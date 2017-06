Feb 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 99.9348 7.9419 2 75 99.9347 7.9500 INE008A16JE6 IDBI BK 25-Feb-13 99.9353 7.8804 2 70 99.9347 7.9500 INE237A16RP0 KOTAK MAH BK 25-Feb-13 99.9347 7.9500 1 45 99.9347 7.9500 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 99.9347 7.9500 1 40 99.9347 7.9500 INE695A16EJ0 UNITED BK OF INDIA 25-Feb-13 99.9348 7.9378 1 25 99.9348 7.9378 INE428A16IQ2 ALLAHABAD BK 26-Feb-13 99.9130 7.9412 4 360 99.9130 7.9457 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 99.8920 7.8929 4 185 99.8919 7.8998 INE008A16NC2 IDBI BK 27-Feb-13 99.8933 7.7974 1 25 99.8933 7.7974 INE237A16RQ8 KOTAK MAH BK 27-Feb-13 99.8926 7.8486 1 25 99.8926 7.8486 INE166A16GW0 ING VYSYA BK 28-Feb-13 99.8687 7.9979 1 60 99.8687 7.9979 INE237A16RT2 KOTAK MAH BK 28-Feb-13 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE654A16CQ6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Feb-13 99.8711 7.8515 1 25 99.8711 7.8515 INE654A16CQ6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Feb-13 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 99.8464 8.0215 3 125 99.8449 8.0999 INE171A16EH6 THE FEDERAL BK 1-Mar-13 99.8468 8.0005 1 125 99.8468 8.0005 INE166A16GX8 ING VYSYA BK 1-Mar-13 99.8464 8.0215 1 100 99.8464 8.0215 INE483A16ED4 CENTRAL BK OF INDIA 1-Mar-13 99.8449 8.0999 1 100 99.8449 8.0999 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 99.8468 8.0005 1 25 99.8468 8.0005 INE166A16HE6 ING VYSYA BK 4-Mar-13 99.7781 8.1174 3 100 99.7772 8.1504 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 99.7821 7.9707 1 50 99.7821 7.9707 INE166A16HD8 ING VYSYA BK 8-Mar-13 99.6880 8.1608 3 65 99.6865 8.1991 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.5444 7.9550 2 60 99.5444 7.9550 INE160A16IM0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Mar-13 99.4797 7.9543 1 150 99.4797 7.9543 INE428A16IU4 ALLAHABAD BK 22-Mar-13 99.2954 9.2501 1 500 99.2954 9.2501 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.3208 8.0517 2 13.9 99.3208 8.0517 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 99.3030 8.0060 1 2 99.3030 8.0060 INE483A16CO5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-13 99.3042 8.2499 1 5 99.3042 8.2499 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.3042 8.2499 1 5 99.3042 8.2499 INE237A16TF7 KOTAK MAH BK 2-Apr-13 99.0067 9.3895 1 5 99.0067 9.3895 INE667A16BB2 SYNDICATE BK 8-Apr-13 98.9404 8.6866 1 5 98.9404 8.6866 INE141A16JK2 OBC 10-Apr-13 98.8938 8.6868 1 5 98.8938 8.6868 INE008A16NG3 IDBI BK 12-Apr-13 98.8473 8.6866 1 5 98.8473 8.6866 INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 98.5099 9.3576 5 150 98.5064 9.3802 INE237A16SZ7 KOTAK MAH BK 22-Apr-13 98.4876 9.5001 1 25 98.4876 9.5001 INE008A16LR4 IDBI BK 23-Apr-13 98.4815 9.3800 3 75 98.4815 9.3800 INE649A16CR4 STATE BK OF HYDERABAD 23-Apr-13 98.4863 9.3499 2 75 98.4863 9.3499 INE237A16TC4 KOTAK MAH BK 25-Apr-13 98.4037 9.5500 1 200 98.4037 9.5500 INE562A16BB5 INDIAN BK 25-Apr-13 98.4477 9.2826 2 150 98.4477 9.2826 INE095A16GU5 INDUSIND BK 25-Apr-13 98.3856 9.6601 2 50 98.3856 9.6601 INE095A16GS9 INDUSIND BK 26-Apr-13 98.3700 9.6001 2 450 98.3700 9.6001 INE667A16BL1 SYNDICATE BK 26-Apr-13 98.4726 8.9865 1 50 98.4726 8.9865 INE705A16FO4 VIJAYA BK 29-Apr-13 98.4267 8.8399 1 70 98.4267 8.8399 INE483A16CU2 CENTRAL BK OF INDIA 29-Apr-13 98.3216 9.4405 1 25 98.3216 9.4405 INE237A16TH3 KOTAK MAH BK 20-May-13 97.7698 9.5700 1 25 97.7698 9.5700 INE237A16TG5 KOTAK MAH BK 23-May-13 97.7371 9.3898 1 5 97.7371 9.3898 INE237A16TB6 KOTAK MAH BK 29-May-13 97.5373 9.5998 1 100 97.5373 9.5998 INE166A16HT4 ING VYSYA BK 3-Jun-13 97.4156 9.5874 3 200 97.4156 9.5874 INE237A16TA8 KOTAK MAH BK 10-Jun-13 97.2379 9.6000 1 50 97.2379 9.6000 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 97.2799 9.4500 1 25 97.2799 9.4500 INE036D16DA2 THE KARUR VYSYA BK 14-Jun-13 97.1299 9.6298 1 25 97.1299 9.6298 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 97.1184 9.4999 1 50 97.1184 9.4999 INE651A16DR8 STATE BK OF MYSORE 22-Nov-13 93.4834 9.3200 1 50 93.4834 9.3200 INE692A16BP0 UNION BK OF INDIA 5-Dec-13 93.2078 9.3000 2 100 93.1874 9.3300 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 93.0311 9.3000 1 25 93.0311 9.3000 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 92.9650 9.3000 1 25 92.9650 9.3000 INE434A16DC1 ANDHRA BK 9-Jan-14 92.4676 9.3500 2 50 92.4676 9.3500 INE008A16NX8 IDBI BK 13-Feb-14 91.5322 9.4850 2 40 91.5322 9.4850 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 91.5195 9.3950 9 350 91.5195 9.3950 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 91.4452 9.4850 4 165 91.4452 9.4850 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 91.5030 9.4150 3 85 91.5030 9.4150 INE008A16OC0 IDBI BK 19-Feb-14 91.4018 9.4850 2 150 91.4018 9.4850 INE528G16SZ6 YES BK 19-Feb-14 91.3480 9.5500 1 145 91.3480 9.5500 INE112A16DM2 CORPORATION BK 19-Feb-14 91.5179 9.3451 2 75 91.5179 9.3451 INE090A16YD5 ICICI BK 19-Feb-14 91.3811 9.5100 2 11.5 91.3811 9.5100 INE651A16EN5 STATE BK OF MYSORE 21-Feb-14 91.5168 9.2950 3 250 91.5168 9.2950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For 