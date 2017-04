Jul 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 99.9408 10.8104 1 275 99.9408 10.8104 INE095A16HS7 INDUSIND BK 2-Aug-13 99.9398 10.9931 2 230 99.9398 10.9931 INE237A16UW0 KOTAK MAH BK 2-Aug-13 99.9402 10.9200 1 95 99.9402 10.9200 INE705A16GR5 VIJAYA BK 2-Aug-13 99.9411 10.7556 1 75 99.9411 10.7556 INE428A16KA2 ALLAHABAD BK 2-Aug-13 99.9398 10.9931 1 75 99.9398 10.9931 INE476A16JY3 CANARA BK 2-Aug-13 99.9430 10.4084 1 25 99.9430 10.4084 INE562A16DO4 INDIAN BK 2-Aug-13 99.9419 10.6094 1 25 99.9419 10.6094 INE040A16958 HDFC BK 5-Aug-13 99.8523 10.7980 3 200 99.8523 10.7980 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 99.8523 10.7980 4 175 99.8523 10.7980 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.8525 10.7834 3 50 99.8530 10.7468 INE168A16FV0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Aug-13 99.8495 11.0031 2 50 99.8495 11.0031 INE008A16MC4 IDBI BK 5-Aug-13 99.8482 11.0982 1 15 99.8482 11.0982 INE237A16UZ3 KOTAK MAH BK 6-Aug-13 99.8195 11.0003 1 25 99.8195 11.0003 INE237A16QF3 KOTAK MAH BK 7-Aug-13 99.7880 11.0788 4 250 99.7895 10.9992 INE084A16AI7 BK OF INDIA 8-Aug-13 99.7557 11.1735 1 100 99.7557 11.1735 INE141A16LT9 OBC 8-Aug-13 99.7557 11.1735 1 80 99.7557 11.1735 INE648A16GF2 SBBJ 12-Aug-13 99.6393 11.0110 4 325 99.6495 10.6985 INE528G16QN6 YES BK 12-Aug-13 99.6397 10.9988 1 50 99.6397 10.9988 INE705A16HE1 VIJAYA BK 13-Aug-13 99.6115 10.9504 1 25 99.6115 10.9504 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 99.5296 10.7811 2 110 99.5288 10.8001 INE695A16HI5 UNITED BK OF INDIA 16-Aug-13 99.5201 11.0005 2 75 99.5201 11.0005 INE428A16KH7 ALLAHABAD BK 16-Aug-13 99.5500 10.9995 1 50 99.5500 10.9995 INE457A16CH3 BK OF MAHARASHTRA 19-Aug-13 99.4307 10.9992 4 175 99.4307 10.9992 INE692A16BZ9 UNION BK OF INDIA 20-Aug-13 99.4009 10.9995 1 20 99.4009 10.9995 INE434A16DZ2 ANDHRA BK 22-Aug-13 99.3473 10.9000 2 50 99.3473 10.9000 INE168A16FT4 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Aug-13 99.3054 11.1001 1 275 99.3054 11.1001 INE168A16FT4 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Aug-13 99.3354 11.1001 1 25 99.3354 11.1001 INE457A16CS0 BK OF MAHARASHTRA 28-Aug-13 99.1647 10.9800 4 150 99.1678 10.9394 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 99.1907 11.0298 1 25 99.1907 11.0298 INE166A16JM5 ING VYSYA BK 29-Aug-13 99.1197 11.1775 2 500 99.1201 11.1729 INE528G16QX5 YES BK 29-Aug-13 99.1195 11.1806 1 250 99.1195 11.1806 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 99.1383 10.9398 1 100 99.1383 10.9398 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 99.1610 11.0295 1 25 99.1610 11.0295 INE238A16SI1 AXIS BK 30-Aug-13 99.1336 11.0000 1 50 99.1336 11.0000 INE428A16KD6 ALLAHABAD BK 30-Aug-13 99.1320 11.0205 1 25 99.1320 11.0205 INE428A16KD6 ALLAHABAD BK 30-Aug-13 99.1000 11.0494 1 25 99.1000 11.0494 INE683A16BF0 THE SOUTH INDIAN BK 2-Sep-13 99.0064 11.1001 2 100 99.0064 11.1001 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 99.0153 10.9997 2 50 99.0153 10.9997 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 98.9734 11.1352 1 100 98.9734 11.1352 INE008A16PE3 IDBI BK 3-Sep-13 98.9857 11.0004 1 75 98.9857 11.0004 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 98.9857 11.0004 1 25 98.9857 11.0004 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 98.9857 11.0004 1 25 98.9857 11.0004 INE705A16GW5 VIJAYA BK 4-Sep-13 98.9562 11.0002 2 100 98.9562 11.0002 INE528G16UV1 YES BK 5-Sep-13 98.9074 11.2001 2 150 98.9074 11.2001 INE166A16IT2 ING VYSYA BK 6-Sep-13 98.8871 11.1026 4 200 98.8863 11.1102 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 98.8972 11.0003 1 50 98.8972 11.0003 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 98.8972 11.0003 1 40 98.8972 11.0003 INE565A16772 INDIAN OVERSEAS