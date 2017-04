Aug 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16HX7 INDUSIND BK 16-Aug-13 99.9103 10.9252 4 56.5 99.9097 10.9964 INE654A16DF7 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Aug-13 99.9117 10.7527 1 25 99.9117 10.7527 INE562A16DM8 INDIAN BK 19-Aug-13 99.8195 11.0003 1 50 99.8195 11.0003 INE695A16HT2 UNITED BK OF INDIA 19-Aug-13 99.8195 11.0003 1 25 99.8195 11.0003 INE695A16HK1 UNITED BK OF INDIA 20-Aug-13 99.7885 11.0498 3 150 99.7904 10.9521 INE457A16CJ9 BK OF MAHARASHTRA 20-Aug-13 99.7876 11.0987 1 100 99.7876 11.0987 INE008A16MI1 IDBI BK 22-Aug-13 99.7258 11.1509 3 175 99.7258 11.1509 INE608A16DV0 PUNJAB AND SIND BK 22-Aug-13 99.7234 11.2488 1 50 99.7234 11.2488 INE652A16GU3 STATE BK OF PATIALA 23-Aug-13 99.6995 11.0013 1 100 99.6995 11.0013 INE652A16GU3 STATE BK OF PATIALA 23-Aug-13 99.7307 10.9511 1 25 99.7307 10.9511 INE649A16DG5 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-13 99.5082 11.2750 2 200 99.5158 11.0996 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 99.5071 11.3000 1 25 99.5071 11.3000 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 99.3992 11.0309 1 4 99.3992 11.0309 INE434A16EC9 ANDHRA BK 3-Sep-13 99.4279 10.0009 1 50 99.4279 10.0009 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 99.3569 11.2500 1 50 99.3569 11.2500 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 99.2787 11.0495 1 25 99.2787 11.0495 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 99.1710 11.3005 1 25 99.1710 11.3005 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 99.0515 11.6506 1 15 99.0515 11.6506 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 99.1352 10.2711 1 10 99.1352 10.2711 INE692A16CF9 UNION BK OF INDIA 16-Sep-13 98.9264 11.6505 3 75 98.9264 11.6505 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.9100 11.8301 2 30 98.9082 11.8502 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.9310 11.6000 1 25 98.9310 11.6000 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 98.8624 12.0001 1 50 98.8624 12.0001 INE692A16CE2 UNION BK OF INDIA 20-Sep-13 98.7661 12.0000 1 50 98.7661 12.0000 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.6962 11.7603 1 25 98.6962 11.7603 INE648A16EW2 SBBJ 24-Sep-13 98.7028 11.7000 1 25 98.7028 11.7000 INE084A16AJ5 BK OF INDIA 24-Sep-13 98.6906 11.5303 1 5 98.6906 11.5303 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.6455 11.6551 2 30 98.6461 11.6501 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.6347 11.7496 1 25 98.6347 11.7496 INE166A16JU8 ING VYSYA BK 1-Nov-13 97.7368 10.5650 1 25 97.7368 10.5650 INE483A16FS9 CENTRAL BK OF INDIA 7-Nov-13 97.5880 10.4900 1 200 97.5880 10.4900 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 96.7938 10.7949 1 50 96.7938 10.7949 INE654A16DH3 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Dec-13 96.7062 11.0999 1 50 96.7062 11.0999 INE428A16KK1 ALLAHABAD BK 10-Dec-13 96.6900 10.5001 1 100 96.6900 10.5001 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 96.6631 10.5001 1 25 96.6631 10.5001 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 96.6363 10.4999 2 50 96.6363 10.4999 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 96.6094 10.5000 1 25 96.6094 10.5000 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 96.5289 10.5001 1 50 96.5289 10.5001 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 96.5289 10.5001 1 50 96.5289 10.5001 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.6380 11.0001 1 25 94.6380 11.0001 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 94.3421 10.9999 1 100 94.3421 10.9999 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.2863 10.9499 4 175 94.2863 10.9499 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 94.2843 10.9000 1 25 94.2843 10.9000 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.3585 10.7500 1 6 94.3585 10.7500 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.2578 10.8999 2 30 94.2578 10.8999 INE683A16AV9 THE SOUTH INDIAN BK 6-Mar-14 94.3061 10.7500 1 5 94.3061 10.7500 INE683A16AV9 THE SOUTH INDIAN BK 6-Mar-14 94.3821 10.6500 2 2 94.4319 10.5500 INE238A16RW4 AXIS BK 7-Mar-14 94.2047 10.9001 1 5 94.2047 10.9001 INE090A16YK0 ICICI BK 7-Mar-14 94.2787 10.7524 1 5 94.2787 10.7524 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 94.0974 10.8000 1 50 94.0974 10.8000 INE705A16FW7 VIJAYA BK 18-Mar-14 94.0921 10.6101 1 5 94.0921 10.6101 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.9668 10.7500 1 25 93.9668 10.7500 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.7563 10.9000 1 25 93.7563 10.9000 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.8629 10.7500 1 25 93.8629 10.7500 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 93.7563 10.9001 1 5 93.7563 10.9001 INE683A16AZ0 THE SOUTH INDIAN BK 24-Mar-14 93.7291 11.0001 1 5 93.7291 11.0001 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.8101 10.8000 1 50 93.8101 10.8000 INE141A16LC5 OBC 7-Apr-14 93.4728 10.8000 1 50 93.4728 10.8000 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 93.4728 10.8000 1 50 93.4728 10.8000 INE692A16CA0 UNION BK OF INDIA 20-May-14 92.6358 10.4000 1 25 92.6358 10.4000 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 92.2948 10.4000 1 100 92.2948 10.4000 INE692A16CD4 UNION BK OF INDIA 13-Jun-14 92.0527 10.4000 1 100 92.0527 10.4000 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 91.9562 10.4000 1 25 91.9562 10.4000 INE112A16DW1 CORPORATION BK 25-Jun-14 91.7472 10.3900 1 5 91.7472 10.3900 INE652A16HB1 STATE BK OF PATIALA 7-Aug-14 91.1145 9.9150 2 60 91.1145 9.9150 INE166A16JT0 ING VYSYA BK 11-Aug-14 90.9667 9.9850 5 145 90.9667 9.9850 INE237A16VX6 KOTAK MAH BK 11-Aug-14 90.9709 9.9799 3 46 90.9709 9.9799 INE095A16IL0 INDUSIND BK 13-Aug-14 90.7482 10.1950 1 75 90.7482 10.1950