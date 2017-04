Jul 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 99.9380 7.5480 1 25 99.9380 7.5480 INE652A16GM0 STATE BK OF PATIALA 26-Jul-13 99.9151 7.7537 1 75 99.9151 7.7537 INE428A16KB0 ALLAHABAD BK 29-Jul-13 99.8468 8.0005 1 50 99.8468 8.0005 INE651A16EV8 STATE BK OF MYSORE 29-Jul-13 99.8468 8.0005 1 50 99.8468 8.0005 INE141A16LK8 OBC 30-Jul-13 99.8198 8.2356 3 225 99.7784 10.1330 INE483A16FK6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Jul-13 99.8228 8.0991 1 150 99.8228 8.0991 INE237A16UV2 KOTAK MAH BK 30-Jul-13 99.8239 8.0487 1 100 99.8239 8.0487 INE166A16IK1 ING VYSYA BK 30-Jul-13 99.8250 7.9984 1 50 99.8250 7.9984 INE652A16GQ1 STATE BK OF PATIALA 30-Jul-13 99.8326 7.6504 1 25 99.8326 7.6504 INE084A16AE6 BK OF INDIA 2-Aug-13 99.7677 8.4987 1 5 99.7677 8.4987 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 99.6827 8.2988 2 200 99.6827 8.2988 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 99.6707 8.6142 4 55 99.6655 8.7502 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.6846 8.2489 1 50 99.6846 8.2489 INE237A16UK5 KOTAK MAH BK 5-Aug-13 99.6750 8.5008 1 35 99.6750 8.5008 INE168A16FV0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Aug-13 99.6750 8.5008 1 25 99.6750 8.5008 INE434A16DY5 ANDHRA BK 5-Aug-13 99.6750 8.5008 1 25 99.6750 8.5008 INE237A16QH9 KOTAK MAH BK 12-Aug-13 99.5133 8.5007 1 150 99.5133 8.5007 INE528G16QN6 YES BK 12-Aug-13 99.5133 8.5007 1 100 99.5133 8.5007 INE238A16QV8 AXIS BK 12-Aug-13 99.5133 8.5007 1 25 99.5133 8.5007 INE028A16649 BK OF BARODA 27-Aug-13 99.1444 8.9997 2 50 99.1444 8.9997 INE434A16EC9 ANDHRA BK 3-Sep-13 98.9370 9.1201 2 150 98.9370 9.1201 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 98.9370 9.1201 1 25 98.9370 9.1201 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 98.8842 9.1528 2 100 98.8724 9.2504 INE434A16EA3 ANDHRA BK 6-Sep-13 98.8637 9.1199 2 75 98.8637 9.1199 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.7621 9.1499 2 100 98.7621 9.1499 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 98.7714 9.0803 1 100 98.7714 9.0803 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.7840 9.1698 2 50 98.7774 9.2198 INE141A16KT1 OBC 10-Sep-13 98.7688 9.0998 1 25 98.7688 9.0998 INE008A16PP9 IDBI BK 11-Sep-13 98.7527 9.2203 1 25 98.7527 9.2203 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 98.6097 9.7097 1 50 98.6097 9.7097 INE434A16EE5 ANDHRA BK 13-Sep-13 98.7029 9.0502 1 25 98.7029 9.0502 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.5325 9.7074 2 105 98.5325 9.7074 INE008A16MM3 IDBI BK 16-Sep-13 98.5492 9.7698 1 5 98.5492 9.7698 INE077A16AF7 DENA BK 20-Sep-13 98.5362 9.1902 1 100 98.5362 9.1902 INE428A16KM7 ALLAHABAD BK 20-Sep-13 98.5268 9.2501 1 25 98.5268 9.2501 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.4870 8.9005 1 50 98.4870 8.9005 INE084A16AJ5 BK OF INDIA 24-Sep-13 98.4448 9.1526 2 95 98.4536 9.1000 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.4159 9.1797 2 100 98.4159 9.1797 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.4294 9.1003 1 45 98.4294 9.1003 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.3501 9.4202 1 1 98.3501 9.4202 INE008A16QA9 IDBI BK 3-Oct-13 98.1836 9.2500 2 150 98.1836 9.2500 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 96.5083 9.2999 1 25 96.5083 9.2999 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 96.3661 9.2999 1 25 96.3661 9.2999 INE457A16BY0 BK OF MAHARASHTRA 7-Feb-14 95.1462 9.3101 1 25 95.1462 9.3101 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.6055 9.2501 1 100 94.6055 9.2501 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.6000 9.2600 1 25 94.6000 9.2600 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.5829 9.2499 1 25 94.5829 9.2499 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.4998 9.4001 1 100 94.4998 9.4001 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 94.5552 9.3000 1 100 94.5552 9.3000 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 94.5375 9.2501 2 50 94.5375 9.2501 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 94.4414 9.3000 1 25 94.4414 9.3000 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.4187 9.2601 1 25 94.4187 9.2601 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.3735 9.2600 2 75 94.3735 9.2600 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.3447 9.3501 1 50 94.3447 9.3501 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.3621 9.2799 1 25 94.3621 9.2799 INE562A16DE5 INDIAN BK 18-Mar-14 94.2832 9.2601 1 25 94.2832 9.2601 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 94.2088 9.3101 1 25 94.2088 9.3101 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 94.2382 9.2599 1 25 94.2382 9.2599 INE090A16YU9 ICICI BK 24-Mar-14 94.0768 9.3800 1 25 94.0768 9.3800 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 94.1124 9.3200 1 100 94.1124 9.3200 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 94.1018 9.2999 1 25 94.1018 9.2999 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 94.1243 9.3000 1 25 94.1243 9.3000 INE668A16600 TAMILNAD MERCANTILE BK 25-Mar-14 93.8681 9.6925 1 25 93.8681 9.6925 INE090A16YV7 ICICI BK 25-Mar-14 94.1030 9.2979 1 6.5 94.1030 9.2979 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 92.5638 9.2500 1 50 92.5638 9.2500 INE090A16ZS0 ICICI BK 9-Jun-14 92.1922 9.6000 1 0.5 92.1922 9.6000 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 91.7720 9.3499 3 235 91.7720 9.3499 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com