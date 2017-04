Jul 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16FI0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Jul-13 99.9799 7.3380 1 5 99.9799 7.3380 INE084A16AC0 BK OF INDIA 19-Jul-13 99.9200 7.3058 1 100 99.9200 7.3058 INE141A16LF8 OBC 19-Jul-13 99.9202 7.2876 3 50 99.9203 7.2784 INE652A16GM0 STATE BK OF PATIALA 26-Jul-13 99.7790 7.3494 1 175 99.7790 7.3494 INE428A16KA2 ALLAHABAD BK 2-Aug-13 99.6339 7.4510 1 50 99.6339 7.4510 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 99.6339 7.4510 1 50 99.6339 7.4510 INE084A16AE6 BK OF INDIA 2-Aug-13 99.6528 7.4806 1 25 99.6528 7.4806 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 99.5430 7.9796 1 200 99.5430 7.9796 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 99.5818 7.2992 1 50 99.5818 7.2992 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.5752 7.4149 1 45 99.5752 7.4149 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.5907 7.5004 1 25 99.5907 7.5004 INE141A16LT9 OBC 8-Aug-13 99.5275 7.5337 2 30 99.5296 7.5003 INE090A16VW1 ICICI BK 12-Aug-13 99.4264 7.5204 2 200 99.4264 7.5204 INE090A16VW1 ICICI BK 12-Aug-13 99.4410 7.5993 1 5 99.4410 7.5993 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 98.9940 7.5698 1 25 98.9940 7.5698 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 98.9763 7.5503 1 100 98.9763 7.5503 INE008A16PE3 IDBI BK 3-Sep-13 98.9797 7.5250 1 80 98.9797 7.5250 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 98.9790 7.5302 1 50 98.9790 7.5302 INE434A16EC9 ANDHRA BK 3-Sep-13 98.9505 7.7426 1 25 98.9505 7.7426 INE652A16GW9 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-13 98.9874 7.6200 1 5 98.9874 7.6200 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 98.8347 7.5500 3 100 98.8347 7.5500 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.8332 7.5598 2 100 98.8332 7.5598 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 98.8397 7.5169 3 50 98.8423 7.5002 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 98.8332 7.5598 1 25 98.8332 7.5598 INE428A16JX6 ALLAHABAD BK 12-Sep-13 98.7911 7.5703 2 200 98.7911 7.5703 INE428A16JX6 ALLAHABAD BK 12-Sep-13 98.8129 7.5603 1 50 98.8129 7.5603 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 98.7943 7.5500 1 50 98.7943 7.5500 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 98.7501 7.6998 1 100 98.7501 7.6998 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 98.7911 7.5703 1 25 98.7911 7.5703 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.6884 7.6999 1 150 98.6884 7.6999 INE692A16CF9 UNION BK OF INDIA 16-Sep-13 98.7069 7.5899 1 25 98.7069 7.5899 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 98.6883 7.5802 1 50 98.6883 7.5802 INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 98.6918 7.5597 1 25 98.6918 7.5597 INE077A16AF7 DENA BK 20-Sep-13 98.6444 7.5999 1 25 98.6444 7.5999 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.5541 7.6499 2 210 98.5541 7.6499 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.5134 7.6500 1 25 98.5134 7.6500 INE695A16IC6 UNITED BK OF INDIA 3-Oct-13 98.3003 7.8888 3 150 98.3011 7.8852 INE141A16MG4 OBC 3-Oct-13 98.2911 7.9324 1 100 98.2911 7.9324 INE008A16QA9 IDBI BK 3-Oct-13 98.2980 7.8998 1 5 98.2980 7.8998 INE652A16GY5 STATE BK OF PATIALA 4-Oct-13 98.3191 7.8002 1 25 98.3191 7.8002 INE141A16IN8 OBC 14-Oct-13 98.0774 7.9501 4 175 98.0774 7.9501 INE141A16IP3 OBC 30-Oct-13 97.7295 7.9999 1 25 97.7295 7.9999 INE483A16DY2 CENTRAL BK OF INDIA 6-Dec-13 96.9201 8.0549 2 50 96.9219 8.0499 INE608A16EH7 PUNJAB AND SIND BK 9-Dec-13 96.8664 8.0324 1 0.02 96.8664 8.0324 INE428A16KK1 ALLAHABAD BK 10-Dec-13 96.8598 8.0499 1 50 96.8598 8.0499 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 96.8375 8.0001 1 100 96.8375 8.0001 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 96.8016 8.0399 1 25 96.8016 8.0399 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 96.7654 8.0801 1 25 96.7654 8.0801 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 96.7128 8.0560 2 125 96.7112 8.0600 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 96.7358 8.0499 1 50 96.7358 8.0499 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 96.7230 8.0301 1 50 96.7230 8.0301 INE692A16BT2 UNION BK OF INDIA 19-Dec-13 96.6573 8.0400 2 100 96.6573 8.0400 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 96.6286 8.0601 2 50 96.6286 8.0601 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 96.6367 8.0401 1 25 96.6367 8.0401 INE692A16BU0 UNION BK OF INDIA 23-Dec-13 96.5751 8.0399 1 100 96.5751 8.0399 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 96.5751 8.0399 1 100 96.5751 8.0399 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 96.5997 8.0300 1 50 96.5997 8.0300 INE654A16CZ7 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Dec-13 96.4315 8.0399 1 50 96.4315 8.0399 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 95.3191 8.2600 1 25 95.3191 8.2600 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 95.1754 8.2600 1 25 95.1754 8.2600 INE008A16OL1 IDBI BK 27-Feb-14 95.0915 8.2999 1 5 95.0915 8.2999 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 95.0806 8.1400 1 25 95.0806 8.1400 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 95.0489 8.1600 1 75 95.0489 8.1600 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 95.0374 8.1800 1 25 95.0374 8.1800 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 95.0171 8.1801 1 25 95.0171 8.1801 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 94.9853 8.2000 1 25 94.9853 8.2000 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.9363 8.1800 1 100 94.9363 8.1800 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 94.9069 8.2300 1 50 94.9069 8.2300 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.9245 8.2000 1 25 94.9245 8.2000 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.8959 8.1800 1 100 94.8959 8.1800 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 94.8936 8.1499 1 100 94.8936 8.1499 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 94.8817 8.1699 1 25 94.8817 8.1699 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.8496 8.1900 1 100 94.8496 8.1900 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 94.8638 8.2001 1 25 94.8638 8.2001 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 94.7530 8.1500 1 25 94.7530 8.1500 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 94.6729 8.1500 1 50 94.6729 8.1500 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 94.6094 8.2201 1 25 94.6094 8.2201 INE090A16YV7 ICICI BK 25-Mar-14 94.5720 8.2804 2 18.5 94.5720 8.2804 INE166A16JG7 ING VYSYA BK 14-Jul-14 92.2917 8.3751 4 220 92.2917 8.3751 INE528G16VE5 YES BK 14-Jul-14 92.3215 8.3400 2 150 92.3215 8.3400 INE237A16VN7 KOTAK MAH BK 14-Jul-14 92.3385 8.3200 3 133 92.3385 8.3200 