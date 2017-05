Feb 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE654A16CQ6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Feb-13 99.9784 7.8857 1 25 99.9784 7.8857 INE457A16BT0 BK OF MAHARASHTRA 1-Mar-13 99.9553 8.1575 2 193 99.9547 8.2710 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 99.9556 8.1066 2 125 99.9556 8.1066 INE562A16CT5 INDIAN BK 1-Mar-13 99.9556 8.1066 1 100 99.9556 8.1066 INE428A16IP4 ALLAHABAD BK 1-Mar-13 99.9556 8.1066 1 100 99.9556 8.1066 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 99.9558 8.0675 2 35 99.9556 8.1066 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 99.8892 8.0974 2 100 99.8892 8.0974 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 99.8905 8.0023 1 50 99.8905 8.0023 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 99.8919 7.8998 1 40 99.8919 7.8998 INE160A16IN8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-13 99.8919 7.8998 1 25 99.8919 7.8998 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 99.8892 8.0974 1 25 99.8892 8.0974 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 99.9124 8.0005 1 10 99.9124 8.0005 INE166A16HE6 ING VYSYA BK 4-Mar-13 99.8885 8.1486 1 3.4 99.8885 8.1486 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 99.7328 8.1491 2 175 99.7328 8.1491 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 99.6998 7.8502 1 25 99.6998 7.8502 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 99.6662 8.1497 1 50 99.6662 8.1497 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.6440 8.1503 3 300 99.6440 8.1503 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 99.6440 8.1503 2 60 99.6440 8.1503 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 99.6440 8.1503 2 50 99.6440 8.1503 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 99.6440 8.1503 1 25 99.6440 8.1503 INE095A16FI2 INDUSIND BK 15-Mar-13 99.6477 8.0653 1 15 99.6477 8.0653 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 99.5775 8.1509 1 50 99.5775 8.1509 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 99.5801 8.1005 1 25 99.5801 8.1005 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 99.5361 8.1006 1 25 99.5361 8.1006 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 99.5188 8.0221 1 75 99.5188 8.0221 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 99.4859 8.2007 2 144 99.4859 8.2007 INE652A16FR1 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-13 99.4291 8.0606 1 300 99.4291 8.0606 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.4334 7.9995 1 150 99.4334 7.9995 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.4202 8.1874 2 100 99.4193 8.1998 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 99.4007 8.1505 2 505 99.4007 8.1505 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.3996 8.1662 3 180 99.3971 8.1998 INE095A16GP5 INDUSIND BK 26-Mar-13 99.3960 8.2148 1 50 99.3960 8.2148 INE238A16OJ8 AXIS BK 26-Mar-13 99.3971 8.1998 2 10 99.3971 8.1998 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 99.3606 8.0994 1 50 99.3606 8.0994 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 99.3632 8.0663 2 50 99.3527 8.2001 INE528G16OG5 YES BK 28-Mar-13 99.3488 8.2499 2 10 99.3488 8.2499 INE077A16984 DENA BK 2-Apr-13 99.1686 9.0002 1 165 99.1686 9.0002 INE457A16BW4 BK OF MAHARASHTRA 2-Apr-13 99.1686 9.0002 1 165 99.1686 9.0002 INE483A16EI3 CENTRAL BK OF INDIA 2-Apr-13 99.1686 9.0002 2 165 99.1686 9.0002 INE649A16DA8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Apr-13 99.1686 9.0002 2 50 99.1686 9.0002 INE976G16257 THE RATNAKAR BK 2-Apr-13 99.1974 8.6859 2 50 99.1974 8.6859 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 99.1356 8.8405 1 5 99.1356 8.8405 INE649A16CX2 STATE BK OF HYDERABAD 8-Apr-13 99.0737 8.7503 1 5 99.0737 8.7503 INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 98.5858 9.3498 1 100 98.5858 9.3498 INE483A16EK9 CENTRAL BK OF INDIA 26-Apr-13 98.5609 9.3498 1 100 98.5609 9.3498 INE652A16DN5 STATE BK OF PATIALA 29-Apr-13 98.4639 9.3348 1 50 98.4639 9.3348 INE483A16CU2 CENTRAL BK OF INDIA 29-Apr-13 98.4566 9.3799 1 25 98.4566 9.3799 INE237A16TM3 KOTAK MAH BK 13-May-13 98.1051 9.4000 1 7.5 98.1051 9.4000 INE008A16OK3 IDBI BK 15-May-13 98.0424 9.4648 1 100 98.0424 9.4648 INE171A16EV7 THE FEDERAL BK 20-May-13 97.9245 9.4342 4 67 97.9244 9.4348 INE683A16AP1 THE SOUTH INDIAN BK 20-May-13 97.9032 9.5333 3 57 97.9028 9.5351 INE528G16TC3 YES BK 20-May-13 97.9254 9.4301 2 25 97.9254 9.4301 INE028A16557 BK OF BARODA 27-May-13 97.7628 9.3850 6 500 97.7628 9.3850 INE705A16FP1 VIJAYA BK 27-May-13 97.7430 9.4700 2 50 97.7430 9.4700 INE028A16557 BK OF BARODA 27-May-13 97.7494 9.5498 1 5 97.7494 9.5498 INE652A16FQ3 STATE BK OF PATIALA 28-May-13 97.7429 9.3652 2 75 97.7429 9.3652 INE652A16FQ3 STATE BK OF PATIALA 28-May-13 97.7244 9.5498 1 5 97.7244 9.5498 INE171A16EK0 THE FEDERAL BK 3-Jun-13 97.5128 9.7998 1 5 97.5128 9.7998 INE562A16BN0 INDIAN BK 14-Jun-13 97.3342 9.3427 1 500 97.3342 9.3427 INE112A16CX1 CORPORATION BK 14-Jun-13 97.2905 9.5001 2 50 97.2905 9.5001 INE036D16DA2 THE KARUR VYSYA BK 14-Jun-13 97.2545 9.6299 1 25 97.2545 9.6299 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 95.3774 9.4600 1 25 95.3774 9.4600 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 94.9133 9.4500 1 5 94.9133 9.4500 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 93.2293 9.4000 1 50 93.2293 9.4000 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 93.0610 9.4500 1 25 93.0610 9.4500 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 93.3514 8.9951 1 5 93.3514 8.9951 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 92.8834 9.4799 1 25 92.8834 9.4799 INE648A16FW9 SBBJ 19-Dec-13 92.9741 9.3500 1 25 92.9741 9.3500 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 92.7473 9.4200 1 25 92.7473 9.4200 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 92.7258 9.4501 1 5 92.7258 9.4501 INE090A16YD5 ICICI BK 19-Feb-14 91.6212 9.3500 1 44 91.6212 9.3500 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 91.5397 9.3188 3 465 91.5429 9.3150 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 91.5091 9.3556 2 42.6 91.4308 9.4500 INE036D16DB0 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-14 91.2653 9.6500 1 18 91.2653 9.6500 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 91.4772 9.3682 3 165 91.4674 9.3800 INE008A16OI7 IDBI BK 26-Feb-14 91.3501 9.4950 2 50 91.3501 9.4950 INE683A16AR7 THE SOUTH INDIAN BK 26-Feb-14 91.2669 9.5950 1 45 91.2669 9.5950 INE683A16AS5 THE SOUTH INDIAN BK 27-Feb-14 91.2450 9.5950 2 50 91.2450 9.5950 INE238A16RO1 AXIS BK 27-Feb-14 91.4077 9.4000 1 25 91.4077 9.4000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com