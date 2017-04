Jul 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16FE9 CENTRAL BK OF INDIA 29-Jul-13 99.8963 9.4760 2 105 99.9015 8.9970 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.8960 9.4999 3 75 99.8960 9.4999 INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.9212 9.5949 1 5 99.9212 9.5949 INE652A16GQ1 STATE BK OF PATIALA 30-Jul-13 99.8687 9.5975 1 25 99.8687 9.5975 INE095A16HS7 INDUSIND BK 2-Aug-13 99.7518 11.3523 1 100 99.7518 11.3523 INE084A16AE6 BK OF INDIA 2-Aug-13 99.7748 10.2979 2 85 99.7748 10.2979 INE428A16KA2 ALLAHABAD BK 2-Aug-13 99.7704 10.4996 1 50 99.7704 10.4996 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 99.7748 10.2979 1 50 99.7748 10.2979 INE040A16941 HDFC BK 2-Aug-13 99.7595 10.9993 1 50 99.7595 10.9993 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 99.6591 11.3504 1 225 99.6591 11.3504 INE141A16IF4 OBC 5-Aug-13 99.6905 10.3017 2 175 99.6905 10.3017 INE562A16DL0 INDIAN BK 5-Aug-13 99.6756 10.7992 1 100 99.6756 10.7992 INE237A16UK5 KOTAK MAH BK 5-Aug-13 99.6876 10.3985 1 25 99.6876 10.3985 INE483A16FN0 CENTRAL BK OF INDIA 6-Aug-13 99.6462 10.7996 1 50 99.6462 10.7996 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 99.6630 10.2839 2 27 99.6636 10.2667 INE090A16VU5 ICICI BK 7-Aug-13 99.6249 10.5713 1 25 99.6249 10.5713 INE428A16KG9 ALLAHABAD BK 12-Aug-13 99.4814 10.5709 1 50 99.4814 10.5709 INE528G16QN6 YES BK 12-Aug-13 99.4605 10.9992 1 50 99.4605 10.9992 INE090A16VW1 ICICI BK 12-Aug-13 99.4512 11.1899 1 2.5 99.4512 11.1899 INE237A16QG1 KOTAK MAH BK 13-Aug-13 99.4307 10.9992 1 50 99.4307 10.9992 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 99.4564 10.4999 1 50 99.4564 10.4999 INE168A16FY4 THE JAMMU AND KASHMIR BK14-Aug-13 99.3819 11.3505 1 100 99.3819 11.3505 INE095A16HX7 INDUSIND BK 16-Aug-13 99.3205 11.3507 2 50 99.3205 11.3507 INE141A16MB5 OBC 19-Aug-13 99.2657 10.8001 1 5 99.2657 10.8001 INE695A16HK1 UNITED BK OF INDIA 20-Aug-13 99.2522 11.0001 1 25 99.2522 11.0001 INE008A16MI1 IDBI BK 22-Aug-13 99.1632 11.0003 1 25 99.1632 11.0003 INE238A16SJ9 AXIS BK 23-Aug-13 99.1219 11.1499 1 100 99.1219 11.1499 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 98.8089 10.9998 3 75 98.8089 10.9998 INE095A16IC9 INDUSIND BK 3-Sep-13 98.7857 11.2167 2 75 98.7821 11.2504 INE476A16KF0 CANARA BK 3-Sep-13 98.7982 11.0998 2 50 98.7982 11.0998 INE095A16IC9 INDUSIND BK 3-Sep-13 98.8122 11.2502 1 25 98.8122 11.2502 INE652A16GW9 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-13 98.8362 11.0202 1 25 98.8362 11.0202 INE090A16WE7 ICICI BK 6-Sep-13 98.7121 11.0748 1 91 98.7121 11.0748 INE428A16KI5 ALLAHABAD BK 6-Sep-13 98.7207 10.9999 2 75 98.7207 10.9999 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 98.7781 10.5002 1 50 98.7781 10.5002 INE112A16CK8 CORPORATION BK 9-Sep-13 98.6596 11.0198 1 25 98.6596 11.0198 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.6033 11.0004 1 125 98.6033 11.0004 INE705A16HB7 VIJAYA BK 10-Sep-13 98.5783 11.2001 2 50 98.5783 11.2001 INE695A16HN5 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-13 98.6265 11.0502 1 25 98.6265 11.0502 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.5940 11.0746 1 10 98.5940 11.0746 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 98.6100 10.5000 1 50 98.6100 10.5000 INE705A16HJ0 VIJAYA BK 12-Sep-13 98.5317 11.1003 1 50 98.5317 11.1003 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.4158 