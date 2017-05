Feb 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16RQ8 KOTAK MAH BK 27-Feb-13 99.9562 7.9970 2 155 99.9562 7.9970 INE008A16NC2 IDBI BK 27-Feb-13 99.9561 8.0153 1 75 99.9561 8.0153 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 99.9568 7.8874 1 25 99.9568 7.8874 INE654A16CQ6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Feb-13 99.9345 7.9744 2 50 99.9345 7.9744 INE095A16FF8 INDUSIND BK 28-Feb-13 99.9340 8.0353 1 2.5 99.9340 8.0353 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 99.9119 8.0462 3 200 99.9119 8.0462 INE171A16EH6 THE FEDERAL BK 1-Mar-13 99.9119 8.0462 1 100 99.9119 8.0462 INE483A16ED4 CENTRAL BK OF INDIA 1-Mar-13 99.9123 8.0119 3 100 99.9124 8.0005 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 99.9347 7.9500 1 50 99.9347 7.9500 INE141A16IT5 OBC 1-Mar-13 99.9347 7.9500 1 50 99.9347 7.9500 INE166A16GX8 ING VYSYA BK 1-Mar-13 99.9113 8.1011 1 25 99.9113 8.1011 INE457A16BT0 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-13 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE166A16HE6 ING VYSYA BK 4-Mar-13 99.8449 8.0999 3 200 99.8449 8.0999 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 99.8459 8.0476 1 100 99.8459 8.0476 INE141A16IU3 OBC 4-Mar-13 99.8459 8.0476 1 25 99.8459 8.0476 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 99.8459 8.0476 1 25 99.8459 8.0476 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 99.8468 8.0005 1 25 99.8468 8.0005 INE652A16DJ3 STATE BK OF PATIALA 5-Mar-13 99.8250 7.9984 1 75 99.8250 7.9984 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 99.8250 7.9984 1 25 99.8250 7.9984 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 99.6922 8.0496 1 100 99.6922 8.0496 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 99.6922 8.0496 1 50 99.6922 8.0496 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 99.6462 8.0997 1 25 99.6462 8.0997 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.6046 8.0497 2 225 99.6046 8.0497 INE095A16FI2 INDUSIND BK 15-Mar-13 99.5972 8.2009 2 100 99.5972 8.2009 INE090A16TB9 ICICI BK 15-Mar-13 99.6046 8.0497 1 50 99.6046 8.0497 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.6242 8.0991 1 25 99.6242 8.0991 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 99.6065 8.0108 1 2 99.6065 8.0108 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 99.5396 8.0392 3 150 99.5396 8.0392 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 99.5177 8.0406 1 50 99.5177 8.0406 INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 99.4922 8.0997 1 100 99.4922 8.0997 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 99.4922 8.0997 1 50 99.4922 8.0997 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 99.4963 8.0340 1 10 99.4963 8.0340 INE238A16OE9 AXIS BK 21-Mar-13 99.4744 8.0357 1 50 99.4744 8.0357 INE036D16CX6 THE KARUR VYSYA BK 22-Mar-13 99.4449 8.1497 1 100 99.4449 8.1497 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 99.3870 8.0402 1 50 99.3870 8.0402 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.3825 8.0996 1 25 99.3825 8.0996 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.3727 7.9452 1 10 99.3727 7.9452 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 99.3297 7.9455 1 25 99.3297 7.9455 INE238A16OK6 AXIS BK 28-Mar-13 99.3386 8.1006 1 5 99.3386 8.1006 INE476A16IW9 CANARA BK 2-Apr-13 99.0882 9.3297 1 25 99.0882 9.3297 INE095A16FO0 INDUSIND BK 2-Apr-13 99.1526 8.6651 1 10 99.1526 8.6651 INE476A16IX7 CANARA BK 3-Apr-13 99.1008 9.1996 1 50 99.1008 9.1996 INE562A16CS7 INDIAN BK 3-Apr-13 99.1008 9.1996 2 50 99.1008 9.1996 INE562A16CS7 INDIAN BK 3-Apr-13 99.0462 9.4997 1 10 99.0462 9.4997 INE141A16JJ4 OBC 3-Apr-13 99.1309 8.6487 1 10 99.1309 8.6487 INE428A16IE8 ALLAHABAD BK 4-Apr-13 