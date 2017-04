Jul 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16FG4 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jul-13 99.9206 7.2510 2 100 99.9206 7.2510 INE428A16JZ1 ALLAHABAD BK 16-Jul-13 99.9005 7.2707 1 75 99.9005 7.2707 INE040A16917 HDFC BK 19-Jul-13 99.8387 7.3712 1 50 99.8387 7.3712 INE237A16UU4 KOTAK MAH BK 26-Jul-13 99.6937 7.4750 2 50 99.6927 7.5007 INE705A16GN4 VIJAYA BK 29-Jul-13 99.6374 7.3795 2 100 99.6369 7.3897 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.6339 7.4510 2 80 99.6315 7.5000 INE434A16DX7 ANDHRA BK 29-Jul-13 99.6379 7.3693 1 50 99.6379 7.3693 INE562A16DK2 INDIAN BK 29-Jul-13 99.6408 7.3100 1 50 99.6408 7.3100 INE166A16IL9 ING VYSYA BK 29-Jul-13 99.6565 7.4006 1 25 99.6565 7.4006 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.6565 7.4006 1 25 99.6565 7.4006 INE483A16FE9 CENTRAL BK OF INDIA 29-Jul-13 99.6379 7.3693 1 25 99.6379 7.3693 INE428A16KB0 ALLAHABAD BK 29-Jul-13 99.6315 7.5000 1 25 99.6315 7.5000 INE483A16FK6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Jul-13 99.6178 7.3704 1 150 99.6178 7.3704 INE695A16HA2 UNITED BK OF INDIA 30-Jul-13 99.6147 7.4304 1 125 99.6147 7.4304 INE095A16HS7 INDUSIND BK 2-Aug-13 99.5470 7.5499 2 240 99.5470 7.5499 INE651A16EW6 STATE BK OF MYSORE 2-Aug-13 99.5530 7.4494 1 25 99.5530 7.4494 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 99.5188 8.0221 1 15 99.5188 8.0221 INE084A16AE6 BK OF INDIA 2-Aug-13 99.5703 7.5008 1 5 99.5703 7.5008 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.4497 8.0788 1 25 99.4497 8.0788 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 99.4525 8.0375 1 16 99.4525 8.0375 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 99.4686 7.4999 1 50 99.4686 7.4999 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 99.4889 7.5004 1 25 99.4889 7.5004 INE237A16UZ3 KOTAK MAH BK 6-Aug-13 99.4889 7.5004 1 5 99.4889 7.5004 INE483A16FN0 CENTRAL BK OF INDIA 6-Aug-13 99.4341 7.9896 1 0.75 99.4341 7.9896 INE141A16IH0 OBC 7-Aug-13 99.4549 7.4093 1 25 99.4549 7.4093 INE090A16VW1 ICICI BK 12-Aug-13 99.3212 7.7955 1 30 99.3212 7.7955 INE483A16FH2 CENTRAL BK OF INDIA 12-Aug-13 99.3670 7.5005 1 25 99.3670 7.5005 INE428A16KN5 ALLAHABAD BK 23-Aug-13 99.1387 7.5501 1 25 99.1387 7.5501 INE649A16DI1 STATE BK OF HYDERABAD 28-Aug-13 98.9872 7.7803 1 10 98.9872 7.7803 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 98.9637 7.8002 1 25 98.9637 7.8002 INE237A16QO5 KOTAK MAH BK 30-Aug-13 98.9495 7.7501 1 5 98.9495 7.7501 INE654A16DM3 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Aug-13 98.9835 7.6496 1 5 98.9835 7.6496 INE428A16KE4 ALLAHABAD BK 2-Sep-13 98.8925 7.7125 2 190 98.8925 7.7125 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 98.9127 7.5703 2 100 98.9127 7.5703 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 98.8801 7.7999 1 25 98.8801 7.7999 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 98.8613 7.9323 1 24.5 98.8613 7.9323 INE476A16KF0 CANARA BK 3-Sep-13 98.8592 7.7999 2 50 98.8592 7.7999 INE040A16974 HDFC BK 5-Sep-13 98.8489 7.5901 1 250 98.8489 7.5901 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 98.8316 7.5703 1 100 98.8316 7.5703 INE090A16WE7 ICICI BK 6-Sep-13 98.7669 7.9947 1 60.17 98.7669 7.9947 INE705A16HB7 VIJAYA BK 10-Sep-13 98.7458 7.6000 2 200 98.7458 7.6000 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.7458 7.6000 1 125 98.7458 7.6000 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.7507 7.5699 1 50 98.7507 7.5699 INE695A16HN5 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-13 