Jul 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16LF8 OBC 19-Jul-13 99.9222 9.4731 3 200 99.9224 9.4487 INE084A16AC0 BK OF INDIA 19-Jul-13 99.9220 9.4974 1 100 99.9220 9.4974 INE040A16917 HDFC BK 19-Jul-13 99.9222 9.4773 2 85 99.9220 9.4974 INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 99.7614 9.6997 1 25 99.7614 9.6997 INE652A16GM0 STATE BK OF PATIALA 26-Jul-13 99.7344 9.7187 3 125 99.7350 9.6982 INE705A16GN4 VIJAYA BK 29-Jul-13 99.6531 9.7743 12 880 99.6539 9.7512 INE483A16FE9 CENTRAL BK OF INDIA 29-Jul-13 99.6756 9.8993 1 300 99.6756 9.8993 INE562A16DK2 INDIAN BK 29-Jul-13 99.6518 9.8119 3 200 99.6486 9.9010 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.6513 9.8247 3 200 99.6486 9.9010 INE651A16EV8 STATE BK OF MYSORE 29-Jul-13 99.6772 9.8503 2 145 99.6772 9.8503 INE651A16EV8 STATE BK OF MYSORE 29-Jul-13 99.6460 9.9746 2 100 99.6363 10.2489 INE428A16KB0 ALLAHABAD BK 29-Jul-13 99.6469 9.9505 3 100 99.6451 10.0000 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.6768 9.8633 2 100 99.6739 9.9513 INE428A16KB0 ALLAHABAD BK 29-Jul-13 99.6739 9.9513 1 95 99.6739 9.9513 INE562A16DK2 INDIAN BK 29-Jul-13 99.6762 9.8809 1 45 99.6762 9.8809 INE434A16DX7 ANDHRA BK 29-Jul-13 99.6486 9.9010 1 25 99.6486 9.9010 INE166A16IL9 ING VYSYA BK 29-Jul-13 99.6486 9.9010 1 25 99.6486 9.9010 INE141A16LK8 OBC 30-Jul-13 99.6262 9.7823 3 275 99.6179 10.0001 INE562A16DN6 INDIAN BK 30-Jul-13 99.6293 9.7006 2 250 99.6293 9.7006 INE652A16GQ1 STATE BK OF PATIALA 30-Jul-13 99.6504 9.8501 1 250 99.6504 9.8501 INE695A16HA2 UNITED BK OF INDIA 30-Jul-13 99.6255 9.8005 2 100 99.6236 9.8504 INE166A16IK1 ING VYSYA BK 30-Jul-13 99.6246 9.8254 2 100 99.6179 10.0001 INE040A16925 HDFC BK 30-Jul-13 99.6293 9.7006 2 100 99.6293 9.7006 INE483A16FK6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Jul-13 99.6179 10.0001 1 25 99.6179 10.0001 INE562A16DO4 INDIAN BK 2-Aug-13 99.5419 9.8805 6 375 99.5410 9.9004 INE428A16KA2 ALLAHABAD BK 2-Aug-13 99.5364 10.0001 1 275 99.5364 10.0001 INE084A16AE6 BK OF INDIA 2-Aug-13 99.5472 9.7654 6 250 99.5364 10.0001 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 99.5480 9.7490 3 250 99.5364 10.0001 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 99.5497 9.7125 4 200 99.5503 9.6989 INE166A16IR6 ING VYSYA BK 2-Aug-13 99.5479 9.7509 3 150 99.5479 9.7509 INE652A16GP3 STATE BK OF PATIALA 2-Aug-13 99.5788 9.6493 1 100 99.5788 9.6493 INE562A16DO4 INDIAN BK 2-Aug-13 99.5679 9.9001 2 75 99.5679 9.9001 INE705A16GR5 VIJAYA BK 2-Aug-13 99.5364 10.0001 2 75 99.5364 10.0001 INE040A16941 HDFC BK 2-Aug-13 99.5364 10.0001 1 25 99.5364 10.0001 INE476A16JY3 CANARA BK 2-Aug-13 99.5479 9.7509 1 25 99.5479 9.7509 INE651A16EW6 STATE BK OF MYSORE 2-Aug-13 99.5249 10.2494 1 25 99.5249 10.2494 INE095A16HS7 INDUSIND BK 2-Aug-13 99.6172 8.2505 1 10 99.6172 8.2505 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 99.5130 8.9314 2 425 99.4550 10.0008 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.4686 9.7499 3 275 99.4686 9.7499 INE084A16AF3 BK OF INDIA 5-Aug-13 99.4605 9.8993 1 150 99.4605 9.8993 INE434A16DY5 ANDHRA BK 5-Aug-13 99.4659 9.8001 2 125 99.4550 10.0008 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 99.4550 10.0008 3 125 99.4550 10.0008 INE040A16958 HDFC BK 5-Aug-13 99.4740 9.6503 1 100 99.4740 9.6503 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 99.4821 9.5009 1 50 99.4821 9.5009 INE141A16IF4 OBC 5-Aug-13 99.4686 9.7499 1 25 99.4686 9.7499 INE168A16FV0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Aug-13 99.4550 10.0008 1 25 99.4550 10.0008 INE483A16FN0 CENTRAL BK OF INDIA 6-Aug-13 99.4450 9.6994 2 200 99.4479 9.6493 INE695A16GY4 UNITED BK OF INDIA 7-Aug-13 99.4009 9.9995 1 200 99.4009 9.9995 INE238A16QV8 AXIS BK 12-Aug-13 99.2657 10.0001 7 500 99.2657 10.0001 INE695A16HL9 