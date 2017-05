Mar 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 99.9371 7.6536 3 90 99.9368 7.6942 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 99.9365 7.7348 2 75 99.9376 7.5967 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 99.9360 7.7876 2 45 99.9351 7.9013 INE077A16802 DENA BK 11-Mar-13 99.9372 7.6455 1 25 99.9372 7.6455 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 99.9359 7.8038 1 25 99.9359 7.8038 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 99.9359 7.8038 1 5 99.9359 7.8038 INE652A16EW4 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-13 99.9146 7.7994 1 100 99.9146 7.7994 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 99.9042 8.7501 1 50 99.9042 8.7501 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 99.8687 7.9979 1 75 99.8687 7.9979 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 99.8453 8.0805 3 74 99.8449 8.0999 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.8463 8.0275 2 35 99.8470 7.9901 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 99.8459 8.0476 1 25 99.8459 8.0476 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 99.8449 8.0999 1 6.5 99.8449 8.0999 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 99.7768 8.1658 7 450 99.7786 8.0990 INE160A16IM0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Mar-13 99.7753 8.2195 3 105 99.7758 8.2017 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 99.7772 8.1504 1 50 99.7772 8.1504 INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 99.7344 8.1002 1 125 99.7344 8.1002 INE428A16IT6 ALLAHABAD BK 21-Mar-13 99.7053 8.2987 1 175 99.7053 8.2987 INE428A16IU4 ALLAHABAD BK 22-Mar-13 99.6807 8.3513 1 475 99.6807 8.3513 INE652A16EZ7 STATE BK OF PATIALA 22-Mar-13 99.6846 8.2489 2 125 99.6846 8.2489 INE237A16PP4 KOTAK MAH BK 22-Mar-13 99.6903 8.0994 1 25 99.6903 8.0994 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 99.6172 8.2505 3 250 99.6172 8.2505 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 99.6126 8.3501 2 150 99.6126 8.3501 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.6154 8.2888 2 130 99.6172 8.2505 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.6288 7.9996 2 75 99.6288 7.9996 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 99.6149 8.3003 1 25 99.6149 8.3003 INE095A16GP5 INDUSIND BK 26-Mar-13 99.5970 8.2050 1 50 99.5970 8.2050 INE528G16OF7 YES BK 27-Mar-13 99.5698 8.3001 1 44 99.5698 8.3001 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.5364 8.5001 1 50 99.5364 8.5001 INE238A16OK6 AXIS BK 28-Mar-13 99.5964 8.7006 1 5 99.5964 8.7006 INE077A16984 DENA BK 2-Apr-13 99.3875 8.9976 1 30 99.3875 8.9976 INE428A16IR0 ALLAHABAD BK 12-Apr-13 99.1444 8.9997 1 50 99.1444 8.9997 INE095A16GU5 INDUSIND BK 25-Apr-13 98.8532 9.4097 1 5 98.8532 9.4097 INE652A16FJ8 STATE BK OF PATIALA 30-Apr-13 98.6633 9.3303 2 10 98.6633 9.3303 INE652A16FJ8 STATE BK OF PATIALA 30-Apr-13 98.7474 9.2600 1 5 98.7474 9.2600 INE648A16GE5 SBBJ 7-May-13 98.4982 9.2752 4 175 98.4982 9.2752 INE652A16FN0 STATE BK OF PATIALA 7-May-13 98.4492 9.5826 2 100 98.4492 9.5826 INE166A16HZ1 ING VYSYA BK 7-May-13 98.4257 9.7302 2 75 98.4257 9.7302 INE483A16EM5 CENTRAL BK OF INDIA 7-May-13 98.4811 9.3825 1 50 98.4811 9.3825 INE008A16JZ1 IDBI BK 10-May-13 98.3675 9.6151 1 50 98.3675 9.6151 INE166A16HW8 ING VYSYA BK 27-May-13 97.9640 9.4823 1 25 97.9640 9.4823 INE237A16TB6 KOTAK MAH BK 29-May-13 98.0008 9.4252 2 50 98.0008 9.4252 INE095A16HA5 