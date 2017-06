Mar 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 99.9127 7.9754 5 200 99.9113 8.1011 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 99.9124 8.0005 2 50 99.9124 8.0005 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 99.9135 7.9000 1 25 99.9135 7.9000 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 99.9133 7.9183 2 15 99.9140 7.8543 INE237A16SG7 KOTAK MAH BK 12-Mar-13 99.8871 8.2510 4 200 99.8871 8.2510 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 99.8885 8.1486 1 95 99.8885 8.1486 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 99.8662 8.1504 1 95 99.8662 8.1504 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 99.8478 7.9482 2 205 99.8478 7.9482 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 99.8420 8.2516 1 175 99.8420 8.2516 INE237A16SC6 KOTAK MAH BK 14-Mar-13 99.8422 8.2411 1 50 99.8422 8.2411 INE160A16IO6 PUNJAB NATIONAL BK 14-Mar-13 99.8468 8.0005 1 25 99.8468 8.0005 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.8258 7.9640 5 200 99.8173 8.3509 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 99.8260 7.9526 2 75 99.8261 7.9480 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.8459 8.0476 2 50 99.8459 8.0476 INE652A16FB5 STATE BK OF PATIALA 15-Mar-13 99.8258 7.9617 1 25 99.8258 7.9617 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 99.7541 8.1803 4 650 99.7520 8.2495 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 99.7745 8.2494 2 75 99.7745 8.2494 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 99.7589 8.0195 1 25 99.7589 8.0195 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 99.7344 8.1002 1 75 99.7344 8.1002 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 99.7377 7.9993 1 50 99.7377 7.9993 INE652A16DL9 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-13 99.7377 7.9993 1 50 99.7377 7.9993 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 99.7123 8.1010 1 50 99.7123 8.1010 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 99.7106 8.1490 1 25 99.7106 8.1490 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 99.7159 7.9994 1 25 99.7159 7.9994 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 99.6938 8.0076 1 25 99.6938 8.0076 INE652A16EZ7 STATE BK OF PATIALA 22-Mar-13 99.6723 8.0003 1 125 99.6723 8.0003 INE652A16FG4 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-13 99.5910 7.8894 1 10 99.5910 7.8894 INE112A16BQ7 CORPORATION BK 27-Mar-13 99.5696 7.8888 1 10 99.5696 7.8888 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.5378 8.0708 1 50 99.5378 8.0708 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 99.5473 8.2993 1 25 99.5473 8.2993 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.5473 8.2993 1 25 99.5473 8.2993 INE238A16OK6 AXIS BK 28-Mar-13 99.5500 8.2496 1 5 99.5500 8.2496 INE476A16IW9 CANARA BK 2-Apr-13 99.3589 9.4205 1 25 99.3589 9.4205 INE008A16NI9 IDBI BK 2-Apr-13 99.3569 9.4500 1 25 99.3569 9.4500 INE562A16CU3 INDIAN BK 2-Apr-13 99.3271 9.5105 1 25 99.3271 9.5105 INE095A16FO0 INDUSIND BK 2-Apr-13 99.3637 9.3495 1 5 99.3637 9.3495 INE434A16CW1 ANDHRA BK 4-Apr-13 99.2652 9.6495 1 5 99.2652 9.6495 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 99.2391 9.6503 2 106 99.2391 9.6503 INE095A16GU5 INDUSIND BK 25-Apr-13 98.7853 9.3504 1 5 98.7853 9.3504 INE168A16FJ5 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Apr-13 98.7669 9.3000 1 5 98.7669 9.3000 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 98.4814 9.3805 10 700 98.4811 9.3825 INE651A16ER6 STATE BK OF MYSORE 6-May-13 98.4624 9.4998 6 200 98.4624 9.4998 INE168A16FK3 THE JAMMU AND KASHMIR BK 6-May-13 98.4719 9.6002 1 5 98.4719 9.6002 INE141A16JQ9 OBC 7-May-13 98.4943 9.2997 1 100 98.4943 9.2997 INE141A16JQ9 OBC 7-May-13 98.4315 9.5348 1 100 98.4315 9.5348 INE237A16SY0 KOTAK MAH BK 7-May-13 98.4290 9.5503 1 30 98.4290 9.5503 INE483A16EM5 CENTRAL BK OF INDIA 7-May-13 98.4521 9.4076 1 25 98.4521 9.4076 INE668A16543 TAMILNAD MERCANTILE BK 7-May-13 98.3951 9.7597 1 10 98.3951 9.7597 INE237A16OW3 KOTAK MAH BK 10-May-13 98.3615 9.5002 1 50 98.3615 9.5002 INE141A16JV9 OBC 13-May-13 98.3462 9.2998 1 50 98.3462 9.2998 INE028A16565 BK OF BARODA 14-May-13 98.2945 9.3134 2 300 98.2945 9.3134 INE166A16HW8 ING VYSYA BK 27-May-13 97.9390 9.4827 1 25 97.9390 9.4827 INE028A16557 BK OF BARODA 27-May-13 97.9498 9.5498 1 5 97.9498 9.5498 INE008A16KQ8 IDBI BK 31-May-13 97.8758 9.3196 4 350 97.9181 9.1300 INE095A16HA5 INDUSIND BK 31-May-13 97.7999 9.6600 2 100 97.7999 9.6600 INE683A16AT3 THE SOUTH INDIAN BK 31-May-13 97.7821 9.7399 2 50 97.7821 9.7399 INE237A16TP6 KOTAK MAH BK 3-Jun-13 