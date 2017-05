Feb 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 99.9777 8.1340 3 375 99.9778 8.1048 INE008A16NC2 IDBI BK 27-Feb-13 99.9777 8.1413 1 250 99.9777 8.1413 INE237A16RQ8 KOTAK MAH BK 27-Feb-13 99.9771 8.3604 2 175 99.9777 8.1413 INE237A16RT2 KOTAK MAH BK 28-Feb-13 99.9552 8.1869 2 250 99.9554 8.1431 INE008A16JG1 IDBI BK 28-Feb-13 99.9554 8.1431 1 100 99.9554 8.1431 INE095A16FF8 INDUSIND BK 28-Feb-13 99.9555 8.1249 1 25 99.9555 8.1249 INE654A16CQ6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Feb-13 99.9567 7.9057 1 25 99.9567 7.9057 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 99.9567 7.9057 1 20 99.9567 7.9057 INE090A16SW7 ICICI BK 1-Mar-13 99.9335 8.0962 2 450 99.9335 8.0962 INE457A16BT0 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-13 99.9332 8.1368 3 300 99.9331 8.1449 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 99.9334 8.1068 5 230 99.9335 8.0962 INE237A16SH5 KOTAK MAH BK 1-Mar-13 99.9335 8.0962 1 75 99.9335 8.0962 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 99.9332 8.1287 2 75 99.9331 8.1449 INE428A16IP4 ALLAHABAD BK 1-Mar-13 99.9331 8.1449 1 75 99.9331 8.1449 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 99.9335 8.0962 2 50 99.9335 8.0962 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 99.9335 8.0962 1 25 99.9335 8.0962 INE483A16ED4 CENTRAL BK OF INDIA 1-Mar-13 99.9335 8.0962 1 5 99.9335 8.0962 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 99.8672 8.0918 3 125 99.8662 8.1504 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 99.8672 8.0894 2 100 99.8670 8.1016 INE166A16HE6 ING VYSYA BK 4-Mar-13 99.8664 8.1382 1 75 99.8664 8.1382 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 99.8667 8.1179 2 75 99.8662 8.1504 INE691A16FR9 UCO BK 4-Mar-13 99.8674 8.0772 1 50 99.8674 8.0772 INE457A16BU8 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-13 99.8662 8.1504 1 25 99.8662 8.1504 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 99.8905 8.0023 1 5 99.8905 8.0023 INE652A16DJ3 STATE BK OF PATIALA 5-Mar-13 99.8449 8.0999 3 225 99.8449 8.0999 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 99.8439 8.1522 1 50 99.8439 8.1522 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 99.8439 8.1522 2 50 99.8439 8.1522 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE434A16BI2 ANDHRA BK 7-Mar-13 99.8007 8.0989 1 25 99.8007 8.0989 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 99.7113 8.1304 3 125 99.7123 8.1010 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 99.7139 8.0566 4 105 99.7106 8.1490 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 99.7123 8.1010 2 100 99.7123 8.1010 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 99.7117 8.1170 2 75 99.7106 8.1490 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 99.7106 8.1490 1 50 99.7106 8.1490 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 99.7106 8.1490 1 25 99.7106 8.1490 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 99.7170 7.9683 1 25 99.7170 7.9683 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 99.6473 8.0751 4 145 99.6462 8.0997 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 99.6440 8.1503 1 35 99.6440 8.1503 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 99.6234 8.1155 2 125 99.6223 8.1402 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 99.6242 8.0991 1 25 99.6242 8.0991 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.6242 8.0991 1 25 99.6242 8.0991 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 99.6189 8.2137 1 25 99.6189 8.2137 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 99.6242 8.0991 1 25 99.6242 8.0991 INE090A16TB9 ICICI BK 15-Mar-13 99.6276 8.0255 1 20 99.6276 8.0255 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 99.5582 8.0986 2 59.5 99.5582 8.0986 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 99.5690 7.8998 1 25 99.5690 7.8998 INE036D16CV0 THE KARUR VYSYA BK 20-Mar-13 99.5142 8.0992 1 100 99.5142 8.0992 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 99.5142 8.0992 3 80 99.5142 8.0992 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 99.5142 8.0992 1 25 99.5142 8.0992 