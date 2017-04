Aug 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16KC8 ALLAHABAD BK 5-Aug-13 99.9302 8.4983 1 25 99.9302 8.4983 INE237A16UK5 KOTAK MAH BK 5-Aug-13 99.9240 9.2537 1 10 99.9240 9.2537 INE168A16FV0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Aug-13 99.9097 10.9964 1 5 99.9097 10.9964 INE237A16QF3 KOTAK MAH BK 7-Aug-13 99.8598 10.2490 1 50 99.8598 10.2490 INE090A16VU5 ICICI BK 7-Aug-13 99.8632 10.0001 1 25 99.8632 10.0001 INE090A16VW1 ICICI BK 12-Aug-13 99.7268 9.9991 1 10 99.7268 9.9991 INE237A16QG1 KOTAK MAH BK 13-Aug-13 99.7813 10.0001 1 25 99.7813 10.0001 INE095A16HX7 INDUSIND BK 16-Aug-13 99.6084 10.2497 1 50 99.6084 10.2497 INE237A16UR0 KOTAK MAH BK 16-Aug-13 99.6995 10.0012 1 25 99.6995 10.0012 INE695A16HK1 UNITED BK OF INDIA 20-Aug-13 99.4971 10.2492 1 25 99.4971 10.2492 INE237A16QI7 KOTAK MAH BK 21-Aug-13 99.5418 10.5008 1 25 99.5418 10.5008 INE652A16GU3 STATE BK OF PATIALA 23-Aug-13 99.4137 10.2506 1 25 99.4137 10.2506 INE141A16LM4 OBC 26-Aug-13 99.3017 10.6947 2 100 99.3017 10.6947 INE608A16EP0 PUNJAB AND SIND BK 26-Aug-13 99.2955 10.7903 1 10 99.2955 10.7903 INE028A16649 BK OF BARODA 27-Aug-13 99.2627 10.8445 1 25 99.2627 10.8445 INE238A16QW6 AXIS BK 28-Aug-13 99.2892 10.0500 1 50 99.2892 10.0500 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 99.2293 10.4996 1 100 99.2293 10.4996 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 99.2151 10.6946 1 50 99.2151 10.6946 INE649A16DG5 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-13 99.2475 10.2498 1 25 99.2475 10.2498 INE457A16CR2 BK OF MAHARASHTRA 30-Aug-13 99.1670 10.9500 2 95 99.1670 10.9500 INE428A16KE4 ALLAHABAD BK 2-Sep-13 99.0786 10.9496 2 95 99.0786 10.9496 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 99.0890 10.8249 1 50 99.0890 10.8249 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 99.1220 10.1035 2 75 99.1434 9.8550 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 99.0922 10.4495 2 50 99.0922 10.4495 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 99.0792 10.6005 1 25 99.0792 10.6005 INE171A16DT3 THE FEDERAL BK 3-Sep-13 99.0360 11.1027 1 25 99.0360 11.1027 INE040A16974 HDFC BK 5-Sep-13 98.9795 11.0683 1 19 98.9795 11.0683 INE077A16AG5 DENA BK 6-Sep-13 98.9516 11.0492 1 19 98.9516 11.0492 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 98.8288 10.5501 1 25 98.8288 10.5501 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 98.7207 10.7499 1 12.4 98.7207 10.7499 INE692A16CF9 UNION BK OF INDIA 16-Sep-13 98.8917 9.0903 1 100 98.8917 9.0903 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.7521 10.2498 1 20 98.7521 10.2498 INE084A16AJ5 BK OF INDIA 24-Sep-13 98.5053 10.4499 2 50 98.5053 10.4499 INE667A16BT4 SYNDICATE BK 24-Sep-13 98.5095 10.4201 1 25 98.5095 10.4201 INE608A16DZ1 PUNJAB AND SIND BK 26-Sep-13 98.3617 11.0534 1 0.01 98.3617 11.0534 INE008A16MT8 IDBI BK 25-Nov-13 96.7387 10.7000 1 10 96.7387 10.7000 INE008A16MU6 IDBI BK 26-Nov-13 96.6964 10.7501 1 5 96.6964 10.7501 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 96.1488 10.7499 1 5 96.1488 10.7499 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 94.6742 10.3180 4 125 94.6781 10.3100 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 94.6585 10.3501 1 25 94.6585 10.3501 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.4810 10.3500 1 60 94.4810 10.3500 INE036D16DB0 THE KARUR VYSYA BK 24-Feb-14 94.4055 10.5000 1 25 94.4055 10.5000 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 94.4055 10.5000 1 7.6 94.4055 10.5000 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.3804 10.2999 1 50 94.3804 10.2999 INE036D16DD6 THE KARUR VYSYA BK 4-Mar-14 94.1125 10.6700 1 5.5 94.1125 10.6700 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 94.3042 10.3499 1 50 94.3042 10.3499 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 94.2298 10.3000 2 75 94.2298 10.3000 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 94.1013 10.3999 1 25 94.1013 10.3999 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.0746 10.4500 1 25 94.0746 10.4500 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 94.0635 10.3299 1 50 94.0635 10.3299 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.0276 10.3500 1 50 94.0276 10.3500 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.9733 10.4501 1 50 93.9733 10.4501 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.8695 10.3643 2 175 93.8219 10.4500 INE036D16DM7 THE KARUR VYSYA BK 20-Mar-14 93.7942 10.4999 1 10 93.7942 10.4999 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 93.7775 10.3501 1 100 93.7775 10.3501 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.7775 10.3501 1 50 93.7775 10.3501 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.8442 10.3201 2 100 93.8442 10.3201 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.6961 10.4499 1 25 93.6961 10.4499 INE141A16LB7 OBC 2-Apr-14 93.5522 10.3525 1 0.1 93.5522 10.3525 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 92.3336 10.0350 1 150 92.3336 10.0350 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 92.3349 10.0001 1 150 92.3349 10.0001 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 92.6519 8.8525 2 10 92.6519 8.8525 INE036D16DS4 THE KARUR VYSYA BK 31-Jul-14 91.0821 9.8450 2 80 91.0821 9.8450 INE237A16VT4 KOTAK MAH BK 31-Jul-14 91.0780 9.8500 2 50 91.0780 9.8500 INE008A16QN2 IDBI BK 31-Jul-14 91.1234 9.7950 1 25 91.1234 9.7950 INE095A16IE5 INDUSIND BK 31-Jul-14 91.1234 9.7950 1 20 91.1234 9.7950 INE166A16JP8 ING VYSYA BK 1-Aug-14 90.9276 10.0050 1 25 90.9276 10.0050
===============================================================================================
*: Crores

Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com