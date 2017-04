Aug 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE084A16AE6 BK OF INDIA 2-Aug-13 99.9694 11.1724 1 300 99.9694 11.1724 INE095A16HS7 INDUSIND BK 2-Aug-13 99.9690 11.3185 1 110 99.9690 11.3185 INE483A16FL4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Aug-13 99.9713 10.4603 2 100 99.9715 10.4055 INE141A16IE7 OBC 2-Aug-13 99.9712 10.5150 2 100 99.9712 10.5150 INE428A16KA2 ALLAHABAD BK 2-Aug-13 99.9714 10.4420 2 75 99.9718 10.2959 INE562A16DO4 INDIAN BK 2-Aug-13 99.9711 10.5637 2 75 99.9708 10.6611 INE171A16FK7 THE FEDERAL BK 2-Aug-13 99.9694 11.1724 1 50 99.9694 11.1724 INE476A16JY3 CANARA BK 2-Aug-13 99.9713 10.4785 1 25 99.9713 10.4785 INE651A16EW6 STATE BK OF MYSORE 2-Aug-13 99.9714 10.4420 1 25 99.9714 10.4420 INE166A16IR6 ING VYSYA BK 2-Aug-13 99.9691 11.2820 1 20 99.9691 11.2820 INE695A16GX6 UNITED BK OF INDIA 5-Aug-13 99.8873 10.2955 1 25 99.8873 10.2955 INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.8823 10.7528 1 25 99.8823 10.7528 INE168A16FV0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Aug-13 99.8796 10.9997 1 10 99.8796 10.9997 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 99.8540 10.6736 1 50 99.8540 10.6736 INE238A16QU0 AXIS BK 6-Aug-13 99.8473 11.1641 1 8 99.8473 11.1641 INE168A16FW8 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Aug-13 99.8244 10.7011 1 50 99.8244 10.7011 INE084A16AI7 BK OF INDIA 8-Aug-13 99.7862 11.1720 2 4 99.7862 11.1720 INE654A16DE0 STATE BK OF TRAVANCORE 12-Aug-13 99.6786 10.6990 1 100 99.6786 10.6990 INE095A16HZ2 INDUSIND BK 12-Aug-13 99.6741 10.8493 1 100 99.6741 10.8493 INE648A16GF2 SBBJ 12-Aug-13 99.6876 10.3985 1 50 99.6876 10.3985 INE483A16FH2 CENTRAL BK OF INDIA 12-Aug-13 99.7232 9.2102 1 35 99.7232 9.2102 INE651A16EM7 STATE BK OF MYSORE 14-Aug-13 99.6186 10.7496 2 50 99.6204 10.6986 INE695A16HI5 UNITED BK OF INDIA 16-Aug-13 99.5610 10.7294 1 25 99.5610 10.7294 INE457A16CH3 BK OF MAHARASHTRA 19-Aug-13 99.4736 10.7307 1 25 99.4736 10.7307 INE168A16FS6 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Aug-13 99.4052 10.9201 1 25 99.4052 10.9201 INE141A16LM4 OBC 26-Aug-13 99.2657 10.8001 2 100 99.2657 10.8001 INE976G16406 THE RATNAKAR BK 26-Aug-13 99.2291 11.3426 1 25 99.2291 11.3426 INE028A16649 BK OF BARODA 27-Aug-13 99.2366 10.7994 1 25 99.2366 10.7994 INE028A16649 BK OF BARODA 27-Aug-13 99.2657 10.8001 1 25 99.2657 10.8001 INE457A16CS0 BK OF MAHARASHTRA 28-Aug-13 99.1929 10.9996 1 25 99.1929 10.9996 INE008A16PR5 IDBI BK 28-Aug-13 99.1929 10.9996 1 25 99.1929 10.9996 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 99.1632 11.0003 1 25 99.1632 11.0003 INE649A16DE0 STATE BK OF HYDERABAD 30-Aug-13 99.1570 10.7004 1 50 99.1570 10.7004 INE652A16GW9 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-13 99.0840 10.2252 2 48 99.0840 10.2252 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 99.1384 9.6126 1 10 99.1384 9.6126 INE171A16DT3 THE FEDERAL BK 3-Sep-13 99.0108 11.0505 1 0.65 99.0108 11.0505 INE528G16UV1 YES BK 5-Sep-13 98.9562 11.0002 1 50 98.9562 11.0002 INE428A16KO3 ALLAHABAD BK 10-Sep-13 98.8196 10.8998 1 5 98.8196 10.8998 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 98.8142 10.9503 1 0.65 98.8142 10.9503 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 98.7501 10.9997 1 0.65 98.7501 10.9997 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 98.6590 11.0248 1 0.1 98.6590 11.0248 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.6247 11.0649 3 100 98.6327 10.9996 INE237A16VK3 KOTAK MAH BK 24-Sep-13 98.3915 11.0500 1 25 98.3915 11.0500 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.3622 11.0500 1 45 98.3622 11.0500 INE428A16KL9 ALLAHABAD BK 25-Sep-13 98.3622 11.0500 1 20 98.3622 11.0500 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 96.5021 10.5000 1 25 96.5021 10.5000 INE695A16HE4 UNITED BK OF INDIA 10-Dec-13 96.3584 10.5299 2 100 96.3584 10.5299 INE652A16ER4 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-13 96.3684 10.4999 1 50 96.3684 10.4999 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 96.3417 10.4999 2 50 96.3417 10.4999 INE434A16CQ3 ANDHRA BK 12-Dec-13 96.2938 10.5626 1 0.1 96.2938 10.5626 INE649A16CV6 STATE BK OF HYDERABAD 13-Dec-13 96.2883 10.5000 