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 99.4702 8.1003 1 75 99.4702 8.1003 INE652A16EZ7 STATE BK OF PATIALA 22-Mar-13 99.4702 8.1003 1 50 99.4702 8.1003 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 99.4044 8.0999 2 125 99.4044 8.0999 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.4044 8.0999 1 100 99.4044 8.0999 INE036D16CU2 THE KARUR VYSYA BK 25-Mar-13 99.4007 8.1505 1 50 99.4007 8.1505 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 99.4044 8.0999 1 25 99.4044 8.0999 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.4044 8.0999 1 25 99.4044 8.0999 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 99.4124 7.9904 1 2 99.4124 7.9904 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 99.4041 7.8145 2 9.9702 99.4041 7.8145 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.3606 8.0994 1 5 99.3606 8.0994 INE428A16IE8 ALLAHABAD BK 4-Apr-13 99.0641 9.3198 4 500 99.0641 9.3198 INE428A16IZ3 ALLAHABAD BK 5-Apr-13 99.0397 9.3135 7 1000 99.0406 9.3046 INE483A16EG7 CENTRAL BK OF INDIA 16-Apr-13 98.8367 8.9500 1 25 98.8367 8.9500 INE528G16ON1 YES BK 18-Apr-13 98.7444 9.1004 1 25 98.7444 9.1004 INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 98.6136 9.3300 2 50 98.6136 9.3300 INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 98.5407 9.3195 8 1500 98.5406 9.3202 INE166A16HL1 ING VYSYA BK 26-Apr-13 98.4880 9.4975 1 25 98.4880 9.4975 INE237A16OM4 KOTAK MAH BK 29-Apr-13 98.4202 9.4497 1 25 98.4202 9.4497 INE651A16EH7 STATE BK OF MYSORE 29-Apr-13 98.5263 8.9499 1 25 98.5263 8.9499 INE705A16FO4 VIJAYA BK 29-Apr-13 98.5297 8.7850 2 9.9265 98.5297 8.7850 INE565A16723 INDIAN OVERSEAS BK 7-May-13 98.2361 9.3626 6 600 98.2361 9.3626 INE528G16PA5 YES BK 14-May-13 98.0555 9.4002 1 10 98.0555 9.4002 INE166A16HV0 ING VYSYA BK 15-May-13 97.9933 9.5826 2 160 97.9933 9.5826 INE008A16OK3 IDBI BK 15-May-13 98.0174 9.4652 1 50 98.0174 9.4652 INE434A16BR3 ANDHRA BK 20-May-13 97.9132 9.3725 1 1.1 97.9132 9.3725 INE237A16TL5 KOTAK MAH BK 22-May-13 97.8579 9.3998 1 7 97.8579 9.3998 INE705A16FP1 VIJAYA BK 27-May-13 97.7197 9.4637 3 100 97.7200 9.4624 INE562A16DA3 INDIAN BK 28-May-13 97.7092 9.4038 4 200 97.7095 9.4025 INE171A16EK0 THE FEDERAL BK 3-Jun-13 97.4872 9.8001 1 5 97.4872 9.8001 INE168A16FI7 THE JAMMU AND KASHMIR BK14-Jun-13 97.2568 9.5325 2 250 97.2568 9.5325 INE036D16DA2 THE KARUR VYSYA BK 14-Jun-13 97.2295 9.6301 1 25 97.2295 9.6301 INE112A16CS1 CORPORATION BK 22-Nov-13 93.4889 9.4501 1 25 93.4889 9.4501 INE008A16MU6 IDBI BK 26-Nov-13 93.4536 9.4000 2 10 93.4862 9.3500 INE008A16MU6 IDBI BK 26-Nov-13 93.3985 9.4500 1 5 93.3985 9.4500 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 93.0385 9.4501 1 25 93.0385 9.4501 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 93.3265 9.0000 1 5 93.3265 9.0000 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 92.9490 9.4500 1 25 92.9490 9.4500 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 93.0392 9.3201 1 50 93.0392 9.3201 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 92.9266 9.4500 1 25 92.9266 9.4500 INE008A16NW0 IDBI BK 14-Feb-14 91.5835 9.5024 2 35 91.5854 9.5000 INE008A16OH9 IDBI BK 21-Feb-14 91.4741 9.4500 6 300 91.4741 9.4500 INE036D16DB0 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-14 91.2917 9.5916 8 185 91.2888 9.5950 INE649A16DC4 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-14 91.5813 9.2433 2 75 91.5798 9.2450 INE683A16AM8 THE SOUTH INDIAN BK 24-Feb-14 91.2895 9.5942 4 60 91.2888 9.5950 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 91.4931 9.3491 2 55 91.3759 9.4900 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 91.5215 9.3150 1 25 91.5215 9.3150 INE528G16TA7 YES BK 24-Feb-14 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 91.3816 9.4571 24 955 91.3438 9.5025 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 91.4918 9.3250 5 375 91.4918 9.3250 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 91.4334 9.3950 1 150 91.4334 9.3950 INE649A16DD2 STATE BK OF HYDERABAD 25-Feb-14 91.5586 9.2450 1 50 91.5586 9.2450 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 91.4579 9.3399 4 600 91.4537 9.3449 =============================================================================================== *: Crores