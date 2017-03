Jul 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE695A16GT4 UNITED BK OF INDIA 12-Jul-13 99.9212 7.1962 2 25 99.9212 7.1962 INE483A16FG4 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jul-13 99.8590 7.3634 2 107 99.8585 7.3887 INE483A16FI0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Jul-13 99.8392 7.3483 1 50 99.8392 7.3483 INE141A16LF8 OBC 19-Jul-13 99.7775 7.3994 1 25 99.7775 7.3994 INE237A16UU4 KOTAK MAH BK 26-Jul-13 99.6473 7.5995 1 25 99.6473 7.5995 INE428A16KB0 ALLAHABAD BK 29-Jul-13 99.5547 7.7744 1 170 99.5547 7.7744 INE705A16GN4 VIJAYA BK 29-Jul-13 99.5818 7.2994 2 60 99.5900 7.1555 INE166A16IL9 ING VYSYA BK 29-Jul-13 99.5853 7.5998 1 50 99.5853 7.5998 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.5732 7.4500 1 50 99.5732 7.4500 INE428A16KB0 ALLAHABAD BK 29-Jul-13 99.5989 7.3496 1 25 99.5989 7.3496 INE483A16FE9 CENTRAL BK OF INDIA 29-Jul-13 99.5615 7.6551 1 5 99.5615 7.6551 INE483A16FK6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Jul-13 99.5530 7.4494 1 50 99.5530 7.4494 INE040A16925 HDFC BK 30-Jul-13 99.5675 7.5499 1 25 99.5675 7.5499 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 99.4923 7.4502 1 25 99.4923 7.4502 INE095A16HS7 INDUSIND BK 2-Aug-13 99.4995 7.6501 1 10 99.4995 7.6501 INE171A16FK7 THE FEDERAL BK 2-Aug-13 99.4527 8.0346 1 5 99.4527 8.0346 INE237A16UW0 KOTAK MAH BK 2-Aug-13 99.4509 8.0611 1 3 99.4509 8.0611 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 99.3916 7.9795 1 425 99.3916 7.9795 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 99.4507 7.2001 1 195 99.4507 7.2001 INE141A16IF4 OBC 5-Aug-13 99.4483 7.4995 1 25 99.4483 7.4995 INE483A16FN0 CENTRAL BK OF INDIA 6-Aug-13 99.4310 7.4598 1 50 99.4310 7.4598 INE483A16FN0 CENTRAL BK OF INDIA 6-Aug-13 99.4076 7.5005 2 28 99.4076 7.5005 INE695A16GY4 UNITED BK OF INDIA 7-Aug-13 99.3498 7.9625 1 200 99.3498 7.9625 INE090A16VW1 ICICI BK 12-Aug-13 99.2552 7.8255 3 175 99.2552 7.8255 INE654A16DE0 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Aug-13 99.3154 7.4000 1 25 99.3154 7.4000 INE483A16FH2 CENTRAL BK OF INDIA 12-Aug-13 99.3062 7.5002 1 25 99.3062 7.5002 INE238A16QV8 AXIS BK 12-Aug-13 99.3129 7.4273 1 5 99.3129 7.4273 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 99.2954 7.4001 1 5 99.2954 7.4001 INE705A16HE1 VIJAYA BK 13-Aug-13 99.2860 7.4995 1 5 99.2860 7.4995 INE095A16HX7 INDUSIND BK 16-Aug-13 99.1564 7.9624 2 150 99.1564 7.9624 INE428A16KH7 ALLAHABAD BK 16-Aug-13 99.2252 7.5003 1 25 99.2252 7.5003 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 99.2422 7.3344 1 5 99.2422 7.3344 INE428A16KN5 ALLAHABAD BK 23-Aug-13 99.0838 7.5001 1 25 99.0838 7.5001 INE434A16ED7 ANDHRA BK 26-Aug-13 98.9966 7.5501 1 50 98.9966 7.5501 INE976G16406 THE RATNAKAR BK 26-Aug-13 98.8916 8.3490 1 10 98.8916 8.3490 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 98.9965 7.3998 1 5 98.9965 7.3998 INE090A16WB3 ICICI BK 28-Aug-13 98.9017 7.9477 1 0.05 98.9017 7.9477 INE649A16DG5 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-13 98.9386 7.5301 1 50 98.9386 7.5301 INE428A16KE4 ALLAHABAD BK 2-Sep-13 98.8530 7.7002 1 10 98.8530 7.7002 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 98.8543 7.5541 1 10 98.8543 7.5541 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 98.8307 7.5759 3 450 98.8393 7.5198 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 98.8299 7.5816 3 325 98.8271 7.5998 INE237A16VI7 KOTAK MAH BK 3-Sep-13 98.8072 7.7303 1 100 98.8072 7.7303 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 98.8362 7.5402 2 50 98.8362 7.5402 INE077A16AE0 DENA BK 3-Sep-13 98.8400 7.5152 1 50 98.8400 7.5152 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 98.8271 7.5998 1 25 98.8271 7.5998 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 98.8362 7.5402 1 25 98.8362 7.5402 INE695A16HY2 UNITED BK OF INDIA 3-Sep-13 98.8324 7.7002 1 10 98.8324 7.7002 INE705A16GW5 VIJAYA BK 4-Sep-13 98.7835 7.7498 1 100 98.7835 7.7498 INE565A16772 INDIAN OVERSEAS BK 6-Sep-13 98.7501 7.6998 1 5 98.7501 7.6998 INE168A16GD6 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Sep-13 98.6474 7.8198 1 200 98.6474 7.8198 INE428A16KO3 ALLAHABAD BK 10-Sep-13 98.6883 7.5802 2 200 98.6883 7.5802 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 98.6883 7.5802 2 75 98.6883 7.5802 INE705A16HJ0 VIJAYA BK 12-Sep-13 98.6473 7.7001 1 25 98.6473 7.7001 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 98.5804 7.8450 1 75 98.5804 7.8450 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.5561 7.7499 4 125 98.5561 7.7499 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.5394 