UNITED BK OF INDIA 12-Aug-13 99.2475 10.2498 1 100 99.2475 10.2498 INE483A16FH2 CENTRAL BK OF INDIA 12-Aug-13 99.2646 10.4004 1 100 99.2646 10.4004 INE090A16VW1 ICICI BK 12-Aug-13 99.2657 10.0001 1 25 99.2657 10.0001 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 99.2538 9.8004 1 50 99.2538 9.8004 INE095A16HX7 INDUSIND BK 16-Aug-13 99.2414 9.0002 1 150 99.2414 9.0002 INE237A16UR0 KOTAK MAH BK 16-Aug-13 99.1704 9.8496 1 140 99.1704 9.8496 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 99.1453 10.1502 1 50 99.1453 10.1502 INE652A16GV1 STATE BK OF PATIALA 20-Aug-13 99.0690 9.8002 2 115 99.0690 9.8002 INE649A16DL5 STATE BK OF HYDERABAD 20-Aug-13 99.0690 9.8002 1 50 99.0690 9.8002 INE483A16FJ8 CENTRAL BK OF INDIA 21-Aug-13 98.9992 10.2496 1 50 98.9992 10.2496 INE608A16DV0 PUNJAB AND SIND BK 22-Aug-13 99.0163 9.8005 2 200 99.0163 9.8005 INE238A16SJ9 AXIS BK 23-Aug-13 98.9696 10.0003 3 295 98.9696 10.0003 INE652A16GU3 STATE BK OF PATIALA 23-Aug-13 98.9900 9.8003 1 100 98.9900 9.8003 INE695A16HM7 UNITED BK OF INDIA 23-Aug-13 98.9441 10.2504 1 50 98.9441 10.2504 INE652A16GO6 STATE BK OF PATIALA 26-Aug-13 98.9112 9.7997 2 150 98.9112 9.7997 INE141A16LM4 OBC 26-Aug-13 98.8892 9.9999 1 25 98.8892 9.9999 INE434A16ED7 ANDHRA BK 26-Aug-13 98.8617 10.2503 1 25 98.8617 10.2503 INE028A16649 BK OF BARODA 27-Aug-13 98.8656 9.9715 4 350 98.8399 10.2002 INE238A16QW6 AXIS BK 28-Aug-13 98.8069 10.2498 1 100 98.8069 10.2498 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 98.8198 9.9072 4 350 98.7795 10.2497 INE649A16DG5 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-13 98.8874 9.3334 3 75 98.8972 9.2502 INE428A16KD6 ALLAHABAD BK 30-Aug-13 98.7521 10.2498 1 100 98.7521 10.2498 INE428A16KE4 ALLAHABAD BK 2-Sep-13 98.8544 8.9998 1 190 98.8544 8.9998 INE008A16PE3 IDBI BK 3-Sep-13 98.7407 9.5001 2 155 98.7407 9.5001 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 98.7516 9.4166 2 75 98.7735 9.2496 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 98.7407 9.5001 1 50 98.7407 9.5001 INE077A16AE0 DENA BK 3-Sep-13 98.6427 10.2496 1 30 98.6427 10.2496 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 98.6700 10.2499 1 25 98.6700 10.2499 INE705A16GW5 VIJAYA BK 4-Sep-13 98.7153 9.5004 2 200 98.7153 9.5004 INE434A16EA3 ANDHRA BK 6-Sep-13 98.7581 8.9999 1 195 98.7581 8.9999 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 98.6369 9.7001 2 75 98.6369 9.7001 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 98.5634 9.5000 3 200 98.5634 9.5000 INE168A16GD6 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Sep-13 98.6620 8.9999 1 200 98.6620 8.9999 INE695A16HN5 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-13 98.5262 9.7497 2 100 98.5262 9.7497 INE141A16KT1 OBC 10-Sep-13 98.5485 9.6000 1 50 98.5485 9.6000 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.5485 9.6000 1 5 98.5485 9.6000 INE428A16JX6 ALLAHABAD BK 12-Sep-13 98.4245 10.2502 1 100 98.4245 10.2502 INE141A16MA7 OBC 12-Sep-13 98.5129 9.4997 1 25 98.5129 9.4997 INE434A16EE5 ANDHRA BK 13-Sep-13 98.4743 9.7501 1 100 98.4743 9.7501 INE434A16EE5 ANDHRA BK 13-Sep-13 98.4484 9.7502 1 50 98.4484 9.7502 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 98.3702 10.2497 1 15 98.3702 10.2497 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 98.7457 7.8582 1 10 98.7457 7.8582 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.3790 9.7001 2 375 98.3708 9.7501 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.3158 10.2502 1 200 98.3158 10.2502 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.4243 9.4249 3 200 98.4531 9.2498 INE008A16MM3 IDBI BK 16-Sep-13 98.2997 10.3499 1 200 98.2997 10.3499 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.3873 9.6497 1 50 98.3873 9.6497 INE652A16GK4 STATE BK OF PATIALA 18-Sep-13 98.3955 