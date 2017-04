Jul 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE695A16GT4 UNITED BK OF INDIA 12-Jul-13 99.9610 7.1112 2 100 99.9611 7.1020 INE238A16QN5 AXIS BK 12-Jul-13 99.9611 7.1020 1 8 99.9611 7.1020 INE695A16GU2 UNITED BK OF INDIA 15-Jul-13 99.9008 7.2476 5 300 99.9005 7.2707 INE428A16JZ1 ALLAHABAD BK 16-Jul-13 99.8806 7.2749 2 225 99.8806 7.2722 INE483A16FI0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Jul-13 99.8718 7.8088 1 7 99.8718 7.8088 INE166A16FY8 ING VYSYA BK 18-Jul-13 99.8446 7.1012 1 11.7 99.8446 7.1012 INE238A16QP0 AXIS BK 18-Jul-13 99.8446 7.1012 1 10 99.8446 7.1012 INE528G16QA3 YES BK 18-Jul-13 99.8446 7.1012 1 10 99.8446 7.1012 INE090A16VM2 ICICI BK 18-Jul-13 99.8446 7.1012 1 9.9 99.8446 7.1012 INE141A16LF8 OBC 19-Jul-13 99.8252 7.1015 1 100 99.8252 7.1015 INE084A16AC0 BK OF INDIA 19-Jul-13 99.8208 7.2806 1 100 99.8208 7.2806 INE652A16GQ1 STATE BK OF PATIALA 30-Jul-13 99.5962 7.3992 1 175 99.5962 7.3992 INE084A16AE6 BK OF INDIA 2-Aug-13 99.5470 7.5499 1 25 99.5470 7.5499 INE095A16HS7 INDUSIND BK 2-Aug-13 99.4877 8.1718 1 15 99.4877 8.1718 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 99.5500 7.4997 1 5 99.5500 7.4997 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 99.4910 7.1821 1 195 99.4910 7.1821 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.4493 7.7739 2 104.5 99.4572 7.6617 INE705A16GY1 VIJAYA BK 5-Aug-13 99.4756 7.4006 1 25 99.4756 7.4006 INE237A16UZ3 KOTAK MAH BK 6-Aug-13 99.4065 8.0711 1 28 99.4065 8.0711 INE084A16AI7 BK OF INDIA 8-Aug-13 99.4242 7.5494 1 25 99.4242 7.5494 INE095A16HX7 INDUSIND BK 16-Aug-13 99.2110 7.8457 3 75 99.2355 7.5998 INE649A16DL5 STATE BK OF HYDERABAD 20-Aug-13 99.1127 7.9699 1 50 99.1127 7.9699 INE649A16DI1 STATE BK OF HYDERABAD 28-Aug-13 99.0058 7.4801 2 100 99.0058 7.4801 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 98.9696 7.6002 1 50 98.9696 7.6002 INE428A16KE4 ALLAHABAD BK 2-Sep-13 98.8702 7.7241 2 195 98.8708 7.7197 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 98.9137 7.5635 2 75 98.9127 7.5703 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 98.8453 7.7526 2 163 98.8457 7.7498 INE171A16DT3 THE FEDERAL BK 3-Sep-13 98.8648 7.6201 2 140 98.8648 7.6201 INE476A16KF0 CANARA BK 3-Sep-13 98.8459 7.7482 3 125.99 98.8457 7.7498 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 98.8776 7.5332 2 75 98.8766 7.5400 INE040A16974 HDFC BK 5-Sep-13 98.8332 7.5598 2 100 98.8332 7.5598 INE428A16KI5 ALLAHABAD BK 6-Sep-13 98.7734 7.8150 1 100 98.7734 7.8150 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 98.8155 7.5435 2 75 98.8145 7.5500 INE565A16772 INDIAN OVERSEAS BK 6-Sep-13 98.8145 7.5500 1 50 98.8145 7.5500 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 98.8036 7.6202 1 50 98.8036 7.6202 INE649A16DK7 STATE BK OF HYDERABAD 6-Sep-13 98.7608 7.8963 1 22 98.7608 7.8963 INE434A16EA3 ANDHRA BK 6-Sep-13 98.7707 7.9698 1 5 98.7707 7.9698 INE168A16GD6 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Sep-13 98.6916 7.8048 1 200 98.6916 7.8048 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 98.7404 7.5100 1 75 98.7404 7.5100 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.7222 7.6199 1 50 98.7222 7.6199 INE695A16HN5 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-13 98.7247 7.6048 1 25 98.7247 7.6048 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 98.6798 7.6300 2 50 98.6815 7.6200 INE705A16HF8 VIJAYA BK 13-Sep-13 98.6698 7.5703 1 4 98.6698 7.5703 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.5796 