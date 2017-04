Jul 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16FE9 CENTRAL BK OF INDIA 29-Jul-13 99.7445 8.4997 3 300 99.7445 8.4997 INE651A16EV8 STATE BK OF MYSORE 29-Jul-13 99.7445 8.4997 1 145 99.7445 8.4997 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.7416 8.5976 4 115 99.7445 8.4997 INE428A16KB0 ALLAHABAD BK 29-Jul-13 99.7445 8.4997 2 95 99.7445 8.4997 INE562A16DK2 INDIAN BK 29-Jul-13 99.7445 8.4997 1 45 99.7445 8.4997 INE652A16GQ1 STATE BK OF PATIALA 30-Jul-13 99.7213 8.5008 3 250 99.7213 8.5008 INE695A16HA2 UNITED BK OF INDIA 30-Jul-13 99.6839 9.6452 1 25 99.6839 9.6452 INE428A16KA2 ALLAHABAD BK 2-Aug-13 99.6295 9.0490 1 125 99.6295 9.0490 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 99.6617 8.8499 1 25 99.6617 8.8499 INE171A16FK7 THE FEDERAL BK 2-Aug-13 99.5835 10.1772 1 22 99.5835 10.1772 INE040A16941 HDFC BK 2-Aug-13 99.5819 10.2165 1 9.75 99.5819 10.2165 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 99.5557 9.0496 1 200 99.5557 9.0496 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.5581 9.0005 1 100 99.5581 9.0005 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 99.5679 8.8001 1 50 99.5679 8.8001 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 99.5728 8.6998 1 10 99.5728 8.6998 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 99.5630 8.9003 1 200 99.5630 8.9003 INE483A16FN0 CENTRAL BK OF INDIA 6-Aug-13 99.5630 8.9003 4 100 99.5630 8.9003 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 99.4975 9.7022 2 55 99.4566 10.4960 INE483A16FN0 CENTRAL BK OF INDIA 6-Aug-13 99.5311 9.0503 1 50 99.5311 9.0503 INE695A16GY4 UNITED BK OF INDIA 7-Aug-13 99.5093 8.9994 2 150 99.5093 8.9994 INE168A16FW8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Aug-13 99.4641 9.8329 1 19 99.4641 9.8329 INE141A16LT9 OBC 8-Aug-13 99.4161 10.2083 1 5 99.4161 10.2083 INE528G16QN6 YES BK 12-Aug-13 99.2996 10.2980 1 200 99.2996 10.2980 INE168A16FX6 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Aug-13 99.3070 10.1884 1 25 99.3070 10.1884 INE095A16HX7 INDUSIND BK 16-Aug-13 99.3143 9.0003 2 200 99.3143 9.0003 INE428A16KH7 ALLAHABAD BK 16-Aug-13 99.2799 9.1297 2 50 99.2822 9.0997 INE168A16FR8 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Aug-13 99.2171 9.0004 1 100 99.2171 9.0004 INE008A16MI1 IDBI BK 22-Aug-13 99.0812 9.6706 1 45 99.0812 9.6706 INE649A16DG5 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-13 98.9637 9.1002 2 50 98.9637 9.1002 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 98.9581 9.1499 1 25 98.9581 9.1499 INE683A16BF0 THE SOUTH INDIAN BK 2-Sep-13 98.6483 10.8724 1 70 98.6483 10.8724 INE168A16GB0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Sep-13 98.7789 9.6002 1 100 98.7789 9.6002 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 98.8733 8.8496 2 62 98.8733 8.8496 INE077A16AE0 DENA BK 3-Sep-13 98.8169 9.5000 1 30 98.8169 9.5000 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 98.8418 9.0999 1 25 98.8418 9.0999 INE428A16KO3 ALLAHABAD BK 10-Sep-13 98.6644 9.1499 5 200 98.6644 9.1499 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.6255 9.4201 3 63 98.6255 9.4201 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 98.5102 10.2222 1 50 98.5102 10.2222 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 98.5856 9.6975 1 12 98.5856 9.6975 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 98.6292 8.8999 1 75 98.6292 8.8999 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 98.5634 9.5000 1 15 98.5634 9.5000 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.4225 9.7503 1 175 98.4225 9.7503 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.4563 9.6997 1 175 98.4563 9.6997 INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 98.4778 9.0999 1 25 98.4778 9.0999 INE237A16VJ5 KOTAK MAH BK 20-Sep-13 98.4583 8.9302 2 50 98.4583 8.9302 INE084A16AJ5 BK OF INDIA 24-Sep-13 98.3509 9.0002 2 50 98.3509 9.0002 INE648A16EW2 SBBJ 24-Sep-13 98.2789 9.4000 2 25 98.2789 9.4000 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 98.2142 9.7598 1 23.5 98.2142 9.7598 