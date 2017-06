Mar 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16HD8 ING VYSYA BK 8-Mar-13 99.9567 7.9092 8 525 99.9563 7.9787 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 99.8912 7.9511 1 100 99.8912 7.9511 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 99.8926 7.8486 1 75 99.8926 7.8486 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.8056 7.8994 1 50 99.8056 7.8994 INE095A16FI2 INDUSIND BK 15-Mar-13 99.7990 8.1681 1 25 99.7990 8.1681 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 99.7393 7.9504 2 75 99.7393 7.9504 INE090A16TD5 ICICI BK 19-Mar-13 99.7141 8.0502 1 100 99.7141 8.0502 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 99.7141 8.0502 1 50 99.7141 8.0502 INE428A16IT6 ALLAHABAD BK 21-Mar-13 99.6723 8.0003 3 300 99.6723 8.0003 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 99.6723 8.0003 2 50 99.6723 8.0003 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 99.6941 7.9997 1 25 99.6941 7.9997 INE476A16HD1 CANARA BK 21-Mar-13 99.6979 7.9000 1 5 99.6979 7.9000 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.5853 7.9998 1 50 99.5853 7.9998 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 99.5827 8.0501 1 50 99.5827 8.0501 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.5863 7.9804 2 50 99.5863 7.9804 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.5827 8.0501 1 25 99.5827 8.0501 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.5636 7.9992 3 109 99.5636 7.9992 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 99.5636 7.9992 1 5 99.5636 7.9992 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 99.5593 8.0784 1 1 99.5593 8.0784 INE654A16BR6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Mar-13 99.5202 7.9987 1 5 99.5202 7.9987 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 99.5201 8.0004 1 5 99.5201 8.0004 INE077A16984 DENA BK 2-Apr-13 99.3271 9.5105 1 25 99.3271 9.5105 INE562A16CU3 INDIAN BK 2-Apr-13 99.3271 9.5105 1 25 99.3271 9.5105 INE667A16BK3 SYNDICATE BK 2-Apr-13 99.3271 9.5105 1 25 99.3271 9.5105 INE667A16BA4 SYNDICATE BK 3-Apr-13 99.2780 9.4802 1 100 99.2780 9.4802 INE562A16CS7 INDIAN BK 3-Apr-13 99.2788 9.4697 1 25 99.2788 9.4697 INE168A16EI0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Apr-13 99.2765 9.5001 1 25 99.2765 9.5001 INE457A16BQ6 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-13 99.3348 8.7294 1 1 99.3348 8.7294 INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 98.7015 9.7997 1 5 98.7015 9.7997 INE667A16BL1 SYNDICATE BK 26-Apr-13 98.7153 9.5004 1 5 98.7153 9.5004 INE652A16FJ8 STATE BK OF PATIALA 30-Apr-13 98.6337 9.1929 1 25 98.6337 9.1929 INE652A16FJ8 STATE BK OF PATIALA 30-Apr-13 98.6140 9.5000 1 5 98.6140 9.5000 INE036D16DE4 THE KARUR VYSYA BK 3-May-13 98.4689 9.7852 1 25 98.4689 9.7852 INE095A16GX9 INDUSIND BK 6-May-13 98.3944 9.7643 10 525 98.3942 9.7653 INE008A16JY4 IDBI BK 6-May-13 98.4242 9.5799 2 100 98.4242 9.5799 INE160A16IT5 PUNJAB NATIONAL BK 10-May-13 98.3286 9.5451 1 100 98.3286 9.5451 INE166A16HW8 ING VYSYA BK 27-May-13 97.9141 9.4826 1 25 97.9141 9.4826 INE562A16DA3 INDIAN BK 28-May-13 97.9181 9.3500 2 100 97.9181 9.3500 INE008A16KQ8 IDBI BK 31-May-13 97.8023 9.5369 4 320 97.8194 9.4612 INE528G16TK6 YES BK 31-May-13 97.7431 9.7999 2 300 97.7431 9.7999 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 97.8033 9.5326 2 200 97.8033 9.5326 INE008A16KQ8 IDBI BK 31-May-13 97.8194 9.5725 2 150 97.8194 9.5725 INE171A16EU9 THE FEDERAL BK 31-May-13 97.7242 10.0001 1 5 97.7242 10.0001 INE160A16IU3 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jun-13 97.7232 9.5550 2 100 97.7232 9.5550 INE095A16GZ4 INDUSIND BK 4-Jun-13 97.6473 9.7713 6 225 97.6476 9.7701 INE084A16949 BK OF INDIA 4-Jun-13 97.6988 9.5525 2 100 97.6988 9.5525 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 97.6585 9.4101 1 0.8 97.6585 9.4101 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 97.5330 9.2323 2 75 97.5330 9.2323 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 96.1944 9.5000 3 70.5 96.1944 9.5000 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 96.2013 9.4201 1 75 96.2013 9.4201 INE171A16DT3 THE FEDERAL BK 3-Sep-13 95.5236 9.4500 1 10 95.5236 9.4500 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 95.4523 9.2500 1 5 95.4523 9.2500 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 93.3522 9.2500 1 100 93.3522 9.2500 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 93.5037 8.9925 1 5 93.5037 8.9925 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 93.3131 9.2100 1 100 93.3131 9.2100 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 93.2639 9.2500 1 25 93.2639 9.2500 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 93.2639 9.2500 1 25 93.2639 9.2500 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 93.2589 9.2900 2 15 93.2589 9.2900 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 93.1099 9.2500 2 50 93.1099 9.2500 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 93.0221 9.2500 1 75 93.0221 9.2500 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 91.4853 9.3843 8 425 91.4847 9.3850 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 91.5262 9.3351 2 200 91.5262 9.3351 INE705A16FQ9 VIJAYA BK 3-Mar-14 91.4998 9.3669 4 155 91.5221 9.3400 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 91.5960 9.2256 3 225 91.6591 9.1501 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 91.6759 9.1299 1 100 91.6759 9.1299 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 91.4986 9.3425 1 50 91.4986 9.3425 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 91.7052 9.1200 1 50 91.7052 9.1200 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 91.6299 9.1850 2 30 91.6508 9.1600 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 91.6802 9.1500 2 25 91.6802 9.1500 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 91.5969 9.2500 1 25 91.5969 9.2500 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 91.4458 9.3801 16 745 91.4438 9.3825 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 91.4504 9.3746 15 700 91.4417 9.3850 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 91.4834 9.3350 5 550 91.4834 9.3350 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 91.4834 9.3350 6 225 91.4834 9.3350 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 91.5231 9.2875 6 135 91.5231 9.2875 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 91.5106 9.3024 1 100 91.5106 9.3024 INE528G16TL4 YES BK 6-Mar-14 91.4077 9.4000 1 50 91.4077 9.4000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 