99.0268 9.4397 1 25 99.0268 9.4397 INE692A16BN5 UNION BK OF INDIA 4-Apr-13 99.0247 9.4603 1 25 99.0247 9.4603 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 98.9951 9.5003 1 25 98.9951 9.5003 INE654A16CU8 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Apr-13 99.0150 9.3103 1 25 99.0150 9.3103 INE695A16FT6 UNITED BK OF INDIA 8-Apr-13 98.9305 9.3949 1 25 98.9305 9.3949 INE652A16FI0 STATE BK OF PATIALA 8-Apr-13 99.0165 8.6320 1 5 99.0165 8.6320 INE652A16FM2 STATE BK OF PATIALA 10-Apr-13 98.9701 8.6324 1 5 98.9701 8.6324 INE168A16EK6 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Apr-13 98.9316 8.9586 1 2 98.9316 8.9586 INE166A16HN7 ING VYSYA BK 17-Apr-13 98.6914 9.4897 1 50 98.6914 9.4897 INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 98.5802 9.3873 2 100 98.5802 9.3873 INE649A16CR4 STATE BK OF HYDERABAD 23-Apr-13 98.5654 9.3202 1 25 98.5654 9.3202 INE095A16GU5 INDUSIND BK 25-Apr-13 98.4619 9.6642 13 450 98.4610 9.6697 INE695A16FV2 UNITED BK OF INDIA 25-Apr-13 98.5037 9.3974 2 100 98.5037 9.3974 INE095A16GS9 INDUSIND BK 26-Apr-13 98.4455 9.6056 3 550 98.4464 9.6002 INE168A16FJ5 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Apr-13 98.4573 9.5319 2 250 98.4568 9.5349 INE008A16OJ5 IDBI BK 26-Apr-13 98.4664 9.4747 1 25 98.4664 9.4747 INE095A16GT7 INDUSIND BK 15-May-13 97.9510 9.6649 1 10 97.9510 9.6649 INE237A16TL5 KOTAK MAH BK 22-May-13 97.8332 9.4000 1 8 97.8332 9.4000 INE008A16KN5 IDBI BK 27-May-13 97.6923 9.4750 2 250 97.6923 9.4750 INE090A16UE1 ICICI BK 28-May-13 97.6434 9.5752 1 0.05 97.6434 9.5752 INE095A16GV3 INDUSIND BK 3-Jun-13 97.4694 9.6699 1 100 97.4694 9.6699 INE237A16TJ9 KOTAK MAH BK 4-Jun-13 97.4622 9.6002 2 250 97.4622 9.6002 INE168A16FI7 THE JAMMU AND KASHMIR BK14-Jun-13 97.2321 9.5325 2 250 97.2321 9.5325 INE036D16DA2 THE KARUR VYSYA BK 14-Jun-13 97.2046 9.6299 1 25 97.2046 9.6299 INE237A16TI1 KOTAK MAH BK 23-Aug-13 95.5933 9.4000 1 5 95.5933 9.4000 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 94.8856 9.2801 1 0.5 94.8856 9.2801 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 92.9148 9.3399 1 100 92.9148 9.3399 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 92.8919 9.3099 1 50 92.8919 9.3099 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.8111 9.3000 1 100 92.8111 9.3000 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 92.7604 9.3400 2 100 92.7604 9.3400 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 92.7824 9.3400 1 50 92.7824 9.3400 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.7891 9.3001 2 50 92.7891 9.3001 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 92.7748 9.3199 1 25 92.7748 9.3199 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 92.6211 9.3501 1 50 92.6211 9.3501 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 91.5434 9.4448 16 1135 91.5432 9.4451 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 91.4961 9.5026 3 35 91.4961 9.5026 INE562A16CY5 INDIAN BK 18-Feb-14 91.6285 9.3150 1 25 91.6285 9.3150 INE112A16DM2 CORPORATION BK 19-Feb-14 91.5050 9.4388 3 80 91.4999 9.4450 INE008A16OC0 IDBI BK 19-Feb-14 91.4526 9.5025 1 25 91.4526 9.5025 INE008A16OH9 IDBI BK 21-Feb-14 91.4525 9.4499 2 300 91.4525 9.4499 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 91.3453 9.5007 14 720 91.3438 9.5025 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 91.5014 9.3135 6 495 91.5001 9.3150 INE528G16TA7 YES BK 24-Feb-14 91.3751 9.4649 4 161 91.3626 9.4800 INE028A16540 BK OF BARODA 24-Feb-14 91.5043 9.3100 1 110 91.5043 9.3100 INE036D16DB0 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-14 91.2690 9.5925 1 100 91.2690 9.5925 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 91.4705 9.3249 7 425 91.4704 9.3250 INE528G16TB5 YES BK 25-Feb-14 91.4056 9.4025 2 50 91.4056 9.4025 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : 