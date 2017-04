Jul 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16GN4 VIJAYA BK 29-Jul-13 99.7756 8.2093 4 325 99.7758 8.2017 INE651A16EV8 STATE BK OF MYSORE 29-Jul-13 99.7708 8.3846 3 195 99.7813 8.0000 INE237A16US8 KOTAK MAH BK 29-Jul-13 99.8439 8.1522 1 100 99.8439 8.1522 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.7731 8.3007 1 50 99.7731 8.3007 INE562A16DK2 INDIAN BK 29-Jul-13 99.7731 8.3007 1 25 99.7731 8.3007 INE237A16UV2 KOTAK MAH BK 30-Jul-13 99.7520 8.2495 1 100 99.7520 8.2495 INE428A16KA2 ALLAHABAD BK 2-Aug-13 99.7415 8.5997 2 200 99.7415 8.5997 INE562A16DO4 INDIAN BK 2-Aug-13 99.6814 8.3338 2 75 99.6827 8.2988 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 99.6820 8.3171 2 75 99.6807 8.3513 INE166A16IR6 ING VYSYA BK 2-Aug-13 99.6827 8.2988 1 50 99.6827 8.2988 INE428A16KA2 ALLAHABAD BK 2-Aug-13 99.6827 8.3000 1 50 99.6827 8.3000 INE476A16JY3 CANARA BK 2-Aug-13 99.7445 8.4997 1 50 99.7445 8.4997 INE705A16GR5 VIJAYA BK 2-Aug-13 99.6731 8.5507 1 45 99.6731 8.5507 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 99.6750 8.5008 1 25 99.6750 8.5008 INE040A16958 HDFC BK 5-Aug-13 99.6846 8.2489 1 50 99.6846 8.2489 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.6126 8.3501 1 50 99.6126 8.3501 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 99.6057 8.4994 1 25 99.6057 8.4994 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 99.6621 8.2501 1 125 99.6621 8.2501 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 99.5875 8.3992 1 100 99.5875 8.3992 INE483A16FN0 CENTRAL BK OF INDIA 6-Aug-13 99.4637 10.9336 2 18 99.4637 10.9336 INE237A16QH9 KOTAK MAH BK 12-Aug-13 99.4849 8.9993 1 25 99.4849 8.9993 INE483A16FJ8 CENTRAL BK OF INDIA 21-Aug-13 99.1484 9.5001 1 50 99.1484 9.5001 INE695A16HM7 UNITED BK OF INDIA 23-Aug-13 99.0973 9.4996 1 50 99.0973 9.4996 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 98.9318 9.8526 2 50 98.9318 9.8526 INE168A16GB0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Sep-13 98.8446 9.2750 2 100 98.8415 9.3002 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 98.9508 9.0004 1 25 98.9508 9.0004 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 98.9508 9.0004 1 25 98.9508 9.0004 INE090A16WE7 ICICI BK 6-Sep-13 98.6819 9.9496 1 182.37 98.6819 9.9496 INE428A16JX6 ALLAHABAD BK 12-Sep-13 98.6473 9.1001 2 75 98.6473 9.1001 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 98.6546 9.0503 2 50 98.6546 9.0503 INE428A16KJ3 ALLAHABAD BK 13-Sep-13 98.6231 9.0997 1 100 98.6231 9.0997 INE008A16MM3 IDBI BK 16-Sep-13 98.5425 9.1501 3 300 98.5425 9.1501 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.6067 9.2099 3 125 98.6007 9.2499 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.4652 9.6432 2 125 98.5190 9.2998 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.5582 9.0501 1 25 98.5582 9.0501 INE077A16AF7 DENA BK 20-Sep-13 98.4452 9.1502 1 120 98.4452 9.1502 INE705A16HG6 VIJAYA BK 20-Sep-13 98.4369 9.1999 1 25 98.4369 9.1999 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.4162 8.8998 5 285 98.4162 8.8998 INE077A16AH3 DENA BK 23-Sep-13 98.3724 9.1500 1 195 98.3724 9.1500 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.3987 8.9998 1 25 98.3987 8.9998 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 98.3553 9.1098 1 8 98.3553 9.1098 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.3329 9.1001 3 70 98.3329 9.1001 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.4053 9.1000 1 25 98.4053 9.1000 INE695A16IC6 UNITED BK OF INDIA 3-Oct-13 98.1104 9.2498 1 100 98.1104 9.2498 INE008A16QA9 IDBI BK 3-Oct-13 98.1836 9.2500 2 50 98.1836 9.2500 INE008A16QA9 IDBI BK 3-Oct-13 98.1404 9.1002 1 50 98.1404 9.1002 INE695A16IC6 UNITED BK OF INDIA 3-Oct-13 98.1836 9.2500 2 50 98.1836 9.2500 INE654A16DL5 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Dec-13 96.6150 9.2001 2 150 96.6150 9.2001 INE695A16HE4 UNITED BK OF INDIA 10-Dec-13 96.5320 9.3000 1 50 96.5320 9.3000 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 96.3187 9.4900 1 25 96.3187 9.4900 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 96.4272 9.1999 1 25 96.4272 9.1999 INE457A16CQ4 BK OF MAHARASHTRA 16-Dec-13 96.3378 9.2501 1 25 96.3378 9.2501 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 96.3335 9.2001 1 25 96.3335 9.2001 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 96.2362 9.3301 3 75 96.1742 9.4900 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 96.2634 9.2000 1 25 96.2634 9.2000 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 96.0798 9.2500 1 25 96.0798 9.2500 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 95.0065 9.3127 1 15 95.0065 9.3127 INE008A16NW0 IDBI BK 14-Feb-14 94.9690 9.2076 1 10 94.9690 9.2076 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 94.8785 9.2500 1 25 94.8785 9.2500 INE528G16TA7 YES BK 24-Feb-14 94.6920 9.3001 1 50 94.6920 9.3001 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.7083 9.2699 1 50 94.7083 9.2699 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.5748 9.1833 2 75 94.5934 9.1500 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 94.6055 9.2501 1 50 94.6055 9.2501 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 94.5543 9.2200 1 50 94.5543 9.2200 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.4037 9.4901 1 25 94.4037 9.4901 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.5662 9.2801 1 25 94.5662 9.2801 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.4923 9.2499 1 25 94.4923 9.2499 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 94.4754 9.2800 1 25 94.4754 9.2800 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 94.5486 9.1499 1 25 94.5486 9.1499 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 94.4711 9.2876 1 10 94.4711 9.2876 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.4208 9.2169 2 62 94.3804 9.2875 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.3107 9.3300 3 75 94.3567 9.2500 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 94.3553 9.2134 3 150 94.3515 9.2200 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 94.3399 9.2400 1 100 94.3399 9.2400 INE528G16TT7 YES BK 13-Mar-14 94.3052 9.3001 1 63 94.3052 9.3001 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 94.3110 9.2900 2 50 94.3053 9.2999 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 94.4218 9.2151 1 25 94.4218 9.2151 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.3363 9.2074 3 85 94.2898 9.2876 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.3000 9.2700 3 75 94.2942 9.2800 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.3907 9.2301 2 50 94.3907 9.2301 INE036D16DH7 THE KARUR VYSYA BK 14-Mar-14 94.2826 9.3000 1 25 94.2826 9.3000 INE562A16DE5 INDIAN BK 18-Mar-14 94.2156 INE668A16600 TAMILNAD MERCANTILE BK 25-Mar-14 93.7980 9.6924 1 25 93.7980 9.6924 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 94.0824 9.2200 1 25 94.0824 9.2200 INE171A16EZ8 THE FEDERAL BK 25-Mar-14 94.0341 9.3000 1 25 94.0341 9.3000 INE705A16GI4 VIJAYA BK 28-Mar-14 93.9788 9.2799 1 50 93.9788 9.2799