97.7378 9.6002 1 125 97.7378 9.6002 INE095A16GZ4 INDUSIND BK 4-Jun-13 97.6714 9.7776 4 125 97.6714 9.7776 INE648A16FN8 SBBJ 5-Jun-13 97.7411 9.3729 2 175 97.7382 9.3851 INE476A16JK2 CANARA BK 5-Jun-13 97.7677 9.2599 1 25 97.7677 9.2599 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 97.6901 9.4839 3 500 97.6905 9.4824 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 97.6786 9.5324 3 200 97.6786 9.5324 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 97.7315 9.3101 1 25 97.7315 9.3101 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 97.2161 9.3323 1 15 97.2161 9.3323 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 97.0357 9.5301 1 5 97.0357 9.5301 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 95.1361 9.6689 4 205 95.1355 9.6701 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 95.2889 9.3501 1 10 95.2889 9.3501 INE651A16EQ8 STATE BK OF MYSORE 29-Oct-13 94.2302 9.4700 2 500 94.2302 9.4700 INE692A16BL9 UNION BK OF INDIA 25-Nov-13 93.8053 9.1999 1 25 93.8053 9.1999 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 93.6321 9.1600 1 50 93.6321 9.1600 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 93.4297 9.2000 1 25 93.4297 9.2000 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 93.3418 9.2000 1 25 93.3418 9.2000 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 93.3418 9.2000 1 25 93.3418 9.2000 INE648A16FT5 SBBJ 17-Dec-13 93.3251 9.1600 1 50 93.3251 9.1600 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 93.3198 9.2001 1 25 93.3198 9.2001 INE652A16FA7 STATE BK OF PATIALA 19-Dec-13 93.2419 9.2500 1 25 93.2419 9.2500 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 93.1526 9.2200 2 75 93.1526 9.2200 INE434A16CU5 ANDHRA BK 23-Dec-13 93.1814 9.2100 1 50 93.1814 9.2100 INE667A16BH9 SYNDICATE BK 23-Dec-13 93.1883 9.2000 1 25 93.1883 9.2000 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 93.0869 9.2200 1 25 93.0869 9.2200 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 92.8222 9.0175 1 1 92.8222 9.0175 INE651A16ES4 STATE BK OF MYSORE 28-Jan-14 92.3147 9.2926 1 200 92.3147 9.2926 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 91.9893 9.1600 3 250 91.9893 9.1600 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 92.0135 9.1299 2 100 92.0135 9.1299 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 91.8983 9.3001 1 50 91.8983 9.3001 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 91.7724 9.2700 1 50 91.7724 9.2700 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 91.8743 9.1450 1 50 91.8743 9.1450 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 91.7870 9.1999 1 15 91.7870 9.1999 INE976G16273 THE RATNAKAR BK 28-Feb-14 91.1208 9.9350 2 25 91.1208 9.9350 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 91.5185 9.3702 5 320 91.5185 9.3702 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 91.7016 9.1750 2 50 91.6809 9.2000 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 91.5580 9.3225 2 50 91.5580 9.3225 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 91.5352 9.3501 1 25 91.5352 9.3501 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 91.5533 9.3025 8 300 91.5595 9.2950 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 91.5449 9.3126 3 125 91.5449 9.3126 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 91.5117 9.3525 1 50 91.5117 9.3525 INE036D16DD6 THE KARUR VYSYA BK 4-Mar-14 91.4640 9.4100 2 11.5 91.4640 9.4100 INE238A16RV6 AXIS BK 4-Mar-14 91.6302 9.2100 1 11 91.6302 9.2100 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 91.4736 9.3725 4 225 91.4819 9.3625 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 91.5444 9.2875 1 25 91.5444 9.2875 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 91.6385 9.2001 2 25 91.6385 9.2001 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 91.6219 9.2200 2 25 91.6219 9.2200 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 91.3452 9.5008 3 500 91.3459 9.5000 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 91.5022 9.3125 2 500 91.5022 9.3125 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 91.5356 9.2725 8 425 91.5356 9.2725 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 91.5004 9.3147 2 225 91.5022 9.3125 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 91.5356 9.2725 1 100 91.5356 9.2725 INE141A16KG8 OBC 6-Mar-14 91.5001 9.3150 1 50 91.5001 9.3150 INE683A16AV9 THE SOUTH INDIAN BK 6-Mar-14 91.3792 9.4600 1 15 91.3792 9.4600 INE528G16TL4 YES BK 6-Mar-14 91.5210 9.2900 1 12 91.5210 9.2900 INE691A16GU1 UCO BK 7-Mar-14 91.4763 9.3179 8 350 91.4767 9.3175 INE528G16TO8 YES BK 7-Mar-14 91.4312 9.3718 4 151 91.4328 9.3699 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com