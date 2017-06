Mar 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 99.7840 7.9011 1 25 99.7840 7.9011 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 99.7813 8.0000 1 25 99.7813 8.0000 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.7574 8.0681 2 28.85 99.7616 7.9294 INE095A16FI2 INDUSIND BK 15-Mar-13 99.7565 8.0995 1 25 99.7565 8.0995 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 99.7580 8.0495 1 25 99.7580 8.0495 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 99.7580 8.0495 1 20 99.7580 8.0495 INE090A16TB9 ICICI BK 15-Mar-13 99.7584 8.0361 1 5 99.7584 8.0361 INE095A16FJ0 INDUSIND BK 18-Mar-13 99.6884 8.1493 1 35 99.6884 8.1493 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 99.6973 7.9158 1 0.02 99.6973 7.9158 INE652A16DL9 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-13 99.6707 8.0394 1 50 99.6707 8.0394 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 99.6467 8.0871 2 100 99.6462 8.0997 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 99.6571 7.8495 2 60.05 99.6571 7.8493 INE705A16EV2 VIJAYA BK 22-Mar-13 99.5943 8.2602 2 300 99.5943 8.2602 INE428A16IU4 ALLAHABAD BK 22-Mar-13 99.5972 8.2009 1 25 99.5972 8.2009 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 99.5270 8.2603 1 500 99.5270 8.2603 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 99.5328 8.1591 3 270 99.5333 8.1497 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.5690 7.8998 1 25 99.5690 7.8998 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.5690 7.8998 1 25 99.5690 7.8998 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.5361 8.1006 1 25 99.5361 8.1006 INE428A16IS8 ALLAHABAD BK 25-Mar-13 99.5304 8.2006 1 25 99.5304 8.2006 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 99.5361 8.1006 1 0.05 99.5361 8.1006 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 99.5082 7.8432 1 100 99.5082 7.8432 INE457A16AK1 BK OF MAHARASHTRA 30-Mar-13 99.4263 8.1003 1 5 99.4263 8.1003 INE483A16EI3 CENTRAL BK OF INDIA 2-Apr-13 99.2235 9.8497 1 50 99.2235 9.8497 INE077A16984 DENA BK 2-Apr-13 99.2587 9.3998 1 25 99.2587 9.3998 INE008A16NI9 IDBI BK 2-Apr-13 99.2587 9.3998 1 25 99.2587 9.3998 INE649A16DA8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Apr-13 99.3128 8.7091 1 15 99.3128 8.7091 INE238A16OP5 AXIS BK 2-Apr-13 99.2587 9.3998 1 10 99.2587 9.3998 INE476A16IW9 CANARA BK 2-Apr-13 99.2665 9.3002 1 10 99.2665 9.3002 INE562A16CS7 INDIAN BK 3-Apr-13 99.2010 9.7995 1 200 99.2010 9.7995 INE141A16JJ4 OBC 3-Apr-13 99.2953 8.6347 1 10 99.2953 8.6347 INE457A16BQ6 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-13 99.2873 8.7334 1 2 99.2873 8.7334 INE168A16FE6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 4-Apr-13 99.2473 8.9296 1 10.9 99.2473 8.9296 INE528G16SQ5 YES BK 5-Apr-13 99.2655 8.4399 2 45 99.2655 8.4399 INE683A16AJ4 THE SOUTH INDIAN BK 5-Apr-13 99.2644 8.4526 1 15 99.2644 8.4526 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 99.2361 8.7803 1 5 99.2361 8.7803 INE649A16CX2 STATE BK OF HYDERABAD 8-Apr-13 99.1741 8.6847 1 5 99.1741 8.6847 INE166A16HX6 ING VYSYA BK 22-Apr-13 98.7172 9.6797 2 110 98.7172 9.6797 INE237A16SZ7 KOTAK MAH BK 22-Apr-13 98.7080 9.7501 1 40 98.7080 9.7501 INE649A16CR4 STATE BK OF HYDERABAD 