99.2923 8.1297 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.2340 8.0499 1 120 99.2340 8.0499 INE692A16BV8 UNION BK OF INDIA 12-Apr-13 98.8439 8.5382 1 10 98.8439 8.5382 INE528G16SX1 YES BK 15-May-13 97.9072 9.4000 1 10 97.9072 9.4000 INE036D16DA2 THE KARUR VYSYA BK 14-Jun-13 97.1050 9.6299 1 25 97.1050 9.6299 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 97.0309 9.4651 1 1 97.0309 9.4651 INE090A16VB5 ICICI BK 27-Jun-13 96.8427 9.5199 1 10 96.8427 9.5199 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 94.8746 9.4800 2 10 94.8746 9.4800 INE651A16DR8 STATE BK OF MYSORE 22-Nov-13 93.4116 9.4299 1 50 93.4116 9.4299 INE692A16BL9 UNION BK OF INDIA 25-Nov-13 93.3678 9.3600 2 50 93.3678 9.3600 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 93.2521 9.3000 1 50 93.2521 9.3000 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 93.2300 9.3000 1 50 93.2300 9.3000 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 93.1636 9.3000 2 100 93.1636 9.3000 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 93.0311 9.3000 3 115 93.0311 9.3000 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 92.9210 9.2999 1 25 92.9210 9.2999 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.6797 9.3300 2 75 92.6942 9.3100 INE654A16CZ7 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Dec-13 92.6358 9.3000 1 25 92.6358 9.3000 INE528G16SY9 YES BK 17-Feb-14 91.3698 9.5500 1 70 91.3698 9.5500 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com