BK 6-Sep-13 98.8972 11.0003 1 5 98.8972 11.0003 INE141A16KT1 OBC 10-Sep-13 98.7795 10.9997 4 125 98.7795 10.9997 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 98.8089 10.9998 1 50 98.8089 10.9998 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 98.7795 10.9997 1 50 98.7795 10.9997 INE141A16LX1 OBC 11-Sep-13 98.7467 11.0300 1 45 98.7467 11.0300 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 98.6707 11.1753 2 100 98.6678 11.2004 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 98.6890 11.0201 4 75 98.6878 11.0300 INE428A16KJ3 ALLAHABAD BK 13-Sep-13 98.6913 11.0002 2 50 98.6913 11.0002 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.6143 11.1497 1 50 98.6143 11.1497 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.5558 11.3799 1 50 98.5558 11.3799 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.5670 11.0552 1 50 98.5670 11.0552 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.3958 11.0200 1 25 98.3958 11.0200 INE667A16BT4 SYNDICATE BK 24-Sep-13 98.3719 10.9835 1 25 98.3719 10.9835 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.3407 10.9975 5 180 98.3403 11.0003 INE428A16KL9 ALLAHABAD BK 25-Sep-13 98.2840 11.3799 2 75 98.2840 11.3799 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.3403 11.0003 1 10 98.3403 11.0003 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 96.4827 10.6449 1 50 96.4827 10.6449 INE692A16BR6 UNION BK OF INDIA 10-Dec-13 96.3417 10.4999 1 5 96.3417 10.4999 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 96.2883 10.5000 1 5 96.2883 10.5000 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 96.2445 10.5500 1 50 96.2445 10.5500 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 96.0754 10.5000 2 75 96.0754 10.5000 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 95.9958 10.5000 1 25 95.9958 10.5000 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 95.9958 10.5000 1 25 95.9958 10.5000 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 95.8711 10.5500 1 25 95.8711 10.5500 INE434A16DC1 ANDHRA BK 9-Jan-14 95.4865 10.6500 1 25 95.4865 10.6500 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 95.3537 10.6499 1 25 95.3537 10.6499 INE483A16EF9 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jan-14 95.3537 10.6499 1 25 95.3537 10.6499 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 94.1498 10.5000 4 160 94.1498 10.5000 INE528G16TH2 YES BK 4-Mar-14 93.9352 10.9101 1 90 93.9352 10.9101 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.1498 10.5000 1 50 94.1498 10.5000 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 94.0988 10.5001 1 25 94.0988 10.5001 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 94.2047 10.3001 1 5 94.2047 10.3001 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 93.9971 10.4999 1 25 93.9971 10.4999 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.1047 10.2999 2 21.35 94.1047 10.2999 INE457A16CM3 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-14 93.9447 10.5500 1 15 93.9447 10.5500 INE528G16TT7 YES BK 13-Mar-14 93.6985 10.9099 1 50 93.6985 10.9099 INE528G16TT7 YES BK 13-Mar-14 93.7409 10.8800 1 10 93.7409 10.8800 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 93.9209 10.5000 1 50 93.9209 10.5000 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 93.9209 10.5000 1 50 93.9209 10.5000 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.9228 10.4500 2 50 93.9228 10.4500 INE528G16TY7 YES BK 21-Mar-14 93.5057 10.8801 1 250 93.5057 10.8801 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.6993 10.4000 1 75 93.6993 10.4000 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 93.6426 10.4999 1 25 93.6426 10.4999 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 93.6426 10.4999 1 25 93.6426 10.4999 INE166A16JN3 ING VYSYA BK 31-Jul-14 90.9050 10.0050 1 25 90.9050 10.0050 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD 