Jul 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16GM0 STATE BK OF PATIALA 26-Jul-13 99.9388 7.4506 1 25 99.9388 7.4506 INE483A16FE9 CENTRAL BK OF INDIA 29-Jul-13 99.8678 8.0528 3 200 99.8678 8.0528 INE562A16DK2 INDIAN BK 29-Jul-13 99.8605 8.4981 1 50 99.8605 8.4981 INE428A16KB0 ALLAHABAD BK 29-Jul-13 99.8646 8.2480 1 50 99.8646 8.2480 INE651A16EV8 STATE BK OF MYSORE 29-Jul-13 99.8625 8.3761 1 5 99.8625 8.3761 INE040A16925 HDFC BK 30-Jul-13 99.8325 8.7486 1 50 99.8325 8.7486 INE095A16HS7 INDUSIND BK 2-Aug-13 99.7540 9.0011 2 100 99.7540 9.0011 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 99.7608 8.7517 1 25 99.7608 8.7517 INE237A16UK5 KOTAK MAH BK 5-Aug-13 99.6805 8.9993 1 50 99.6805 8.9993 INE238A16QV8 AXIS BK 12-Aug-13 99.5228 8.7507 2 100 99.5228 8.7507 INE168A16FX6 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Aug-13 99.4455 10.1761 1 2 99.4455 10.1761 INE705A16HE1 VIJAYA BK 13-Aug-13 99.4991 8.7499 1 75 99.4991 8.7499 INE695A16HI5 UNITED BK OF INDIA 16-Aug-13 99.4085 9.0493 1 25 99.4085 9.0493 INE692A16BZ9 UNION BK OF INDIA 20-Aug-13 99.3143 9.0003 1 50 99.3143 9.0003 INE649A16DL5 STATE BK OF HYDERABAD 20-Aug-13 99.3204 9.2500 1 50 99.3204 9.2500 INE695A16HK1 UNITED BK OF INDIA 20-Aug-13 99.3143 9.0003 1 25 99.3143 9.0003 INE483A16FJ8 CENTRAL BK OF INDIA 21-Aug-13 99.2900 9.0001 2 75 99.2900 9.0001 INE483A16FJ8 CENTRAL BK OF INDIA 21-Aug-13 99.3143 9.0003 1 50 99.3143 9.0003 INE008A16MI1 IDBI BK 22-Aug-13 99.2665 9.3002 1 25 99.2665 9.3002 INE695A16HM7 UNITED BK OF INDIA 23-Aug-13 99.2414 9.0002 1 50 99.2414 9.0002 INE428A16KN5 ALLAHABAD BK 23-Aug-13 99.2131 9.6499 1 5 99.2131 9.6499 INE652A16GO6 STATE BK OF PATIALA 26-Aug-13 99.1656 9.0329 1 10 99.1656 9.0329 INE090A16ZO9 ICICI BK 29-Aug-13 99.0669 9.5497 2 100 99.0669 9.5497 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 99.0911 9.2998 1 25 99.0911 9.2998 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 99.0330 9.9000 1 15 99.0330 9.9000 INE428A16KE4 ALLAHABAD BK 2-Sep-13 99.0146 8.8598 1 100 99.0146 8.8598 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 98.9267 9.9001 1 25 98.9267 9.9001 INE652A16GW9 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-13 98.9486 9.2341 5 265 98.9468 9.2502 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 98.9002 9.9001 4 125 98.8837 10.0500 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 98.9074 9.6001 2 75 98.9074 9.6001 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 98.9468 9.2502 1 25 98.9468 9.2502 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 98.8724 9.2504 1 200 98.8724 9.2504 INE649A16DK7 STATE BK OF HYDERABAD 6-Sep-13 98.8724 9.2504 1 25 98.8724 9.2504 INE565A16772 INDIAN OVERSEAS BK 6-Sep-13 98.8913 9.3003 1 25 98.8913 9.3003 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 98.7276 9.6002 1 25 98.7276 9.6002 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 98.6548 9.5710 2 43 98.6548 9.5710 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.5595 9.6994 1 100 98.5595 9.6994 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.5751 9.5931 2 75 98.5741 9.5997 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.6428 9.2999 1 25 98.6428 9.2999 INE077A16AF7 DENA BK 20-Sep-13 98.4719 9.6002 1 50 98.4719 9.6002 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.3955 9.5999 1 50 98.3955 9.5999 INE428A16KP0 ALLAHABAD BK 24-Sep-13 98.3574 9.6756 3 250 98.3574 9.6756 INE705A16HH4 VIJAYA BK 24-Sep-13 98.3591 9.6654 1 195 98.3591 9.6654 INE141A16KQ7 OBC 24-Sep-13 98.3297 10.0003 2 75 98.3297 10.0003 INE667A16BT4 SYNDICATE BK 24-Sep-13 98.3297 10.0003 2 75 98.3297 10.0003 INE141A16KQ7 OBC 24-Sep-13 98.3951 9.4499 1 50 98.3951 9.4499 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.4159 9.1797 1 190 98.4159 9.1797 INE428A16KL9 ALLAHABAD BK 25-Sep-13 98.4260 9.1203 2 90 98.4260 9.1203 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 96.6785 9.5000 1 25 96.6785 9.5000 INE483A16DY2 CENTRAL BK OF INDIA 6-Dec-13 96.5465 9.6001 1 25 96.5465 9.6001 INE654A16DK7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Dec-13 96.5085 9.5000 1 25 96.5085 9.5000 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 96.4539 9.4501 1 25 96.4539 9.4501 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 96.4481 9.3999 1 25 96.4481 9.3999 INE457A16CQ4 BK OF MAHARASHTRA 16-Dec-13 96.3817 9.4501 2 50 96.3817 9.4501 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 96.3336 9.4501 1 25 96.3336 9.4501 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 96.1665 9.7000 1 25 96.1665 9.7000 INE090A16XO4 ICICI BK 17-Jan-14 95.5075 9.7000 1 25 95.5075 9.7000 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 94.6427 9.7000 1 5 94.6427 9.7000 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 94.6008 9.5999 1 10 94.6008 9.5999 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 94.6039 9.5501 2 50 94.6039 9.5501 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 94.4910 9.5001 1 75 94.4910 9.5001 INE692A16BX4 UNION BK OF INDIA 4-Mar-14 94.4910 9.5001 1 50 94.4910 9.5001 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.4678 9.5000 1 50 94.4678 9.5000 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.3579 9.7000 1 100 94.3579 9.7000 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.3343 9.6999 2 95 94.3343 9.6999 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 94.3937 9.5499 1 25 94.3937 9.5499 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.2928 9.5225 1 5 94.2928 9.5225 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 94.2824 9.4999 1 100 94.2824 9.4999 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.2308 9.5499 2 75 94.2308 9.5499 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 94.2810 9.3420 1 5 94.2810 9.3420 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.9872 9.5700 1 5 93.9872 9.5700 INE608A16ET2 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-14 92.3782 9.5000 1 50 92.3782 9.5000 INE608A16EY2 PUNJAB AND SIND BK 17-Jun-14 92.1124 9.5000 1 75 92.1124 9.5000