9.2999 1 100 98.3955 9.2999 INE695A16IA0 UNITED BK OF INDIA 20-Sep-13 98.4225 9.0002 1 100 98.4225 9.0002 INE141A16LU7 OBC 20-Sep-13 98.3462 9.2998 1 100 98.3462 9.2998 INE428A16KM7 ALLAHABAD BK 20-Sep-13 98.6382 7.6351 2 50 98.6382 7.6351 INE692A16CE2 UNION BK OF INDIA 20-Sep-13 98.3105 9.6502 1 50 98.3105 9.6502 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.2540 9.4002 1 150 98.2540 9.4002 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.3690 8.8998 1 75 98.3690 8.8998 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.2449 9.4501 1 25 98.2449 9.4501 INE428A16KL9 ALLAHABAD BK 25-Sep-13 98.2043 9.4002 1 200 98.2043 9.4002 INE428A16KL9 ALLAHABAD BK 25-Sep-13 98.3218 8.9000 1 150 98.3218 8.9000 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.2043 9.4000 1 50 98.2043 9.4000 INE695A16IC6 UNITED BK OF INDIA 3-Oct-13 97.9853 9.4998 1 100 97.9853 9.4998 INE008A16QA9 IDBI BK 3-Oct-13 97.9853 9.4998 1 100 97.9853 9.4998 INE654A16DL5 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Dec-13 96.3635 9.7001 1 50 96.3635 9.7001 INE483A16DY2 CENTRAL BK OF INDIA 6-Dec-13 96.3207 9.7500 1 100 96.3207 9.7500 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 96.3207 9.7500 3 75 96.3207 9.7500 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 96.2217 9.7499 2 75 96.2217 9.7499 INE141A16MC3 OBC 10-Dec-13 96.1658 9.8999 2 50 96.1658 9.8999 INE695A16HE4 UNITED BK OF INDIA 10-Dec-13 96.2217 9.7499 1 50 96.2217 9.7499 INE654A16DK7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Dec-13 96.2776 9.6000 1 25 96.2776 9.6000 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 96.1156 9.9000 1 25 96.1156 9.9000 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 96.0906 9.8999 1 50 96.0906 9.8999 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 96.2045 9.6001 1 25 96.2045 9.6001 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 96.2667 9.5000 1 25 96.2667 9.5000 INE651A16EI5 STATE BK OF MYSORE 16-Dec-13 96.0405 9.9000 1 25 96.0405 9.9000 INE457A16CQ4 BK OF MAHARASHTRA 16-Dec-13 96.0735 9.7500 1 25 96.0735 9.7500 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 96.0155 9.9000 1 25 96.0155 9.9000 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 96.0488 9.7501 1 25 96.0488 9.7501 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 96.1222 9.5000 1 25 96.1222 9.5000 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 95.9750 9.7499 2 50 95.9750 9.7499 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 95.9012 9.7500 1 25 95.9012 9.7500 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 95.8030 9.7501 1 150 95.8030 9.7501 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 95.8030 9.7501 1 25 95.8030 9.7501 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.5608 9.7199 1 50 94.5608 9.7199 INE090A16YE3 ICICI BK 20-Feb-14 94.2596 10.1500 1 50 94.2596 10.1500 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 94.2014 10.2126 3 200 94.1547 10.2999 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 94.2329 10.2001 1 25 94.2329 10.2001 INE008A16OH9 IDBI BK 21-Feb-14 94.2349 10.1500 1 23 94.2349 10.1500 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 94.1338 10.2000 1 50 94.1338 10.2000 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 94.1586 10.1999 1 25 94.1586 10.1999 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 94.3816 9.7000 1 75 94.3816 9.7000 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 94.0547 10.3000 1 50 94.0547 10.3000 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 94.3543 9.7499 1 50 94.3543 9.7499 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 94.3508 9.8001 1 15 94.3508 9.8001 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 94.3305 9.7500 2 100 94.3305 9.7500 INE483A16ER4 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-14 