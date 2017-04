Aug 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE084A16AI7 BK OF INDIA 8-Aug-13 99.9083 11.1671 1 45 99.9083 11.1671 INE141A16LT9 OBC 8-Aug-13 99.9083 11.1671 1 45 99.9083 11.1671 INE237A16QD8 KOTAK MAH BK 8-Aug-13 99.9076 11.2524 1 45 99.9076 11.2524 INE476A16KA1 CANARA BK 13-Aug-13 99.7977 9.2486 1 25 99.7977 9.2486 INE608A16EX4 PUNJAB AND SIND BK 13-Aug-13 99.7977 9.2486 1 25 99.7977 9.2486 INE476A16KA1 CANARA BK 13-Aug-13 99.8181 9.5021 1 5 99.8181 9.5021 INE095A16HX7 INDUSIND BK 16-Aug-13 99.7325 8.8999 1 25 99.7325 8.8999 INE237A16UR0 KOTAK MAH BK 16-Aug-13 99.7472 9.2506 1 5 99.7472 9.2506 INE168A16FS6 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Aug-13 99.5636 9.9990 1 25 99.5636 9.9990 INE533F16290 CITIBK N.A. 22-Aug-13 99.4587 11.6853 1 45 99.4587 11.6853 INE008A16MI1 IDBI BK 22-Aug-13 99.5687 9.3004 1 25 99.5687 9.3004 INE238A16QW6 AXIS BK 28-Aug-13 99.3985 10.0398 1 50 99.3985 10.0398 INE166A16JM5 ING VYSYA BK 29-Aug-13 99.3760 9.5496 1 25 99.3760 9.5496 INE705A16HC5 VIJAYA BK 30-Aug-13 99.3535 9.5003 1 50 99.3535 9.5003 INE483A16FM2 CENTRAL BK OF INDIA 2-Sep-13 99.2652 9.6495 1 50 99.2652 9.6495 INE651A16EZ9 STATE BK OF MYSORE 2-Sep-13 99.2387 10.0002 1 25 99.2387 10.0002 INE695A16HU0 UNITED BK OF INDIA 2-Sep-13 99.3022 9.4995 1 25 99.3022 9.4995 INE008A16PE3 IDBI BK 3-Sep-13 99.2039 10.1003 2 80 99.2039 10.1003 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 99.2117 10.0005 1 25 99.2117 10.0005 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 99.1223 10.0999 1 10 99.1223 10.0999 INE141A16KT1 OBC 10-Sep-13 99.0233 10.0003 1 50 99.0233 10.0003 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 99.0572 9.6499 1 50 99.0572 9.6499 INE695A16HN5 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-13 99.0214 10.0200 1 25 99.0214 10.0200 INE168A16GE4 THE JAMMU AND KASHMIR BK13-Sep-13 98.9428 10.0000 2 50.5 98.9428 10.0000 INE692A16CF9 UNION BK OF INDIA 16-Sep-13 98.9890 8.8758 1 100 98.9890 8.8758 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.7557 10.9498 1 60 98.7557 10.9498 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.8349 10.2446 1 20 98.8349 10.2446 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.8343 10.2500 1 25 98.8343 10.2500 INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 98.6868 11.0385 1 7 98.6868 11.0385 INE428A16KL9 ALLAHABAD BK 25-Sep-13 98.4811 11.0382 1 16 98.4811 11.0382 INE090A16XF2 ICICI BK 13-Dec-13 96.3752 10.5601 1 0.01 96.3752 10.5601 INE528G16SU7 YES BK 11-Feb-14 94.7707 10.6001 1 33 94.7707 10.6001 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.7603 10.3499 1 75 94.7603 10.3499 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 94.4055 10.3000 1 50 94.4055 10.3000 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 94.3804 10.3000 2 50 94.4061 10.2500 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.3804 10.2999 2 50 94.3804 10.2999 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.3546 10.3500 1 25 94.3546 10.3500 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 94.3268 10.2582 2 84.55 94.3311 10.2500 INE691A16GU1 UCO BK 7-Mar-14 94.3311 10.2500 1 25 94.3311 10.2500 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 94.3885 10.1400 1 25 94.3885 10.1400 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 94.2562 10.2500 1 150 94.2562 10.2500 INE528G16TQ3 YES BK 10-Mar-14 94.0717 10.6000 1 25 94.0717 10.6000 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.3037 10.1601 1 25 94.3037 10.1601 INE528G16TT7 YES BK 13-Mar-14 94.0815 10.4370 2 77 94.0853 10.4299 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 94.2196 10.1786 1 50 94.2196 10.1786 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.2048 10.1601 1 100 94.2048 10.1601 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.1484 10.2651 1 75 94.1484 10.2651 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 94.2008 10.1675 1 25 94.2008 10.1675 INE036D16DM7 THE KARUR VYSYA BK 20-Mar-14 93.8428 10.5499 1 9 93.8428 10.5499 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.8524 10.3500 1 25 93.8524 10.3500 INE683A16AZ0 THE SOUTH INDIAN BK 24-Mar-14 93.7411 10.5499 1 1.75 93.7411 10.5499 INE090A16YU9 ICICI BK 24-Mar-14 93.7411 10.5499 1 0.75 93.7411 10.5499 INE090A16YW5 ICICI BK 27-Mar-14 93.7212 10.4500 1 25 93.7212 10.4500 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 92.3620 9.8001 1 25 92.3620 9.8001 INE141A16ME9 OBC 24-Jun-14 92.0197 9.8001 1 25 92.0197 9.8001 INE237A16VU2 KOTAK MAH BK 4-Aug-14 91.0811 9.8192 3 130 91.0556 9.8500 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 91.1104 9.7837 3 85 91.1011 9.7950 INE095A16IF2 INDUSIND BK 4-Aug-14 91.1011 9.7950 4 80 91.1011 9.7950 INE976G16471 THE RATNAKAR BK 4-Aug-14 90.4397 10.6000 1 25 90.4397 10.6000 INE095A16IG0 INDUSIND BK 5-Aug-14 91.0788 9.7950 3 115 91.0788 9.7950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com