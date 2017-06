Feb 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 99.9780 8.0318 2 50 99.9780 8.0318 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 99.9785 7.8492 1 25 99.9785 7.8492 INE695A16EL6 UNITED BK OF INDIA 1-Mar-13 99.9775 8.2143 1 10 99.9775 8.2143 INE160A16IN8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-13 99.9113 8.1050 3 175 99.9113 8.1011 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 99.9112 8.1097 2 95 99.9113 8.1011 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 99.9116 8.0737 2 50 99.9119 8.0462 INE141A16IU3 OBC 4-Mar-13 99.9130 7.9457 1 50 99.9130 7.9457 INE691A16FR9 UCO BK 4-Mar-13 99.9130 7.9457 1 25 99.9130 7.9457 INE166A16HE6 ING VYSYA BK 4-Mar-13 99.9108 8.1468 1 25 99.9108 8.1468 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 99.9130 7.9457 1 15 99.9130 7.9457 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 99.8912 7.9511 1 25 99.8912 7.9511 INE008A16JK3 IDBI BK 5-Mar-13 99.8878 8.1998 1 5 99.8878 8.1998 INE237A16SK9 KOTAK MAH BK 6-Mar-13 99.8662 8.1504 2 200 99.8662 8.1504 INE654A16CP8 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Mar-13 99.8682 8.0284 1 115 99.8682 8.0284 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 99.6903 8.0994 1 35 99.6903 8.0994 INE652A16FB5 STATE BK OF PATIALA 15-Mar-13 99.6682 8.1007 2 50 99.6682 8.1007 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.6682 8.1007 2 50 99.6682 8.1007 INE652A16DL9 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-13 99.5801 8.1005 1 50 99.5801 8.1005 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 99.5812 8.0792 1 15 99.5812 8.0792 INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 99.5603 8.0600 1 125 99.5603 8.0600 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 99.5775 8.1509 1 25 99.5775 8.1509 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 99.5775 8.1509 1 25 99.5775 8.1509 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.4448 8.1519 4 225 99.4415 8.1999 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 99.4473 8.1150 2 50 99.4496 8.0803 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.4228 8.1500 2 150 99.4228 8.1500 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 99.4228 8.1500 1 130 99.4228 8.1500 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 99.4228 8.1500 1 50 99.4228 8.1500 INE008A16JW8 IDBI BK 26-Mar-13 99.4462 8.1305 1 50 99.4462 8.1305 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.4449 8.1497 1 25 99.4449 8.1497 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 99.4007 8.1505 2 125 99.4007 8.1505 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 99.3787 8.1497 1 5 99.3787 8.1497 INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 98.6351 9.5299 1 50 98.6351 9.5299 INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 98.5574 9.5403 1 50 98.5574 9.5403 INE168A16FJ5 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Apr-13 98.5415 9.4778 2 300 98.5415 9.4778 INE652A16DN5 STATE BK OF PATIALA 29-Apr-13 98.4887 9.3348 2 50 98.4887 9.3348 INE168A16FK3 THE JAMMU AND KASHMIR BK 6-May-13 98.2798 9.5353 2 200 98.2798 9.5353 INE166A16HV0 ING VYSYA BK 15-May-13 98.0533 9.5349 1 100 98.0533 9.5349 INE648A16GA3 SBBJ 16-May-13 98.1259 9.0534 1 100 98.1259 9.0534 INE705A16FP1 VIJAYA BK 27-May-13 97.7689 9.4652 2 100 97.7689 9.4652 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 97.5623 9.5999 1 50 97.5623 9.5999 INE171A16EK0 THE FEDERAL BK 3-Jun-13 97.5128 9.7998 1 5 97.5128 9.7998 INE692A16BO3 UNION BK OF INDIA 4-Jun-13 97.5373 9.5998 1 75 97.5373 9.5998 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 97.5520 8.9798 2 20 97.5520 8.9798 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 97.4802 9.2500 1 5 97.4802 9.2500 INE112A16CX1 CORPORATION BK 14-Jun-13 97.2849 9.6101 1 25 97.2849 9.6101 INE036D16DA2 THE KARUR VYSYA BK 14-Jun-13 97.2794 9.6301 1 25 97.2794 9.6301 INE562A16BO8 INDIAN BK 18-Jun-13 97.2616 9.3423 1 500 97.2616 9.3423 INE434A16CJ8 ANDHRA BK 26-Jun-13 96.9807 9.6301 1 25 96.9807 9.6301 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 96.0341 9.5401 1 100 96.0341 9.5401 INE652A16FS9 STATE BK OF PATIALA 27-Aug-13 95.5698 9.3999 1 100 95.5698 9.3999 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 94.9028 9.3799 1 1 94.9028 9.3799 INE651A16EO3 STATE BK OF MYSORE 27-Nov-13 93.4715 9.3726 1 100 93.4715 9.3726 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 93.3695 9.0000 1 5 93.3695 9.0000 INE483A16EB8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-13 92.8654 9.4101 1 50 92.8654 9.4101 INE141A16JG0 OBC 8-Jan-14 92.7177 9.1300 1 25 92.7177 9.1300 INE483A16EF9 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jan-14 92.4009 9.4100 2 150 92.4009 9.4100 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 91.5808 9.2951 2 100 91.5808 9.2951 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 91.4819 9.3625 3 200 91.4923 9.3500 INE683A16AR7 THE SOUTH INDIAN BK 26-Feb-14 91.2909 9.5925 2 65 91.2909 9.5925 INE090A16YG8 ICICI BK 26-Feb-14 91.4710 9.3756 1 50 91.4710 9.3756 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 91.5168 9.2950 8 650 91.5168 9.2950 INE008A16OL1 IDBI BK 27-Feb-14 91.4848 9.3333 2 150 91.4876 9.3300 INE683A16AS5 THE SOUTH INDIAN BK 27-Feb-14 91.2254 9.6450 1 30 91.2254 9.6450 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 91.4731 9.3217 5 750 91.4620 9.3350 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 91.4960 9.2944 2 200 91.4976 9.2925 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : *: Crores