1 25 96.2883 10.5000 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 96.2543 10.5999 1 25 96.2543 10.5999 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 96.3082 10.5200 1 25 96.3082 10.5200 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 96.2014 10.5200 2 100 96.2014 10.5200 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 96.1019 10.5001 1 25 96.1019 10.5001 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 96.0663 10.6000 1 25 96.0663 10.6000 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 95.7990 10.6000 1 25 95.7990 10.6000 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 95.7236 10.5201 2 50 95.7236 10.5201 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 95.2070 10.5001 1 10 95.2070 10.5001 INE434A16DH0 ANDHRA BK 27-Jan-14 95.1029 10.4999 1 5 95.1029 10.4999 INE008A16NV2 IDBI BK 10-Feb-14 94.7400 10.5000 1 5 94.7400 10.5000 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.6097 10.4500 1 25 94.6097 10.4500 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.4307 10.4499 2 50 94.4307 10.4499 INE028A16540 BK OF BARODA 24-Feb-14 94.4307 10.4499 1 50 94.4307 10.4499 INE028A16540 BK OF BARODA 24-Feb-14 94.4304 10.4000 1 25 94.4304 10.4000 INE652A16FU5 STATE BK OF PATIALA 3-Mar-14 94.2165 10.4699 1 50 94.2165 10.4699 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.2197 10.4150 2 100 94.2276 10.4000 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.2269 10.4499 1 50 94.2269 10.4499 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.2529 10.4000 1 25 94.2529 10.4000 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 94.2269 10.4499 1 25 94.2269 10.4499 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.2904 10.2800 1 13.7 94.2904 10.2800 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 94.2014 10.4501 1 1 94.2014 10.4501 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 94.2023 10.4000 1 25 94.2023 10.4000 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.2023 10.4000 1 25 94.2023 10.4000 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.1231 10.6000 1 25 94.1231 10.6000 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 94.1760 10.4501 2 75 94.1760 10.4501 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 94.1507 10.4499 1 25 94.1507 10.4499 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 94.1507 10.4499 1 13 94.1507 10.4499 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 94.0988 10.5001 2 50 94.0988 10.5001 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.0746 10.4500 1 75 94.0746 10.4500 INE457A16CM3 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-14 94.0508 10.4001 1 50 94.0508 10.4001 INE077A16AC4 DENA BK 13-Mar-14 93.9463 10.4999 1 75 93.9463 10.4999 INE077A16AC4 DENA BK 13-Mar-14 93.9986 10.4501 1 75 93.9986 10.4501 INE528G16TT7 YES BK 13-Mar-14 93.7247 10.9100 1 50 93.7247 10.9100 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 93.9177 10.6001 1 25 93.9177 10.6001 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 93.9733 10.4501 2 100 93.9733 10.4501 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 93.9282 10.5333 2 75 93.8921 10.6000 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 93.9753 10.4000 1 25 93.9753 10.4000 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 93.9753 10.4000 1 25 93.9753 10.4000 INE528G16TV3 YES BK 18-Mar-14 93.6541 10.8000 1 25 93.6541 10.8000 INE691A16GX5 UCO BK 20-Mar-14 93.8524 10.3500 1 5 93.8524 10.3500 INE691A16HA1 UCO BK 21-Mar-14 93.7715 10.4500 1 15 93.7715 10.4500 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.7356 10.3801 2 125 93.7356 10.3801 INE683A16AZ0 THE SOUTH INDIAN BK 24-Mar-14 93.6395 10.5501 2 10 93.6678 10.5000 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.6993 10.4000 1 75 93.6993 10.4000 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 93.6993 10.4000 1 50 93.6993 10.4000 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.6961 10.4499 1 25 93.6961 10.4499 INE705A16GI4 VIJAYA BK 28-Mar-14 93.6128 10.4201 1 25 93.6128 10.4201 INE008A16QN2 IDBI BK 31-Jul-14 91.1326 9.7570 3 66 91.1321 9.7576 INE237A16VT4 KOTAK MAH BK 31-Jul-14 91.0807 9.8196 2 50.3 91.1384 9.7499 INE976G16455 THE RATNAKAR BK 31-Jul-14 90.5213 10.5000 1 15 90.5213 10.5000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com