Jul 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16GM0 STATE BK OF PATIALA 26-Jul-13 99.9491 9.2940 1 75 99.9491 9.2940 INE457A16CF7 BK OF MAHARASHTRA 26-Jul-13 99.9480 9.4949 1 50 99.9480 9.4949 INE695A16HB0 UNITED BK OF INDIA 26-Jul-13 99.9425 10.4998 1 50 99.9425 10.4998 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.8501 10.9569 6 305 99.8530 10.7468 INE483A16FE9 CENTRAL BK OF INDIA 29-Jul-13 99.8607 10.1812 5 220 99.8632 10.0001 INE428A16KB0 ALLAHABAD BK 29-Jul-13 99.8549 10.6047 5 180 99.8564 10.4979 INE651A16EV8 STATE BK OF MYSORE 29-Jul-13 99.8516 10.8523 4 170 99.8530 10.7468 INE562A16DK2 INDIAN BK 29-Jul-13 99.8838 8.4925 1 50 99.8838 8.4925 INE040A16925 HDFC BK 30-Jul-13 99.8350 10.0548 3 225 99.8400 9.7489 INE652A16GQ1 STATE BK OF PATIALA 30-Jul-13 99.8349 10.0609 3 225 99.8408 9.7001 INE483A16FK6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Jul-13 99.8277 10.4997 1 150 99.8277 10.4997 INE141A16LK8 OBC 30-Jul-13 99.8277 10.4997 1 25 99.8277 10.4997 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 99.7295 10.9987 6 485 99.7258 11.1509 INE084A16AE6 BK OF INDIA 2-Aug-13 99.7454 10.3518 3 300 99.7454 10.3518 INE095A16HS7 INDUSIND BK 2-Aug-13 99.7436 10.4265 3 300 99.7454 10.3518 INE428A16KA2 ALLAHABAD BK 2-Aug-13 99.7454 10.3518 1 125 99.7454 10.3518 INE040A16941 HDFC BK 2-Aug-13 99.7595 10.9993 2 100 99.7595 10.9993 INE562A16DO4 INDIAN BK 2-Aug-13 99.7450 10.3681 2 75 99.7442 10.4007 INE476A16JY3 CANARA BK 2-Aug-13 99.7442 10.4007 1 50 99.7442 10.4007 INE434A16DY5 ANDHRA BK 5-Aug-13 99.6609 10.3494 3 225 99.6609 10.3494 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 99.6502 10.6758 4 195 99.6446 10.8486 INE141A16IF4 OBC 5-Aug-13 99.6614 10.3354 2 175 99.6625 10.3004 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.6592 10.4014 1 50 99.6592 10.4014 INE667A16BW8 SYNDICATE BK 5-Aug-13 99.6609 10.3494 1 50 99.6609 10.3494 INE237A16UK5 KOTAK MAH BK 5-Aug-13 99.6592 10.4014 1 25 99.6592 10.4014 INE483A16FN0 CENTRAL BK OF INDIA 6-Aug-13 99.6254 10.5580 3 175 99.6150 10.8514 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 99.6543 10.5515 1 25 99.6543 10.5515 INE695A16GY4 UNITED BK OF INDIA 7-Aug-13 99.6046 10.3496 1 50 99.6046 10.3496 INE695A16HJ3 UNITED BK OF INDIA 8-Aug-13 99.5765 10.3490 1 100 99.5765 10.3490 INE692A16CC6 UNION BK OF INDIA 8-Aug-13 99.5765 10.3490 1 50 99.5765 10.3490 INE483A16FH2 CENTRAL BK OF INDIA 12-Aug-13 99.5113 9.4343 1 100 99.5113 9.4343 INE533F16274 CITIBK N.A. 13-Aug-13 99.4178 11.2499 1 45 99.4178 11.2499 INE608A16EX4 PUNJAB AND SIND BK 13-Aug-13 99.3955 11.0992 1 25 99.3955 11.0992 INE476A16KA1 CANARA BK 13-Aug-13 99.4334 10.3994 1 25 99.4334 10.3994 INE476A16KA1 CANARA BK 13-Aug-13 99.4615 10.4009 1 25 99.4615 10.4009 INE651A16EM7 STATE BK OF MYSORE 14-Aug-13 99.3711 11.0001 1 100 99.3711 11.0001 INE695A16HI5 UNITED BK OF INDIA 16-Aug-13 99.3085 11.0502 2 100 99.3116 11.0003 INE457A16CH3 BK OF MAHARASHTRA 19-Aug-13 99.2225 11.0004 1 200 99.2225 11.0004 INE652A16GV1 STATE BK OF PATIALA 20-Aug-13 99.2220 10.5999 1 200 99.2220 10.5999 INE649A16DL5 STATE BK OF HYDERABAD 20-Aug-13 99.2220 10.5999 1 150 99.2220 10.5999 INE457A16CJ9 BK OF MAHARASHTRA 20-Aug-13 99.1929 10.9996 1 100 99.1929 10.9996 INE695A16HK1 UNITED BK OF INDIA 20-Aug-13 99.2220 10.5999 2 100 99.2220 10.5999 INE483A16FJ8 CENTRAL BK OF INDIA 21-Aug-13 99.1934 10.6001 3 100 99.1934 10.6001 INE008A16PR5 IDBI BK 28-Aug-13 99.0364 10.1465 2 225 98.9468 11.1003 INE168A16FZ1 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Aug-13 98.9562 11.0002 1 50 98.9562 11.0002 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 99.0497 10.3000 1 10 99.0497 10.3000 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 98.9418 10.8438 2 175 99.0263 9.9693 INE238A16SI1 AXIS BK 30-Aug-13 98.8972 11.0003 1 100 98.8972 11.0003 INE654A16DM3 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Aug-13 98.9074 11.2001 1 50 98.9074 11.2001 INE649A16DE0 STATE BK OF HYDERABAD 30-Aug-13 98.9074 11.2001 1 50 98.9074 11.2001 INE428A16KD6 ALLAHABAD BK 30-Aug-13 98.8972 11.0003 1 25 98.8972 11.0003 INE483A16FM2 CENTRAL BK OF INDIA 2-Sep-13 98.8758 10.3751 3 100 98.8356 10.7503 INE077A16AE0 DENA BK 3-Sep-13 98.7795 10.9997 1 75 98.7795 10.9997 INE434A16EC9 ANDHRA BK 3-Sep-13 98.8658 10.2130 3 50 98.8658 10.2130 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 98.8875 10.0154 1 50 98.8875 10.0154 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 98.8864 10.0254 3 25 98.8864 10.0254 INE428A16KI5 ALLAHABAD BK 6-Sep-13 98.8236 9.8749 3 50 98.8236 9.8749 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 98.7501 10.4997 1 50 98.7501 10.4997 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 98.7442 10.5499 2 50 98.7442 10.5499 INE565A16772 INDIAN OVERSEAS BK 6-Sep-13 98.7207 10.9999 