98.7450 7.6049 1 25 98.7450 7.6049 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 98.7069 7.5899 1 25 98.7069 7.5899 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 98.6610 7.7401 3 150 98.6644 7.7202 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.5992 7.7398 2 150 98.6027 7.7200 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.6250 7.5951 2 100 98.6259 7.5901 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.6039 7.5999 1 16 98.6039 7.5999 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.4826 7.5998 2 200 98.4826 7.5998 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 98.4894 7.5652 1 100 98.4894 7.5652 INE691A16HD5 UCO BK 23-Sep-13 98.4826 7.5998 1 40 98.4826 7.5998 INE652A16EF9 STATE BK OF PATIALA 24-Sep-13 98.4693 7.5652 1 25 98.4693 7.5652 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.4492 7.5652 1 25 98.4492 7.5652 INE562A16DP1 INDIAN BK 3-Dec-13 96.9404 8.0000 2 200 96.9404 8.0000 INE667A16BY4 SYNDICATE BK 3-Dec-13 96.9198 8.0000 1 100 96.9198 8.0000 INE562A16DP1 INDIAN BK 3-Dec-13 96.9198 8.0000 1 100 96.9198 8.0000 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 96.9404 8.0000 3 100 96.9404 8.0000 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 96.8796 7.9975 1 25 96.8796 7.9975 INE654A16DK7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Dec-13 96.7964 8.0001 2 75 96.7964 8.0001 INE695A16HE4 UNITED BK OF INDIA 10-Dec-13 96.7759 8.0000 1 50 96.7759 8.0000 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 96.7359 7.9974 1 75 96.7359 7.9974 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 96.7144 7.9999 2 75 96.7144 7.9999 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 96.7144 7.9999 1 35 96.7144 7.9999 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 96.7349 7.9999 1 25 96.7349 7.9999 INE651A16EX4 STATE BK OF MYSORE 24-Dec-13 96.5014 8.0199 1 100 96.5014 8.0199 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 95.1330 8.1901 1 4.5 95.1330 8.1901 INE171A16EW5 THE FEDERAL BK 3-Mar-14 94.9853 8.2000 1 0.1 94.9853 8.2000 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 95.0117 8.1200 1 1 95.0117 8.1200 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 94.9916 8.1200 1 25 94.9916 8.1200 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 94.8880 8.1256 1 2 94.8880 8.1256 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 94.8313 8.1200 1 50 94.8313 8.1200 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.8313 8.1200 1 50 94.8313 8.1200 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 94.8132 8.1500 1 50 94.8132 8.1500 INE562A16DG0 INDIAN BK 20-Mar-14 94.7038 8.1001 1 25 94.7038 8.1001 INE008A16PQ7 IDBI BK 21-Mar-14 94.6218 8.2001 2 75 94.6218 8.2001 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 94.6044 8.1001 1 25 94.6044 8.1001 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 94.2417 8.2600 1 50 94.2417 8.2600 INE141A16LO0 OBC 2-Jun-14 93.1449 8.2401 1 25 93.1449 8.2401 INE112A16DU5 CORPORATION BK 5-Jun-14 93.1044 8.2167 3 75 93.1097 8.2099 INE692A16CB8 UNION BK OF INDIA 6-Jun-14 93.0745 8.2300 1 25 93.0745 8.2300 INE112A16DV3 CORPORATION BK 9-Jun-14 93.0238 8.2200 2 25 93.0238 8.2200 INE667A16CD6 INE667A16CD6 SYNDICATE BK 19-Jun-14 92.8213 8.2299 1 25 92.8213 8.2299 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 92.8181 8.2100 2 25 92.8181 8.2100 INE562A16DS5 INDIAN BK 24-Jun-14 92.7324 8.2200 2 200 92.7324 8.2200 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 92.7131 8.2199 1 50 92.7131 8.2199 =============================================================================================== *: Crores