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.1902 9.7500 1 100 98.1902 9.7500 INE008A16QA9 IDBI BK 3-Oct-13 98.1605 9.0000 1 50 98.1605 9.0000 INE652A16GY5 STATE BK OF PATIALA 4-Oct-13 98.0513 9.3001 2 125 98.0513 9.3001 INE654A16DO9 STATE BK OF TRAVANCORE 8-Oct-13 98.0418 9.0002 3 300 98.0418 9.0002 INE654A16DL5 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Dec-13 96.5003 9.4551 1 50 96.5003 9.4551 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 96.5637 9.0200 1 50 96.5637 9.0200 INE654A16DK7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Dec-13 96.5666 8.9500 1 50 96.5666 8.9500 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 96.3951 9.1000 1 25 96.3951 9.1000 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 96.4027 9.0801 1 25 96.4027 9.0801 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 96.3103 9.0801 1 20 96.3103 9.0801 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 96.2332 9.1000 1 25 96.2332 9.1000 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 94.8082 9.3401 1 50 94.8082 9.3401 INE649A16DC4 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-14 94.6692 9.3000 2 100 94.6692 9.3000 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.5338 9.5499 1 3 94.5338 9.5499 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 94.5780 9.2999 1 25 94.5780 9.2999 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.4589 9.3500 1 25 94.4589 9.3500 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.5375 9.2501 1 25 94.5375 9.2501 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 94.5486 9.1499 1 50 94.5486 9.1499 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 94.5822 9.1300 2 50 94.5822 9.1300 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.3850 9.4000 1 5 94.3850 9.4000 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 94.5073 9.1833 2 75 94.4696 9.2501 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 94.3338 9.4499 2 75 94.3338 9.4499 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.4705 9.1299 2 50 94.4705 9.1299 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 94.3449 9.3099 1 25 94.3449 9.3099 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.0971 9.7851 1 10 94.0971 9.7851 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 94.4431 9.1000 2 25 94.4431 9.1000 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.2949 9.2400 3 200 94.3182 9.1999 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.3987 9.0999 1 50 94.3987 9.0999 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.3473 9.1500 1 25 94.3473 9.1500 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 94.1269 9.4499 1 15 94.1269 9.4499 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 93.9633 9.6500 1 25 93.9633 9.6500 INE562A16DE5 INDIAN BK 18-Mar-14 93.9868 9.6100 1 3 93.9868 9.6100 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 94.0581 9.4500 1 0.15 94.0581 9.4500 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 94.2136 9.1500 1 85 94.2136 9.1500 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 94.0108 9.5300 2 50 94.0108 9.5300 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 93.9877 9.5301 1 50 93.9877 9.5301 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 94.2136 9.1500 2 50 94.2136 9.1500 INE608A16EO3 PUNJAB AND SIND BK 20-Mar-14 93.9463 9.6000 2 48.5 93.9463 9.6000 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 94.1247 9.1500 2 150 94.1247 9.1500 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 94.0643 9.2500 2 50 94.0643 9.2500 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 94.1247 9.1500 1 25 94.1247 9.1500 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 94.1025 9.1500 1 105 94.1025 9.1500 INE652A16GJ6 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-14 94.0195 9.2499 2 125 94.0195 9.2499 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 93.9891 9.3000 2 75 93.9891 9.3000 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 92.1922 9.2000 1 25 92.1922 9.2000 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 92.0509 9.2433 2 75 92.0456 9.2500 INE008A16QK8 IDBI BK 17-Jul-14 91.0597 9.8450 2 75 *: Crores