INDUSIND BK 31-May-13 97.8252 9.6601 2 50 97.8252 9.6601 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 97.8649 9.4799 2 50 97.8649 9.4799 INE528G16TP5 YES BK 3-Jun-13 97.8200 9.3498 1 20 97.8200 9.3498 INE095A16GV3 INDUSIND BK 3-Jun-13 97.7915 9.4748 1 15 97.7915 9.4748 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 97.7923 9.3635 2 150 97.7908 9.3702 INE237A16TJ9 KOTAK MAH BK 4-Jun-13 97.8024 9.3199 1 10 97.8024 9.3199 INE667A16BP2 SYNDICATE BK 5-Jun-13 97.7634 9.3824 2 300 97.7634 9.3824 INE428A16JJ5 ALLAHABAD BK 6-Jun-13 97.7061 9.5215 3 500 97.7059 9.5223 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 97.7488 9.3401 4 400 97.7488 9.3401 INE095A16HC1 INDUSIND BK 6-Jun-13 97.6739 9.6583 3 150 97.6747 9.6549 INE648A16GD7 SBBJ 6-Jun-13 97.7630 9.2799 3 125 97.7630 9.2799 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 97.7380 9.3860 1 0.05 97.7380 9.3860 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 97.6905 9.4824 3 500 97.6905 9.4824 INE691A16GW7 UCO BK 7-Jun-13 97.6952 9.4626 4 300 97.6952 9.4626 INE166A16IA2 ING VYSYA BK 7-Jun-13 97.6429 9.6825 2 50 97.6429 9.6825 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 97.6292 9.3301 1 25 97.6292 9.3301 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 97.5319 9.3298 1 50 97.5319 9.3298 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 97.3461 9.2998 1 25 97.3461 9.2998 INE562A16BR1 INDIAN BK 28-Jun-13 97.2978 9.3000 1 25 97.2978 9.3000 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 95.5843 9.4200 1 200 95.5843 9.4200 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 95.5683 9.0999 1 25 95.5683 9.0999 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 93.4539 9.2299 1 25 93.4539 9.2299 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 93.2995 9.2300 1 50 93.2995 9.2300 INE008A16OH9 IDBI BK 21-Feb-14 91.8528 9.2500 1 100 91.8528 9.2500 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 91.7372 9.3132 1 150 91.7372 9.3132 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 92.0149 9.0500 1 15 92.0149 9.0500 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 91.7210 9.3068 2 55 91.7673 9.2500 INE692A16BW6 UNION BK OF INDIA 27-Feb-14 91.6734 9.3125 1 200 91.6734 9.3125 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 91.5567 9.3500 1 25 91.5567 9.3500 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 91.6874 9.1667 2 75 91.6763 9.1800 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 91.7233 9.2000 1 25 91.7233 9.2000 INE238A16RV6 AXIS BK 4-Mar-14 91.5021 9.3900 1 6.75 91.5021 9.3900 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 91.6385 9.2001 1 25 91.6385 9.2001 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 91.7021 9.2000 1 25 91.7021 9.2000 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 91.5740 9.2776 1 6.75 91.5740 9.2776 INE683A16AV9 THE SOUTH INDIAN BK 6-Mar-14 91.4949 9.3469 3 116.75 91.4009 9.4599 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 91.6236 9.1926 1 100 91.6236 9.1926 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 91.6341 9.1800 1 25 91.6341 9.1800 INE528G16TL4 YES BK 6-Mar-14 91.5673 9.2600 1 5 91.5673 9.2600 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 91.4751 9.3450 7 900 91.4751 9.3450 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 91.4639 9.3584 5 530 91.4667 9.3550 INE528G16TO8 YES BK 7-Mar-14 91.4997 9.3155 2 55 91.5377 9.2700 INE528G16TN0 YES BK 8-Mar-14 91.4077 9.4000 1 30 91.4077 9.4000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com