11.0860 4 125 98.4166 11.0800 INE171A16FM3 THE FEDERAL BK 18-Sep-13 98.3664 11.2250 2 50 98.3629 11.2498 INE168A16GF1 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Sep-13 98.3403 11.2003 1 25 98.3403 11.2003 INE171A16FM3 THE FEDERAL BK 18-Sep-13 98.3695 10.9999 1 25 98.3695 10.9999 INE141A16LU7 OBC 20-Sep-13 98.3285 11.0798 2 100 98.3285 11.0798 INE237A16VJ5 KOTAK MAH BK 20-Sep-13 98.3033 11.2497 1 50 98.3033 11.2497 INE705A16HG6 VIJAYA BK 20-Sep-13 98.3112 11.0000 1 50 98.3112 11.0000 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.2121 11.0744 1 20 98.2121 11.0744 INE077A16AH3 DENA BK 23-Sep-13 98.2920 10.7501 1 10 98.2920 10.7501 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.2239 11.0000 1 5 98.2239 11.0000 INE084A16AJ5 BK OF INDIA 24-Sep-13 98.1948 11.0002 1 50 98.1948 11.0002 INE667A16BT4 SYNDICATE BK 24-Sep-13 98.2239 11.0000 1 25 98.2239 11.0000 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 98.1578 11.2299 1 0.5 98.1578 11.2299 INE649A16DV4 STATE BK OF HYDERABAD 25-Sep-13 98.1658 10.9999 1 125 98.1658 10.9999 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.1536 11.0744 2 45 98.1536 11.0744 INE457A16CQ4 BK OF MAHARASHTRA 16-Dec-13 96.0308 10.5499 3 50 96.0308 10.5499 INE457A16CQ4 BK OF MAHARASHTRA 16-Dec-13 96.0405 10.4500 1 25 96.0405 10.4500 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 95.9910 10.3000 1 25 95.9910 10.3000 INE036D16DB0 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-14 94.0450 10.8000 1 3.4 94.0450 10.8000 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 94.1047 10.2999 1 75 94.1047 10.2999 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 93.9986 10.4501 1 20 93.9986 10.4501 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 93.8756 10.4901 1 25 93.8756 10.4901 INE095A16HB3 INDUSIND BK 10-Mar-14 93.8173 10.5500 1 1 93.8173 10.5500 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 93.6433 10.7260 1 100 93.6433 10.7260 INE483A16ET0 CENTRAL BK OF INDIA 14-Mar-14 93.6292 10.7050 1 50 93.6292 10.7050 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 93.8503 10.1776 1 5 93.8503 10.1776 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 93.6173 10.5001 1 10 93.6173 10.5001 INE090A16YS3 ICICI BK 19-Mar-14 93.3846 10.9100 1 0.5 93.3846 10.9100 INE608A16EO3 PUNJAB AND SIND BK 20-Mar-14 94.1235 9.5750 2 50 94.1235 9.5750 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.5607 10.5551 1 50 93.5607 10.5551 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 93.7065 10.3000 1 25 93.7065 10.3000 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 93.5979 10.4899 1 25 93.5979 10.4899 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.4905 10.4584 4 150 93.4663 10.5000 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.4915 10.4999 1 25 93.4915 10.4999 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 93.4663 10.5000 1 10 93.4663 10.5000 INE090A16YW5 ICICI BK 27-Mar-14 93.3246 10.7000 1 50 93.3246 10.7000 INE040A16990 HDFC BK 17-Jun-14 91.1854 10.7900 1 50 91.1854 10.7900 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 91.3337 10.4950 2 100 91.7085 10.0001 INE166A16JF9 ING VYSYA BK 27-Jun-14 91.3395 10.3000 2 15 91.3395 10.3000 INE237A16VR8 KOTAK MAH BK 23-Jul-14 91.4341 9.4200 1 90 91.4341 9.4200 INE528G16VG0 YES BK 23-Jul-14 91.4507 9.4000 1 90 91.4507 9.4000 INE528G16VF2 YES BK 25-Jul-14 91.4077 9.4000 1 150 91.4077 9.4000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com