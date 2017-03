Jul 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16LH4 OBC 29-Jul-13 99.9220 9.4974 1 155 99.9220 9.4974 INE483A16FE9 CENTRAL BK OF INDIA 29-Jul-13 99.9223 9.4584 3 125 99.9220 9.4974 INE428A16KB0 ALLAHABAD BK 29-Jul-13 99.9179 9.9970 2 75 99.9179 9.9970 INE651A16EV8 STATE BK OF MYSORE 29-Jul-13 99.9220 9.4974 1 70 99.9220 9.4974 INE705A16GN4 VIJAYA BK 29-Jul-13 99.9138 10.4967 1 25 99.9138 10.4967 INE695A16HA2 UNITED BK OF INDIA 30-Jul-13 99.8901 10.0363 4 150 99.8905 10.0028 INE040A16925 HDFC BK 30-Jul-13 99.8971 9.3993 1 125 99.8971 9.3993 INE237A16UV2 KOTAK MAH BK 30-Jul-13 99.8883 10.2040 1 100 99.8883 10.2040 INE483A16FK6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Jul-13 99.8883 10.2040 1 25 99.8883 10.2040 INE095A16HS7 INDUSIND BK 2-Aug-13 99.7902 10.9622 4 170 99.7895 10.9992 INE084A16AE6 BK OF INDIA 2-Aug-13 99.7990 10.5018 1 25 99.7990 10.5018 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.7239 10.1056 1 5 99.7239 10.1056 INE483A16FN0 CENTRAL BK OF INDIA 6-Aug-13 99.6771 10.7491 1 100 99.6771 10.7491 INE168A16FW8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Aug-13 99.6850 9.6115 1 31 99.6850 9.6115 INE084A16AI7 BK OF INDIA 8-Aug-13 99.6031 11.1881 1 2 99.6031 11.1881 INE090A16VW1 ICICI BK 12-Aug-13 99.5018 10.7502 1 100 99.5018 10.7502 INE533F16274 CITIBK N.A. 13-Aug-13 99.4727 10.7492 1 100 99.4727 10.7492 INE008A16PR5 IDBI BK 28-Aug-13 99.0064 11.1001 1 75 99.0064 11.1001 INE457A16CS0 BK OF MAHARASHTRA 28-Aug-13 98.9975 11.2005 1 50 98.9975 11.2005 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 98.9045 12.2511 1 9 98.9045 12.2511 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 99.0086 10.7495 2 100 99.0086 10.7495 INE237A16QO5 KOTAK MAH BK 30-Aug-13 98.9468 11.1003 1 25 98.9468 11.1003 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 98.8657 11.0203 1 25 98.8657 11.0203 INE237A16VI7 KOTAK MAH BK 3-Sep-13 98.8279 11.0998 1 100 98.8279 11.0998 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 98.8383 11.0001 2 75 98.8383 11.0001 INE095A16IC9 INDUSIND BK 3-Sep-13 98.8174 11.2004 1 50 98.8174 11.2004 INE168A16GB0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Sep-13 98.8227 11.1496 1 50 98.8227 11.1496 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 98.8062 10.5000 1 50 98.8062 10.5000 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 98.7501 10.9997 1 50 98.7501 10.9997 INE428A16KI5 ALLAHABAD BK 6-Sep-13 98.7501 10.9997 1 25 98.7501 10.9997 INE667A16BU2 SYNDICATE BK 10-Sep-13 98.6327 10.9996 1 50 98.6327 10.9996 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.6940 10.5000 1 50 98.6940 10.5000 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 98.6327 10.9996 1 25 98.6327 10.9996 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 98.6327 10.9996 1 25 98.6327 10.9996 INE095A16IB1 INDUSIND BK 12-Sep-13 98.5549 11.1499 2 200 98.5549 11.1499 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 98.6380 10.4999 1 50 98.6380 10.4999 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 98.6500 11.0998 1 25 98.6500 11.0998 INE168A16GE4 THE JAMMU AND KASHMIR BK13-Sep-13 98.6753 10.0001 1 100 98.6753 10.0001 INE434A16EE5 ANDHRA BK 13-Sep-13 98.5448 10.9998 2 75 98.5448 10.9998 INE695A16HV8 UNITED BK OF INDIA 13-Sep-13 98.5448 10.9998 1 50 98.5448 10.9998 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 98.5252 11.1502 1 50 98.5252 11.1502 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 98.5448 10.9998 1 50 98.5448 10.9998 INE692A16CF9 UNION BK OF INDIA 16-Sep-13 98.6646 9.5003 1 200 98.6646 9.5003 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.4279 10.9997 1 25 98.4279 10.9997 INE171A16FM3 THE FEDERAL BK 18-Sep-13 98.3987 10.9997 1 25 98.3987 10.9997 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.2530 10.9999 4 100 98.2530 10.9999 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.3255 11.1000 1 25 98.3255 11.1000 INE237A16VK3 KOTAK MAH BK 24-Sep-13 98.2810 11.2002 1 75 98.2810 11.2002 INE237A16VK3 KOTAK MAH BK 24-Sep-13 98.2001 11.1501 1 25 98.2001 11.1501 INE084A16AJ5 BK OF INDIA 24-Sep-13 98.2207 11.0202 1 5 98.2207 11.0202 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.2790 11.0201 2 50 98.2790 11.0201 INE528G16RG8 YES BK 26-Sep-13 98.1306 11.2150 1 2.25 98.1306 11.2150 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 96.5736 9.2501 1 25 96.5736 9.2501 INE434A16DH0 ANDHRA BK 27-Jan-14 95.1531 10.0499 1 5 95.1531 10.0499 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 94.8053 10.0500 1 5 94.8053 10.0500 INE090A16XV9 ICICI BK 10-Feb-14 94.3906 10.9000 2 4 94.4392 10.8000 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.1316 10.2500 3 50 94.1316 10.2500 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 93.9917 10.5100 2 50 93.9917 10.5100 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 94.0906 10.2798 1 25 94.0906 10.2798 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.9909 10.2799 1 75 93.9909 10.2799 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 93.7880 10.6500 1 50 93.7880 10.6500 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 93.9489 10.3564 1 0.1 93.9489 10.3564 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 93.9660 10.2800 1 25 93.9660 10.2800 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.7397 10.5524 1 50 93.7397 10.5524 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 91.4499 10.3725 1 55 91.4499 10.3725 INE528G16VF2 YES BK 25-Jul-14 91.4292 