Mar 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 99.9347 7.9500 6 375 99.9347 7.9500 INE667A16AA6 SYNDICATE BK 4-Mar-13 99.9350 7.9135 3 200 99.9351 7.9013 INE166A16HE6 ING VYSYA BK 4-Mar-13 99.9350 7.9135 3 100 99.9351 7.9013 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 99.9351 7.9013 1 100 99.9351 7.9013 INE160A16IN8 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-13 99.9334 8.1084 1 75 99.9334 8.1084 INE171A16EI4 THE FEDERAL BK 4-Mar-13 99.9351 7.9013 1 50 99.9351 7.9013 INE691A16FR9 UCO BK 4-Mar-13 99.9351 7.9013 1 25 99.9351 7.9013 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 99.9347 7.9500 1 25 99.9347 7.9500 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 99.9136 7.8939 5 150 99.9135 7.9000 INE562A16CO6 INDIAN BK 5-Mar-13 99.9135 7.9000 1 50 99.9135 7.9000 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 99.9140 7.8543 1 25 99.9140 7.8543 INE654A16CP8 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Mar-13 99.8919 7.8998 2 100 99.8919 7.8998 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 99.7788 8.0917 1 75 99.7788 8.0917 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 99.7574 8.0695 1 25 99.7574 8.0695 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 99.7137 8.0604 2 125 99.7141 8.0502 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.6907 8.0889 2 100 99.6907 8.0889 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 99.6914 8.0705 1 25 99.6914 8.0705 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 99.6242 8.0991 1 55 99.6242 8.0991 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 99.6218 8.1510 1 25 99.6218 8.1510 INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 99.5775 8.1509 1 75 99.5775 8.1509 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 99.5560 8.5675 1 20 99.5560 8.5675 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 99.5581 8.1005 1 25 99.5581 8.1005 INE476A16HD1 CANARA BK 21-Mar-13 99.5327 8.5683 1 24 99.5327 8.5683 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.4657 8.1698 4 125 99.4637 8.2002 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.5475 7.9006 1 5 99.5475 7.9006 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 99.4702 8.1003 1 5 99.4702 8.1003 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.5390 8.0497 1 5 99.5390 8.0497 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 99.4702 8.1003 1 0.5 99.4702 8.1003 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.5261 7.8999 1 5 99.5261 7.8999 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 99.4449 8.1497 1 0.75 99.4449 8.1497 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.3971 8.1998 1 100 99.3971 8.1998 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 99.4007 8.1505 1 50 99.4007 8.1505 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 99.4832 7.9005 1 5 99.4832 7.9005 INE428A16IZ3 ALLAHABAD BK 5-Apr-13 99.0784 9.7004 2 100 99.0784 9.7004 INE683A16AJ4 THE SOUTH INDIAN BK 5-Apr-13 99.1955 8.4578 2 35 99.1955 8.4578 INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 98.6785 9.4001 1 5 98.6785 9.4001 INE652A16FJ8 STATE BK OF PATIALA 30-Apr-13 98.5639 9.3301 1 5 98.5639 9.3301 INE695A16FW0 UNITED BK OF INDIA 3-May-13 98.3978 9.4337 2 200 98.3976 9.4349 INE476A16JE5 CANARA BK 3-May-13 98.3809 9.5349 1 25 98.3809 9.5349 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 98.3317 9.3827 1 300 98.3317 9.3827 INE166A16HV0 ING VYSYA BK 15-May-13 98.0779 9.5375 1 150 98.0779 9.5375 INE141A16KA1 OBC 17-May-13 98.0561 9.3973 1 250 98.0561 9.3973 INE141A16KB9 OBC 20-May-13 97.9818 9.3977 1 250 97.9818 9.3977 INE141A16KC7 OBC 21-May-13 97.9571 9.3976 2 250 97.9571 9.3976 INE166A16HW8 ING VYSYA BK 27-May-13 97.7897 9.4827 2 500 97.7897 9.4827 INE705A16FP1 VIJAYA BK 27-May-13 97.8020 9.4289 2 350 97.7926 9.4700 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 97.5754 8.9799 1 10 97.5754 8.9799 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 97.5043 9.2500 1 5 97.5043 9.2500 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 93.3413 9.4000 1 25 93.3413 9.4000 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 93.2674 9.4100 1 50 93.2674 9.4100 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 93.1622 9.4000 1 50 93.1622 9.4000 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 93.1175 9.4000 1 25 93.1175 9.4000 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 93.0574 9.3900 2 15 93.0574 9.3900 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 93.0420 9.3800 1 25 93.0420 9.3800 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 92.9976 9.3799 1 25 92.9976 9.3799 INE112A16DE9 CORPORATION BK 7-Jan-14 92.6345 9.3921 2 125 92.6360 9.3901 INE112A16DE9 CORPORATION BK 7-Jan-14 92.5625 9.4001 1 35 92.5625 9.4001 INE141A16JG0 OBC 8-Jan-14 92.7392 9.1300 1 25 92.7392 9.1300 INE483A16EF9 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jan-14 92.4744 9.3999 1 50 92.4744 9.3999 INE649A16CZ7 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jan-14 92.1619 9.3501 1 25 92.1619 9.3501 INE562A16CY5 INDIAN BK 18-Feb-14 91.6531 9.3900 1 75 91.6531 9.3900 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 91.6063 9.2901 2 65 91.6063 9.2901 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 91.4859 9.4357 3 55 91.5216 9.3925 INE528G16TE9 YES BK 26-Feb-14 91.3894 9.5000 1 65 91.3894 9.5000 INE008A16OI7 IDBI BK 26-Feb-14 91.4764 9.3950 1 50 91.4764 9.3950 INE036D16DC8 THE KARUR VYSYA BK 27-Feb-14 91.2474 9.6450 3 100 91.2474 9.6450 INE008A16OL1 IDBI BK 27-Feb-14 91.4618 9.3867 2 75 91.4549 9.3950 INE683A16AS5 THE SOUTH INDIAN BK 27-Feb-14 91.2366 9.6580 2 50 91.2329 9.6625 INE528G16TD1 YES BK 27-Feb-14 91.4092 9.4500 1 35 91.4092 9.4500 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 91.5168 9.2950 4 750 91.5168 9.2950 INE434A16DI8 ANDHRA BK 28-Feb-14 91.4583 9.3651 4 250 91.4500 9.3751 INE976G16273 THE RATNAKAR BK 28-Feb-14 90.8494 10.0999 1 25 90.8494 10.0999 INE528G16TF6 YES BK 1-Mar-14 91.4077 9.4000 1 65 91.4077 9.4000 =============================================================================================== *: Crores