7.7341 3 140 98.5767 7.7501 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 98.5948 7.6501 2 50 98.5948 7.6501 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.4754 8.1898 1 164 98.4754 8.1898 INE077A16AF7 DENA BK 20-Sep-13 98.5060 7.6886 1 195 98.5060 7.6886 INE705A16HG6 VIJAYA BK 20-Sep-13 98.5134 7.6500 1 100 98.5134 7.6500 INE084A16AJ5 BK OF INDIA 24-Sep-13 98.4422 7.5999 1 25 98.4422 7.5999 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.4118 7.6500 1 100 98.4118 7.6500 INE608A16DZ1 PUNJAB AND SIND BK 26-Sep-13 98.3956 7.6302 1 5 98.3956 7.6302 INE237A16VL1 KOTAK MAH BK 7-Oct-13 98.1101 7.9000 1 5 98.1101 7.9000 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Dec-13 96.9404 8.0000 1 100 96.9404 8.0000 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Dec-13 96.9198 8.0000 1 25 96.9198 8.0000 INE008A16MY8 IDBI BK 5-Dec-13 96.7859 8.1899 1 25 96.7859 8.1899 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 96.7840 8.1399 1 25 96.7840 8.1399 INE141A16MC3 OBC 10-Dec-13 96.7632 7.9801 1 50 96.7632 7.9801 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 96.4078 8.0000 2 150 96.4078 8.0000 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 95.9302 8.1500 2 100 95.9302 8.1500 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 95.3442 8.2900 1 25 95.3442 8.2900 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 95.1999 8.2900 1 50 95.1999 8.2900 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 95.1127 8.1901 1 50 95.1127 8.1901 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 95.1438 8.0999 1 1 95.1438 8.0999 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 95.0434 8.1000 1 25 95.0434 8.1000 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 95.0092 8.0900 2 150 95.0092 8.0900 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 95.0117 8.1200 1 50 95.0117 8.1200 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 95.0033 8.1001 1 25 95.0033 8.1001 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.9480 8.1600 2 75 94.9304 8.1900 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.9833 8.1000 1 50 94.9833 8.1000 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 95.0033 8.1001 2 50 95.0033 8.1001 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 94.9916 8.1200 1 25 94.9916 8.1200 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 94.9010 8.2401 1 25 94.9010 8.2401 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 94.9716 8.1199 1 1 94.9716 8.1199 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.9833 8.1000 1 25 94.9833 8.1000 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 94.9433 8.1000 1 25 94.9433 8.1000 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.8833 8.1000 1 50 94.8833 8.1000 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 94.8914 8.1199 1 25 94.8914 8.1199 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 94.8373 8.1101 1 25 94.8373 8.1101 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.8440 8.0990 1 0.5 94.8440 8.0990 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 94.8295 8.0900 1 50 94.8295 8.0900 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 94.8434 8.1000 1 50 94.8434 8.1000 INE084A16AA4 BK OF INDIA INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 92.7906 8.2199 1 50 92.7906 8.2199 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 92.6999 8.2125 1 0.1 92.6999 8.2125 INE237A16VM9 KOTAK MAH BK 10-Jul-14 92.3788 8.2499 1 25 92.3788 8.2499 =============================================================================================== *: Crores