94.3305 9.7500 1 75 94.3305 9.7500 INE008A16OE6 IDBI BK 3-Mar-14 93.9687 10.1857 2 175 94.0164 10.1001 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.2677 9.6501 1 25 94.2677 9.6501 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 94.6181 8.9875 4 150 94.2780 9.5900 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.2724 9.6000 1 25 94.2724 9.6000 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.1881 9.7500 1 25 94.1881 9.7500 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.3518 9.5000 1 25 94.3518 9.5000 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.1039 9.9001 1 25 94.1039 9.9001 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.0893 9.8833 2 75 94.0799 9.9000 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 93.9956 10.0500 1 50 93.9956 10.0500 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.0237 10.0000 1 25 94.0237 10.0000 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 94.0799 9.9000 1 25 94.0799 9.9000 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 94.1407 9.7500 2 50 94.1407 9.7500 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 94.0842 9.8499 1 25 94.0842 9.8499 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 93.9995 10.0000 1 25 93.9995 10.0000 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 94.1454 9.7001 1 25 94.1454 9.7001 INE691A16GU1 UCO BK 7-Mar-14 94.1170 9.7501 1 25 94.1170 9.7501 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.9028 9.9999 3 125 93.9028 9.9999 INE238A16RX2 AXIS BK 10-Mar-14 93.9028 9.9999 1 100 93.9028 9.9999 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 93.9554 9.9501 2 50 93.9554 9.9501 INE090A16YL8 ICICI BK 10-Mar-14 93.9600 9.9001 1 25 93.9600 9.9001 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 94.0697 9.7501 1 25 94.0697 9.7501 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 94.0748 9.7001 1 25 94.0748 9.7001 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 93.9554 9.9501 1 25 93.9554 9.9501 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 94.0519 9.7399 1 0.65 94.0519 9.7399 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.1668 9.5000 1 25 94.1668 9.5000 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 94.6086 8.6666 2 150 94.0043 9.7000 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 93.8883 9.8999 2 100 93.8883 9.8999 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 93.8303 10.0001 1 25 93.8303 10.0001 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 93.8295 9.9600 4 125 93.9226 9.7999 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 93.8644 9.8999 1 50 93.8644 9.8999 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 93.8241 9.7666 3 75 93.8043 9.8000 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 93.7099 10.0000 1 50 93.7099 10.0000 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.8402 9.7000 2 125 93.8402 9.7000 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 93.6025 10.0999 1 50 93.6025 10.0999 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.8636 9.7001 1 10 93.8636 9.7001 INE008A16PQ7 IDBI BK 21-Mar-14 93.8104 9.7501 1 5 93.8104 9.7501 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 93.6863 9.8000 1 5 93.6863 9.8000 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 93.7165 9.7500 1 25 93.7165 9.7500 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 93.6930 9.7501 1 25 93.6930 9.7501 INE705A16GF0 VIJAYA BK 25-Mar-14 93.6022 9.9000 1 25 93.6022 9.9000 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 93.5431 9.9583 4 150 93.6696 9.7500 INE652A16GJ6 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-14 93.6628 9.7999 1 25 93.6628 9.7999 INE705A16GJ2 VIJAYA BK 27-Mar-14 93.4634 10.0501 1 25 93.4634 10.0501 INE528G16VE5 YES BK 14-Jul-14 92.3410 8.3400 1 60 92.3410 8.3400