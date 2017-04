Aug 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE533F16274 CITIBK N.A. 13-Aug-13 99.9694 11.1724 1 230 99.9694 11.1724 INE651A16EM7 STATE BK OF MYSORE 14-Aug-13 99.9428 10.4450 1 50 99.9428 10.4450 INE705A16GX3 VIJAYA BK 16-Aug-13 99.8737 11.5394 1 200 99.8737 11.5394 INE095A16HX7 INDUSIND BK 16-Aug-13 99.8757 11.3595 3 150 99.8796 10.9997 INE428A16KH7 ALLAHABAD BK 16-Aug-13 99.8811 10.8580 3 100 99.8800 10.9632 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 99.8818 10.7985 1 25 99.8818 10.7985 INE141A16MB5 OBC 19-Aug-13 99.7872 11.1179 2 75 99.7885 11.0516 INE667A16BV0 SYNDICATE BK 19-Aug-13 99.7622 12.4291 1 75 99.7622 12.4291 INE695A16HK1 UNITED BK OF INDIA 20-Aug-13 99.7567 11.1281 4 225 99.7540 11.2514 INE168A16FS6 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Aug-13 99.7320 10.8981 2 200 99.7320 10.8981 INE434A16DZ2 ANDHRA BK 22-Aug-13 99.7036 10.8505 3 250 99.7036 10.8500 INE533F16290 CITIBK N.A. 22-Aug-13 99.6798 11.7257 2 145 99.6790 11.7542 INE428A16KN5 ALLAHABAD BK 23-Aug-13 99.6673 11.0748 4 150 99.6756 10.7992 INE652A16GU3 STATE BK OF PATIALA 23-Aug-13 99.6636 11.2000 1 75 99.6636 11.2000 INE084A16AM9 BK OF INDIA 26-Aug-13 99.5881 10.7830 2 150 99.5875 10.8000 INE652A16GO6 STATE BK OF PATIALA 26-Aug-13 99.5837 10.8989 1 150 99.5837 10.8989 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 99.5245 10.8992 1 100 99.5245 10.8992 INE649A16DI1 STATE BK OF HYDERABAD 28-Aug-13 99.5245 10.8992 1 50 99.5245 10.8992 INE649A16DG5 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-13 99.4765 11.2990 1 25 99.4765 11.2990 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 99.4949 10.8998 1 25 99.4949 10.8998 INE654A16DM3 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Aug-13 99.4702 10.8004 1 120 99.4702 10.8004 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 99.3711 11.0001 4 100 99.3711 11.0001 INE428A16KE4 ALLAHABAD BK 2-Sep-13 99.3768 10.8997 3 50 99.3768 10.8997 INE651A16EZ9 STATE BK OF MYSORE 2-Sep-13 99.3768 10.8997 2 50 99.3768 10.8997 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 99.3324 11.1505 1 50 99.3324 11.1505 INE090A16WE7 ICICI BK 6-Sep-13 99.3130 10.0996 2 50 99.3130 10.0996 INE562A16CF4 INDIAN BK 6-Sep-13 99.3177 10.0300 2 50 99.3177 10.0300 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 99.1442 10.8643 1 25 99.1442 10.8643 INE428A16KO3 ALLAHABAD BK 10-Sep-13 99.1442 10.8643 1 20 99.1442 10.8643 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 99.1449 10.8553 1 15 99.1449 10.8553 INE692A16CF9 UNION BK OF INDIA 16-Sep-13 98.9281 11.2995 2 33 98.9281 11.2995 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.9173 11.7503 1 5 98.9173 11.7503 INE095A16ID7 INDUSIND BK 17-Sep-13 98.8387 11.9126 3 250 98.8387 11.9126 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 98.9122 11.1504 1 50 98.9122 11.1504 INE705A16HG6 VIJAYA BK 20-Sep-13 98.8853 10.5501 1 50 98.8853 10.5501 INE683A16BK0 THE SOUTH INDIAN BK 23-Sep-13 98.7443 11.0514 1 100 98.7443 11.0514 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.8879 9.7734 1 5 98.8879 9.7734 INE084A16AJ5 BK OF INDIA 24-Sep-13 98.6884 11.5499 1 5 98.6884 11.5499 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.6404 11.6999 1 5 98.6404 11.6999 INE166A16JQ6 ING VYSYA BK 29-Oct-13 97.7926 10.5627 3 68 97.7926 10.5627 INE483A16FR1 CENTRAL BK OF INDIA 29-Oct-13 97.8085 10.4849 3 65 97.8085 10.4849 INE168A16EG4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 1-Nov-13 97.7266 10.4826 1 10 97.7266 10.4826 INE166A16JR4 ING VYSYA BK 5-Nov-13 97.5987 10.5652 7 200 97.5987 10.5652 INE483A16FQ3 CENTRAL BK OF INDIA 5-Nov-13 97.6165 10.4849 2 45 97.6165 10.4849 INE483A16FQ3 CENTRAL BK OF INDIA 5-Nov-13 97.6625 10.4001 1 20 97.6625 10.4001 INE036D16DT2 THE KARUR VYSYA BK 5-Nov-13 97.5610 10.7352 1 1.15 97.5610 10.7352 INE166A16JS2 ING VYSYA BK 6-Nov-13 97.5712 10.5649 2 50 97.5712 10.5649 INE654A16DH3 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Dec-13 96.8745 10.3299 1 50 96.8745 10.3299 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 96.6562 10.3501 1 50 96.6562 10.3501 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 96.4570 10.9000 2 45 96.4570 10.9000 INE648A16FX7 SBBJ 20-Dec-13 96.4448 10.3499 1 50 96.4448 10.3499 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 96.3657 10.3500 1 50 96.3657 10.3500 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.5063 10.3501 1 25 94.5063 10.3501 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.5636 10.2359 1 0.6 94.5636 10.2359 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 92.5222 10.0000 1 50 92.5222 10.0000 INE040A16990 HDFC BK 17-Jun-14 92.0872 10.1500 1 50 92.0872 10.1500 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 91.7399 10.4000 1 5 91.7399 10.4000 INE237A16VX6 KOTAK MAH BK 11-Aug-14 90.9482 9.9800 1 25 90.9482 9.9800 INE652A16HA3 STATE BK OF PATIALA 12-Aug-14 91.0125 9.8750 8 300 90.9794 9.9150 INE095A16IM8 INDUSIND BK 12-Aug-14 90.7482 10.1950 1 50 90.7482 10.1950 =============================================================================================== *: Crores