Jul 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16KA2 ALLAHABAD BK 2-Aug-13 99.8807 10.8991 2 125 99.8807 10.8991 INE166A16IR6 ING VYSYA BK 2-Aug-13 99.8768 11.2559 1 35 99.8768 11.2559 INE651A16EW6 STATE BK OF MYSORE 2-Aug-13 99.9113 10.8014 1 25 99.9113 10.8014 INE648A16GF2 SBBJ 12-Aug-13 99.5703 11.2512 2 175 99.5703 11.2512 INE533F16274 CITIBK N.A. 13-Aug-13 99.5357 11.3507 2 50 99.5296 11.5005 INE651A16EM7 STATE BK OF MYSORE 14-Aug-13 99.5500 10.9995 1 25 99.5500 10.9995 INE695A16HI5 UNITED BK OF INDIA 16-Aug-13 99.4556 11.0996 1 100 99.4556 11.0996 INE695A16HI5 UNITED BK OF INDIA 16-Aug-13 99.4861 11.0907 1 25 99.4861 11.0907 INE141A16KY1 OBC 20-Aug-13 99.3354 11.1001 1 50 99.3354 11.1001 INE692A16BZ9 UNION BK OF INDIA 20-Aug-13 99.3632 11.1391 1 20 99.3632 11.1391 INE428A16KN5 ALLAHABAD BK 23-Aug-13 99.2509 11.0194 1 5 99.2509 11.0194 INE028A16649 BK OF BARODA 27-Aug-13 99.1632 11.0003 1 25 99.1632 11.0003 INE008A16PR5 IDBI BK 28-Aug-13 99.0959 11.1002 1 25 99.0959 11.1002 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 99.0959 11.1002 1 25 99.0959 11.1002 INE237A16QO5 KOTAK MAH BK 30-Aug-13 99.0276 11.2003 3 70 99.0276 11.2003 INE705A16HC5 VIJAYA BK 30-Aug-13 99.0276 11.2003 4 55 99.0276 11.2003 INE168A16GC8 THE JAMMU AND KASHMIR BK30-Aug-13 99.0276 11.2003 3 50 99.0276 11.2003 INE649A16DE0 STATE BK OF HYDERABAD 30-Aug-13 99.0702 11.0504 1 50 99.0702 11.0504 INE651A16EZ9 STATE BK OF MYSORE 2-Sep-13 98.9562 11.0002 1 50 98.9562 11.0002 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 98.9857 11.0004 1 5 98.9857 11.0004 INE077A16AE0 DENA BK 3-Sep-13 98.9267 11.0001 1 50 98.9267 11.0001 INE565A16772 INDIAN OVERSEAS BK 6-Sep-13 98.8373 11.0097 1 25 98.8373 11.0097 INE112A16CM4 CORPORATION BK 6-Sep-13 98.8728 10.9505 1 25 98.8728 10.9505 INE695A16HN5 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-13 98.7501 10.9997 2 175 98.7501 10.9997 INE428A16KO3 ALLAHABAD BK 10-Sep-13 98.7207 10.9999 1 100 98.7207 10.9999 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 98.7781 10.5002 1 50 98.7781 10.5002 INE695A16HN5 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-13 98.7115 11.0800 1 25 98.7115 11.0800 INE141A16KT1 OBC 10-Sep-13 98.7501 10.9997 1 5 98.7501 10.9997 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 98.7220 10.5002 1 25 98.7220 10.5002 INE168A16GE4 THE JAMMU AND KASHMIR BK13-Sep-13 98.7566 9.9903 1 100 98.7566 9.9903 INE428A16KJ3 ALLAHABAD BK 13-Sep-13 98.6241 11.0701 3 75 98.6265 11.0502 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 98.6143 11.1497 1 50 98.6143 11.1497 INE434A16EE5 ANDHRA BK 13-Sep-13 98.6265 11.0502 2 50 98.6265 11.0502 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.5252 11.1502 1 25 98.5252 11.1502 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.5448 10.9998 1 25 98.5448 10.9998 INE692A16CF9 UNION BK OF INDIA 16-Sep-13 98.5448 10.9998 1 25 98.5448 10.9998 INE695A16IA0 UNITED BK OF INDIA 20-Sep-13 98.4279 10.9997 1 90 98.4279 10.9997 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 98.4571 10.9997 1 5 98.4571 10.9997 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.5075 9.8756 2 200 98.5172 9.8101 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.3373 11.0202 3 100 98.3403 11.0003 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 98.3329 11.0501 1 5 98.3329 11.0501 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 98.2916 11.1299 1 8.5 98.2916 11.1299 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.2790 11.0201 1 5 98.2790 11.0201 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 96.2557 10.4399 1 25 96.2557 10.4399 INE090A16XF2 ICICI BK 13-Dec-13 96.1146 10.7701 1 0.01 96.1146 10.7701 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 94.1498 10.5000 1 100 94.1498 10.5000 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.1265 10.4000 2 50 94.1265 10.4000 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.1265 10.4000 1 25 94.1265 10.4000 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.1531 10.3500 1 5 94.1531 10.3500 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 94.0005 10.3999 1 0.2 94.0005 10.3999 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.0025 10.3500 2 50 94.0025 10.3500 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 93.8999 10.3999 1 25 93.8999 10.3999 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.8999 10.3999 1 25 93.8999 10.3999 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 93.7715 10.4500 1 25 93.7715 10.4500 INE562A16DG0 INDIAN BK 20-Mar-14 93.7494 10.3999 1 25 93.7494 10.3999 INE652A16GJ6 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-14 93.6628 10.2899 2 75 93.6628 10.2899 INE036D16DP0 THE KARUR VYSYA BK 7-Apr-14 93.1807 10.6000 1 25 93.1807 10.6000 INE166A16JI3 ING VYSYA BK 23-Jul-14 91.4999 9.4450 2 90 91.4999 9.4450 INE166A16JJ1 ING VYSYA BK 28-Jul-14 91.3917 9.4450 1 250 91.3917 9.4450 INE528G16VH8 YES BK 29-Jul-14 91.4077 9.4000 1 25 91.4077 9.4000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com