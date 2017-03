Aug 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16QV8 AXIS BK 12-Aug-13 99.8993 9.1981 1 50 99.8993 9.1981 INE141A16LV5 OBC 12-Aug-13 99.8721 11.6858 1 46 99.8721 11.6858 INE476A16KA1 CANARA BK 13-Aug-13 99.8700 9.5024 1 40 99.8700 9.5024 INE428A16KH7 ALLAHABAD BK 16-Aug-13 99.7537 11.2652 1 5 99.7537 11.2652 INE652A16GU3 STATE BK OF PATIALA 23-Aug-13 99.5928 9.9490 2 150 99.5928 9.9490 INE008A16PR5 IDBI BK 28-Aug-13 99.4523 10.0506 1 75 99.4523 10.0506 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 99.4223 10.0993 2 150 99.4223 10.0993 INE705A16HC5 VIJAYA BK 30-Aug-13 99.4311 9.4926 1 50 99.4311 9.4926 INE008A16PE3 IDBI BK 3-Sep-13 99.2927 10.0001 2 250 99.2927 10.0001 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 99.2892 10.0500 3 150 99.2892 10.0500 INE434A16EC9 ANDHRA BK 3-Sep-13 99.2927 10.0001 3 80 99.2927 10.0001 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 99.2892 10.0500 1 50 99.2892 10.0500 INE168A16GB0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Sep-13 99.2752 10.2494 2 25 99.2752 10.2494 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 99.2962 9.9503 1 25 99.2962 9.9503 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 99.2962 9.9503 1 25 99.2962 9.9503 INE565A16772 INDIAN OVERSEAS BK 6-Sep-13 99.2078 10.0504 6 325 99.2078 10.0504 INE090A16WE7 ICICI BK 6-Sep-13 99.2052 10.0837 3 150 99.2078 10.0504 INE428A16KI5 ALLAHABAD BK 6-Sep-13 99.2016 10.1297 1 75 99.2016 10.1297 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 99.2078 10.0504 1 50 99.2078 10.0504 INE562A16CF4 INDIAN BK 6-Sep-13 99.2094 10.0300 1 50 99.2094 10.0300 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 99.1040 9.9999 2 100 99.1040 9.9999 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 99.0996 10.0495 1 50 99.0996 10.0495 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 99.0818 10.2500 1 25 99.0818 10.2500 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 99.1040 9.9999 1 25 99.1040 9.9999 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 99.0220 10.2999 1 15 99.0220 10.2999 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 98.9750 10.5000 1 50 98.9750 10.5000 INE434A16EE5 ANDHRA BK 13-Sep-13 99.0001 10.2403 1 50 99.0001 10.2403 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 99.0001 10.2403 1 25 99.0001 10.2403 INE168A16GE4 THE JAMMU AND KASHMIR BK13-Sep-13 99.0088 10.1503 1 25 99.0088 10.1503 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.9303 10.1191 2 200 98.9167 10.2496 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.8975 10.4336 2 75 98.8905 10.5003 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 98.6485 10.6395 1 5 98.6485 10.6395 INE036D16DU0 THE KARUR VYSYA BK 29-Oct-13 97.6456 10.7326 4 85 97.6456 10.7326 INE168A16GI5 THE JAMMU AND KASHMIR BK29-Oct-13 97.6778 10.5824 3 65 97.6778 10.5824 INE036D16DV8 THE KARUR VYSYA BK 31-Oct-13 97.5896 10.7325 1 25 97.5896 10.7325 INE036D16DT2 THE KARUR VYSYA BK 5-Nov-13 97.4492 10.7350 7 265 97.4492 10.7350 INE168A16GH7 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Nov-13 97.4857 10.5774 8 225 97.4897 10.5601 INE483A16FQ3 CENTRAL BK OF INDIA 5-Nov-13 97.5071 10.4851 3 85 97.5071 10.4851 INE008A16MU6 IDBI BK 26-Nov-13 96.8662 10.7349 1 5 96.8662 10.7349 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 96.1074 11.0324 1 1 96.1074 11.0324 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 95.7098 10.2900 1 3 95.7098 10.2900 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.7637 10.4500 1 25 94.7637 10.4500 INE112A16DM2 CORPORATION BK 19-Feb-14 94.5664 10.7550 1 0.5 94.5664 10.7550 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.6822 10.2501 1 75 94.6822 10.2501 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 94.6184 10.3800 1 10 94.6184 10.3800 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 94.4085 10.7551 1 0.25 94.4085 10.7551 INE976G16273 THE RATNAKAR BK 28-Feb-14 94.1858 11.0450 1 12.5 94.1858 11.0450 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.5317 10.3499 1 25 94.5317 10.3499 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 94.3797 10.3999 1 61 94.3797 10.3999 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 94.3898 10.3801 2 60 94.3898 10.3801 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.5063 10.3501 1 25 94.5063 10.3501 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 94.4810 10.3500 1 75 94.4810 10.3500 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.1956 10.5101 1 10 94.1956 10.5101 INE008A16PF0 IDBI BK 13-Mar-14 94.1770 10.4000 1 4 94.1770 10.4000 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 94.2789 10.3501 1 25 94.2789 10.3501 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.2789 10.3501 1 25 94.2789 10.3501 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.1518 10.3999 1 25 94.1518 10.3999 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 94.1297 10.2999 2 15 94.1297 10.2999 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.8747 10.4001 1 25 93.8747 10.4001 INE692A16CA0 UNION BK OF INDIA 20-May-14 92.6902 10.1000 1 25 92.6902 10.1000 INE476A16KC7 CANARA BK 10-Jun-14 92.3407 10.0249 1 50 92.3407 10.0249 INE141A16LY9 OBC 13-Jun-14 92.1887 10.1400 1 25 92.1887 10.1400 INE095A16IH8 INDUSIND BK 29-Jul-14 90.9788 10.1950 1 55 90.9788 10.1950 INE095A16II6 INDUSIND BK 1-Aug-14 90.9095 10.1950 2 50 90.9095 10.1950 INE095A16IF2 INDUSIND BK 4-Aug-14 90.8414 10.1937 5 275 90.8424 10.1925 INE095A16IK2 INDUSIND BK 7-Aug-14 90.7712 10.1950 1 25 90.7712 10.1950 INE095A16IJ4 INDUSIND BK 8-Aug-14 90.7503 10.1925 1 30 90.7503 10.1925 ===============================================================================================
*: Crores