23-Apr-13 98.7082 9.5533 2 75 98.7073 9.5603 INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 98.6941 9.4698 1 5 98.6941 9.4698 INE084A16907 BK OF INDIA 3-May-13 98.4847 9.3600 3 525 98.4847 9.3599 INE562A16DB1 INDIAN BK 3-May-13 98.4811 9.3825 5 500 98.4811 9.3825 INE008A16MA8 IDBI BK 3-May-13 98.4719 9.4400 5 400 98.4795 9.3925 INE428A16JE6 ALLAHABAD BK 3-May-13 98.4479 9.5907 6 350 98.4444 9.6128 INE476A16JE5 CANARA BK 3-May-13 98.4568 9.5349 2 125 98.4568 9.5349 INE483A16EL7 CENTRAL BK OF INDIA 3-May-13 98.4648 9.4847 2 125 98.4648 9.4847 INE166A16HY4 ING VYSYA BK 3-May-13 98.4253 9.7327 1 100 98.4253 9.7327 INE648A16GC9 SBBJ 3-May-13 98.4524 9.5626 1 100 98.4524 9.5626 INE695A16FW0 UNITED BK OF INDIA 3-May-13 98.4799 9.3900 2 100 98.4799 9.3900 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 98.4068 9.3799 1 50 98.4068 9.3799 INE028A16565 BK OF BARODA 14-May-13 98.2165 9.3352 3 300 98.2165 9.3352 INE476A16JG0 CANARA BK 14-May-13 98.1790 9.5351 2 50 98.1790 9.5351 INE428A16IX8 ALLAHABAD BK 22-May-13 97.9619 9.6124 1 25 97.9619 9.6124 INE028A16557 BK OF BARODA 27-May-13 97.8792 9.4151 1 125 97.8792 9.4151 INE166A16HW8 ING VYSYA BK 27-May-13 97.8643 9.4826 1 25 97.8643 9.4826 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 97.7137 9.3849 2 200 97.7137 9.3849 INE476A16JL0 CANARA BK 3-Jun-13 97.6661 9.5850 2 100 97.6661 9.5850 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 97.5852 9.5075 1 0.2 97.5852 9.5075 INE692A16BH7 UNION BK OF INDIA 17-Jun-13 97.3126 9.5999 1 50 97.3126 9.5999 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 95.1227 9.5000 1 25 95.1227 9.5000 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 93.3413 9.4000 1 25 93.3413 9.4000 INE141A16IY5 OBC 11-Dec-13 93.2293 9.3999 1 25 93.2293 9.3999 INE112A16DE9 CORPORATION BK 7-Jan-14 92.6360 9.3900 1 35 92.6360 9.3900 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 91.8756 9.4100 1 50 91.8756 9.4100 INE008A16NW0 IDBI BK 14-Feb-14 91.7966 9.4001 1 50 91.7966 9.4001 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 91.8338 9.3000 1 50 91.8338 9.3000 INE008A16OH9 IDBI BK 21-Feb-14 91.6450 9.4000 1 100 91.6450 9.4000 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 91.6656 9.2700 1 50 91.6656 9.2700 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 91.6705 9.2900 2 15 91.6705 9.2900 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 91.6491 9.2900 1 15 91.6491 9.2900 INE434A16DM0 ANDHRA BK 27-Feb-14 91.5526 9.3550 2 100 91.5526 9.3550 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 91.5038 9.3106 13 1125 91.5001 9.3150 INE008A16OE6 IDBI BK 3-Mar-14 91.3621 9.4805 7 550 91.3501 9.4950 INE141A16KE3 OBC 3-Mar-14 91.4502 9.3748 7 200 91.4521 9.3725 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 91.5168 9.2950 3 125 91.5168 9.2950 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 91.4500 9.3751 2 100 91.4500 9.3751 INE652A16FU5 STATE BK OF PATIALA 3-Mar-14 91.5168 9.2950 1 50 91.5168 9.2950 INE528G16TG4 YES BK 3-Mar-14 91.3855 9.4524 1 40 91.3855 9.4524 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 91.2690 9.5925 1 25 91.2690 9.5925 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 91.4286 9.3750 2 100 91.4286 9.3750 INE036D16DD6 THE KARUR VYSYA BK 4-Mar-14 91.2044 9.6438 4 100 91.2055 9.6425 INE528G16TH2 YES BK 