7.6200 1 325 98.5394 7.6200 INE705A16HG6 VIJAYA BK 20-Sep-13 98.4737 7.7498 1 25 98.4737 7.7498 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.4118 7.6500 1 5 98.4118 7.6500 INE705A16HH4 VIJAYA BK 24-Sep-13 98.3915 7.6500 2 200 98.3915 7.6500 INE428A16KP0 ALLAHABAD BK 24-Sep-13 98.4016 7.6999 1 50 98.4016 7.6999 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.3423 7.7881 3 375 98.3423 7.7881 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.3708 7.7501 1 5 98.3708 7.7501 INE652A16GY5 STATE BK OF PATIALA 4-Oct-13 98.1493 7.8210 3 300 98.1547 7.7977 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 96.8362 7.9501 1 25 96.8362 7.9501 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 96.7342 7.9501 1 50 96.7342 7.9501 INE652A16ER4 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-13 96.7546 7.9500 1 25 96.7546 7.9500 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 96.7342 7.9501 1 50 96.7342 7.9501 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 96.6948 7.9467 2 75 96.6975 7.9400 INE651A16EI5 STATE BK OF MYSORE 16-Dec-13 96.6324 7.9501 1 25 96.6324 7.9501 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 96.3879 7.9525 1 10 96.3879 7.9525 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 95.9036 8.1201 1 50 95.9036 8.1201 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 95.1387 8.1800 1 70 95.1387 8.1800 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 95.0836 8.1700 3 100 95.0836 8.1700 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 95.0806 8.1400 1 100 95.0806 8.1400 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 95.0921 8.1200 1 8 95.0921 8.1200 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 95.0720 8.1200 2 100 95.0720 8.1200 INE434A16DI8 ANDHRA BK 28-Feb-14 95.0318 8.1200 1 50 95.0318 8.1200 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 95.0033 8.1001 1 100 95.0033 8.1001 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 95.0033 8.1001 1 50 95.0033 8.1001 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 95.0069 8.0599 1 15 95.0069 8.0599 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 94.9515 8.1200 1 200 94.9515 8.1200 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.9633 8.1000 3 75 94.9633 8.1000 INE036D16DD6 THE KARUR VYSYA BK 4-Mar-14 94.8775 8.2801 1 50 94.8775 8.2801 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.9633 8.1000 1 50 94.9633 8.1000 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 94.9633 8.1000 1 25 94.9633 8.1000 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.9633 8.1000 1 50 94.9633 8.1000 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 94.9173 8.1101 2 25 94.9173 8.1101 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.8434 8.1000 4 175 94.8434 8.1000 INE503A16BZ8 DEVELOPMENT CREDIT BK 10-Mar-14 94.5109 8.6526 1 50 94.5109 8.6526 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 94.8313 8.1200 1 25 94.8313 8.1200 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 94.7852 8.1300 1 50 94.7852 8.1300 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.7913 8.1200 1 25 94.7913 8.1200 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 94.7835 8.1000 2 50 94.7835 8.1000 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 94.8035 8.1000 1 50 94.8035 8.1000 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.7774 8.1100 1 50 94.7774 8.1100 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 94.7452 8.1300 1 25 94.7452 8.1300 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.7452 8.1300 1 25 94.7452 8.1300 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 94.6391 8.1400 1 75 94.6391 8.1400 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 94.6317 8.1199 3 165 94.6317 8.1199 INE652A16GI8 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-14 94.6243 8.1000 2 50 94.6243 8.1000 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 94.5838 8.0700 1 50 94.5838 8.0700 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 94.5322 8.1199 1 25 94.5322 8.1199 INE652A16GS7 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-14 93.1175 8.2000 1 50 93.1175 8.2000 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 93.1097 8.2099 1 25 93.1097 8.2099 INE112A16DU5 CORPORATION BK 5-Jun-14 93.0649 8.1926 1 8 93.0649 8.1926 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 92.6855 8.2300 2 200 92.6855 8.2300 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 92.6661 8.2300 1 50 92.6661 8.2300 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 92.4279 8.2149 3 500 92.4279 8.2149 INE008A16QD3 IDBI BK 7-Jul-14 92.4193 8.2250 2 25 92.4193 8.2250 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com