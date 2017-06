Mar 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16802 DENA BK 11-Mar-13 99.8678 8.0528 1 0.1 99.8678 8.0528 INE112A16BI4 CORPORATION BK 12-Mar-13 99.8487 7.9012 1 25 99.8487 7.9012 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 99.8271 7.9022 1 25 99.8271 7.9022 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 99.7840 7.9011 1 25 99.7840 7.9011 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 99.7827 7.9487 1 25 99.7827 7.9487 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 99.6960 7.9499 1 25 99.6960 7.9499 INE528G16TJ8 YES BK 20-Mar-13 99.6662 8.1497 1 90 99.6662 8.1497 INE428A16IT6 ALLAHABAD BK 21-Mar-13 99.6462 8.0997 1 25 99.6462 8.0997 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 99.6457 8.1112 1 0.05 99.6457 8.1112 INE705A16EV2 VIJAYA BK 22-Mar-13 99.6161 8.2743 3 200 99.6161 8.2743 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.5652 7.9700 2 30.05 99.5652 7.9698 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.5690 7.8998 1 25 99.5690 7.8998 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 99.5636 7.9992 1 25 99.5636 7.9992 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 99.5608 8.0508 2 0.15 99.5608 8.0508 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.5418 8.0006 2 80 99.5418 8.0006 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 99.5418 8.0006 2 50 99.5418 8.0006 INE428A16GM5 ALLAHABAD BK 26-Mar-13 99.5361 8.1006 1 25 99.5361 8.1006 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 99.5456 7.9340 1 10 99.5456 7.9340 INE483A16CK3 CENTRAL BK OF INDIA 27-Mar-13 99.5361 7.7324 1 25 99.5361 7.7324 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 99.4984 8.0003 1 25 99.4984 8.0003 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.4984 8.0003 1 25 99.4984 8.0003 INE141A16JR7 OBC 2-Apr-13 99.2916 9.3004 1 25 99.2916 9.3004 INE562A16CU3 INDIAN BK 2-Apr-13 99.2916 9.3004 1 25 99.2916 9.3004 INE457A16BW4 BK OF MAHARASHTRA 2-Apr-13 99.2916 9.3004 1 25 99.2916 9.3004 INE171A16EN4 THE FEDERAL BK 4-Apr-13 99.2714 8.9297 1 100 99.2714 8.9297 INE428A16IZ3 ALLAHABAD BK 5-Apr-13 99.2163 9.3003 1 75 99.2163 9.3003 INE141A16HJ8 OBC 15-Apr-13 98.9222 9.6996 1 0.1 98.9222 9.6996 INE483A16EG7 CENTRAL BK OF INDIA 16-Apr-13 98.9485 9.4604 1 5 98.9485 9.4604 INE168A16EB5 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Apr-13 98.8899 9.3122 1 0.15 98.8899 9.3122 INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 98.6980 9.6300 1 5 98.6980 9.6300 INE095A16GY7 INDUSIND BK 3-May-13 98.4453 9.7700 2 185 98.4453 9.7700 INE237A16TO9 KOTAK MAH BK 3-May-13 98.4563 9.6997 1 125 98.4563 9.6997 INE476A16JE5 CANARA BK 3-May-13 98.4751 9.5798 2 100 98.4751 9.5798 INE652A16FV3 STATE BK OF PATIALA 3-May-13 98.4821 9.5351 2 100 98.4821 9.5351 INE036D16DE4 THE KARUR VYSYA BK 3-May-13 98.4439 9.7789 3 100 98.4437 9.7802 INE648A16GC9 SBBJ 3-May-13 98.4829 9.5300 1 25 98.4829 9.5300 INE160A16IT5 PUNJAB NATIONAL BK 10-May-13 98.3042 9.5401 2 250 98.3042 9.5401 INE166A16FK7 ING VYSYA BK 10-May-13 98.2933 9.6025 1 5 98.2933 9.6025 INE652A16FW1 STATE BK OF PATIALA 14-May-13 98.2042 9.5350 2 50 98.2042 9.5350 INE008A16OK3 IDBI BK 15-May-13 98.1874 9.4903 1 70 98.1874 9.4903 INE166A16HV0 ING VYSYA BK 15-May-13 98.1673 9.5975 1 25 98.1673 9.5975 INE171A16DE5 THE FEDERAL BK 23-May-13 97.9800 9.5253 1 0.05 97.9800 9.5253 INE166A16HW8 ING VYSYA BK 27-May-13 97.8892 9.4826 1 25 97.8892 9.4826 INE648A16FM0 SBBJ 3-Jun-13 97.6961 9.5641 6 300 97.6964 9.5627 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 97.7420 9.3688 4 220 97.7347 9.4000 INE476A16JL0 CANARA BK 3-Jun-13 97.6988 9.5525 1 50 97.6988 9.5525 INE160A16IU3 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jun-13 97.6988 9.5525 1 25 97.6988 9.5525 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 96.9805 9.5498 1 10 96.9805 9.5498 INE649A16DE0 STATE BK OF HYDERABAD 30-Aug-13 95.5856 9.4700 4 155 95.5856 9.4700 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 95.0526 9.7425 1 200 95.0526 9.7425 INE651A16EP0 STATE BK OF MYSORE 29-Nov-13 93.4684 9.4819 5 300 93.4696 9.4800 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 93.4256 9.3401 1 25 93.4256 9.3401 INE692A16BR6 UNION BK OF INDIA 10-Dec-13 93.3431 9.3299 1 50 93.3431 9.3299 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 93.2541 9.3299 2 50 93.2541 9.3299 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 93.1585 9.3398 2 52 93.1618 9.3350 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 92.9870 9.3000 1 50 92.9870 9.3000 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 92.9660 9.3300 1 25 92.9660 9.3300 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 91.8899 9.2571 5 175 91.8956 9.2500 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 91.8338 9.3000 2 100 91.8338 9.3000 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 91.8177 9.3200 2 100 91.8177 9.3200 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 91.6623 9.2999 1 100 91.6623 9.2999 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 91.7247 9.2500 1 25 91.7247 9.2500 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 91.5382 9.2949 5 125 91.5382 9.2949 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 91.4715 9.3750 2 100 91.4715 9.3750 INE528G16TG4 YES BK 3-Mar-14 91.3676 9.5000 1 25 91.3676 9.5000 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 91.5069 9.3325 1 25 91.5069 9.3325 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 91.5045 9.3097 23 850 91.5168 9.2950 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 91.3590 9.4843 4 560 91.3501 9.4950 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 91.4594 9.3638 9 350 91.4605 9.3625 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 91.4429 9.3836 4 275 91.4438 9.3825 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 91.4783 9.3411 3 125 91.4792 9.3401 INE036D16DD6 THE KARUR VYSYA BK 4-Mar-14 91.2268 9.6433 2 75 91.2275 9.6425 INE036D16DD6 THE KARUR VYSYA BK 4-Mar-14 91.2495 9.6425 1 50 91.2495 9.6425 INE528G16TH2 YES BK 4-Mar-14 91.3875 9.4500 1 35 91.3875 9.4500 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com