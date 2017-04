Aug 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16MB5 OBC 19-Aug-13 99.8516 10.8493 1 25 99.8516 10.8493 INE695A16HK1 UNITED BK OF INDIA 20-Aug-13 99.8236 10.7500 1 25 99.8236 10.7500 INE168A16FR8 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Aug-13 99.8236 10.7500 1 10 99.8236 10.7500 INE237A16QI7 KOTAK MAH BK 21-Aug-13 99.7895 10.9992 3 100 99.7895 10.9992 INE608A16DV0 PUNJAB AND SIND BK 22-Aug-13 99.7613 10.9152 2 150 99.7606 10.9488 INE608A16EP0 PUNJAB AND SIND BK 26-Aug-13 99.6413 10.9497 2 200 99.6413 10.9497 INE652A16GO6 STATE BK OF PATIALA 26-Aug-13 99.6413 10.9497 2 100 99.6413 10.9497 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 99.6592 10.4014 1 25 99.6592 10.4014 INE457A16CS0 BK OF MAHARASHTRA 28-Aug-13 99.5815 10.9567 1 1 99.5815 10.9567 INE649A16DG5 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-13 99.5503 10.9930 2 75 99.5500 10.9995 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 99.5479 11.0511 1 25 99.5479 11.0511 INE428A16KD6 ALLAHABAD BK 30-Aug-13 99.5501 10.3097 1 75 99.5501 10.3097 INE238A16SI1 AXIS BK 30-Aug-13 99.5219 10.9591 1 50 99.5219 10.9591 INE649A16DE0 STATE BK OF HYDERABAD 30-Aug-13 99.5180 11.0489 1 25 99.5180 11.0489 INE652A16GW9 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-13 99.4009 10.9995 3 120 99.4009 10.9995 INE077A16AE0 DENA BK 3-Sep-13 99.4030 10.9607 1 75 99.4030 10.9607 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 99.3873 11.2507 2 50 99.3873 11.2507 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 99.4496 10.1004 1 25 99.4496 10.1004 INE434A16EC9 ANDHRA BK 3-Sep-13 99.3955 11.0992 1 25 99.3955 11.0992 INE095A16HU3 INDUSIND BK 5-Sep-13 99.3230 11.3086 2 1.4 99.3230 11.3086 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 99.1870 11.0800 4 150 99.1783 11.2002 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 99.2009 10.8897 1 125 99.2009 10.8897 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 99.1776 11.2098 2 50 99.1776 11.2098 INE141A16LX1 OBC 11-Sep-13 99.1474 11.2098 2 50 99.1474 11.2098 INE428A16JX6 ALLAHABAD BK 12-Sep-13 99.1172 11.2101 1 25 99.1172 11.2101 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 99.1266 10.7200 1 100 99.1266 10.7200 INE976G16422 THE RATNAKAR BK 13-Sep-13 99.0717 11.4001 1 50 99.0717 11.4001 INE168A16GE4 THE JAMMU AND KASHMIR BK13-Sep-13 99.0798 11.2997 1 25 99.0798 11.2997 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 99.0870 11.2105 1 25 99.0870 11.2105 INE692A16CF9 UNION BK OF INDIA 16-Sep-13 98.9967 11.2096 2 75 98.9967 11.2096 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 98.9967 11.2096 1 25 98.9967 11.2096 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 98.9506 11.7301 1 5 98.9506 11.7301 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 98.8207 10.8895 1 35 98.8207 10.8895 INE084A16AJ5 BK OF INDIA 24-Sep-13 98.7214 11.5301 1 5 98.7214 11.5301 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.6772 11.6499 2 75 98.6772 11.6499 INE976G16448 THE RATNAKAR BK 3-Oct-13 98.4559 11.4487 1 2.5 98.4559 11.4487 INE095A16IP1 INDUSIND BK 5-Nov-13 97.5635 10.9823 3 56 97.5635 10.9823 INE095A16IO4 INDUSIND BK 11-Nov-13 97.3913 10.9852 3 100 97.3913 10.9852 INE095A16IN6 INDUSIND BK 12-Nov-13 97.3634 10.9824 2 20 97.3634 10.9824 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 96.7631 10.9999 1 25 96.7631 10.9999 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 96.5915 11.5000 2 50 96.5915 11.5000 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 96.5915 11.5000 1 25 96.5915 11.5000 INE434A16CP5 ANDHRA BK 9-Dec-13 96.6503 11.0001 1 50 96.6503 11.0001 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 96.5098 10.9999 1 25 96.5098 10.9999 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 96.5660 10.9999 1 25 96.5660 10.9999 INE457A16CO9 BK OF MAHARASHTRA 13-Dec-13 96.4817 11.0001 1 50 96.4817 11.0001 INE667A16CC8 SYNDICATE BK 13-Dec-13 96.5379 10.9999 1 25 96.5379 10.9999 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 96.4817 11.0001 1 25 96.4817 11.0001 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 96.2267 11.4500 2 50 96.2426 11.4000 INE648A16FW9 SBBJ 19-Dec-13 96.1950 11.5501 1 25 96.1950 11.5501 INE483A16EB8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-13 96.0780 11.5501 1 25 96.0780 11.5501 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 95.9613 11.5501 1 25 95.9613 11.5501 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 96.0837 11.0201 1 25 96.0837 11.0201 INE028A16540 BK OF BARODA 24-Feb-14 94.5328 10.8811 2 30 94.4290 11.0999 INE434A16DM0 ANDHRA BK 27-Feb-14 94.5318 10.7175 1 0.5 94.5318 10.7175 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.2884 11.0001 1 25 94.2884 11.0001 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.2371 11.0500 1 25 94.2371 11.0500 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.2373 10.9951 2 25.3 94.4398 10.5860 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 94.2081 11.0001 1 25 94.2081 11.0001 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 94.1217 11.1199 1 40.45 94.1217 11.1199 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 94.1461 11.1799 1 25 94.1461 11.1799 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 94.1316 11.1000 1 25 94.1316 11.1000 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 94.0408 11.1199 2 50 94.0408 11.1199 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.1013 10.9999 2 50 94.1013 10.9999 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 93.9447 11.1500 1 25 93.9447 11.1500 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 93.9869 11.1200 1 25 93.9869 11.1200 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 93.9946 11.0001 1 25 93.9946 11.0001 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 93.7291 11.0001 4 12 93.7291 11.0001 INE090A16YW5 ICICI BK 27-Mar-14 93.5957 11.1001 1 25 93.5957 11.1001 INE483A16FT7 CENTRAL BK OF INDIA 1-Aug-14 90.9285 10.3450 3 100 90.9285 10.3450 INE483A16FU5 CENTRAL BK OF INDIA 7-Aug-14 90.7881 10.3450 3 80 90.7881 10.3450 INE095A16IK2 INDUSIND BK 7-Aug-14 90.6670 10.4950 1 45 90.6670 10.4950 INE652A16HA3 STATE BK OF PATIALA 12-Aug-14 90.7082 10.3001 1 25 90.7082 10.3001 INE483A16FV3 CENTRAL BK OF INDIA 13-Aug-14 90.6481 10.3451 3 150 90.6481 10.3451 INE095A16IL0 INDUSIND BK 13-Aug-14 90.5254 10.4950 3 115 90.5254 10.4950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 