1 25 98.7207 10.9999 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.5741 10.9996 1 175 98.5741 10.9996 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.6060 10.7498 2 100 98.5741 10.9996 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 98.7020 10.0000 2 50 98.7020 10.0000 INE141A16LX1 OBC 11-Sep-13 98.5774 10.7498 1 25 98.5774 10.7498 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 98.5820 10.5003 1 75 98.5820 10.5003 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 98.6513 9.9801 2 30 98.6513 9.9801 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 98.4863 10.9998 1 150 98.4863 10.9998 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.4132 10.8983 6 260 98.4994 10.2975 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.3271 11.4999 1 100 98.3271 11.4999 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.2295 10.7848 2 325 98.1819 11.0802 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.3562 10.0002 1 100 98.3562 10.0002 INE705A16HH4 VIJAYA BK 24-Sep-13 98.2887 10.2500 1 5 98.2887 10.2500 INE649A16DV4 STATE BK OF HYDERABAD 25-Sep-13 98.1367 11.0003 2 155 98.1367 11.0003 INE649A16DV4 STATE BK OF HYDERABAD 25-Sep-13 98.1658 10.9999 1 50 98.1658 10.9999 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.2616 10.2499 1 5 98.2616 10.2499 INE141A16LR3 OBC 2-Dec-13 96.4518 10.2499 1 25 96.4518 10.2499 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 96.0874 10.2500 1 25 96.0874 10.2500 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 96.0587 10.4000 1 25 96.0587 10.4000 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 96.0615 10.2499 1 25 96.0615 10.2499 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 96.0097 10.2499 1 25 96.0097 10.2499 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 95.9536 10.4001 1 25 95.9536 10.4001 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 94.6243 9.6000 1 5 94.6243 9.6000 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 94.0508 10.4001 1 25 94.0508 10.4001 INE141A16KE3 OBC 3-Mar-14 94.1833 10.2001 1 10 94.1833 10.2001 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 93.8782 10.7214 2 105 93.8629 10.7500 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 94.0977 10.2667 2 60 94.0797 10.3000 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 94.1880 10.1000 1 50 94.1880 10.1000 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.1338 10.2000 2 15 94.1338 10.2000 INE434A16DO6 ANDHRA BK 10-Mar-14 93.9577 10.2501 1 50 93.9577 10.2501 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 93.6816 10.7500 2 13 93.6816 10.7500 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 93.9799 10.2100 1 10 93.9799 10.2100 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 94.3806 9.4900 1 4.25 94.3806 9.4900 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.3174 9.5200 1 5 94.3174 9.5200 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 93.9115 10.1999 4 150 93.9115 10.1999 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 93.9361 10.2000 1 25 93.9361 10.2000 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 93.9115 10.1999 1 50 93.9115 10.1999 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.8587 10.2500 1 50 93.8587 10.2500 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 93.7085 10.3400 1 25 93.7085 10.3400 INE036D16DL9 THE KARUR VYSYA BK 21-Mar-14 93.6530 10.3500 1 25 93.6530 10.3500 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.6656 10.2001 1 50 93.6656 10.2001 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 93.5828 10.3000 1 25 93.5828 10.3000 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 93.6366 10.2499 1 25 93.6366 10.2499 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 93.5873 10.2501 2 100 93.5873 10.2501 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.6166 10.2000 1 50 93.6166 10.2000 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.4412 10.5000 1 25 93.4412 10.5000 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.5245 10.4000 2 10 93.5828 10.3000 INE565A16780 INDIAN OVERSEAS BK 9-Jun-14 91.9395 10.0001 1 50 91.9395 10.0001 INE565A16780 INDIAN OVERSEAS BK 9-Jun-14 91.9627 10.0000 1 50 91.9627 10.0000 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 91.6326 10.1000 3 50 91.6326 10.1000 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 91.6855 10.0000 1 25 91.6855 10.0000 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 92.0967 9.3500 1 150 92.0967 9.3500 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 91.6284 9.9250 3 100 91.6091 9.9500 INE141A16MF6 OBC 7-Jul-14 91.8367 9.3500 3 165 91.8367 9.3500 INE237A16VP2 KOTAK MAH BK 21-Jul-14 91.4557 9.4200 1 60 91.4557 9.4200 INE237A16VQ0 KOTAK MAH BK 24-Jul-14 91.3910 9.4200 1 100 91.3910 9.4200 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting 