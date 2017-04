Aug 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16CH3 BK OF MAHARASHTRA 19-Aug-13 99.9154 10.3017 1 25 99.9154 10.3017 INE695A16HK1 UNITED BK OF INDIA 20-Aug-13 99.8851 10.4967 2 50 99.8851 10.4967 INE008A16MI1 IDBI BK 22-Aug-13 99.8318 10.2494 1 25 99.8318 10.2494 INE237A16TI1 KOTAK MAH BK 23-Aug-13 99.7945 10.7374 3 25 99.7945 10.7374 INE652A16GU3 STATE BK OF PATIALA 23-Aug-13 99.8038 10.2505 1 25 99.8038 10.2505 INE608A16EP0 PUNJAB AND SIND BK 26-Aug-13 99.7065 10.7443 1 25 99.7065 10.7443 INE168A16FZ1 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Aug-13 99.6413 10.9497 1 50 99.6413 10.9497 INE238A16QW6 AXIS BK 28-Aug-13 99.6717 10.0187 1 50 99.6717 10.0187 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 99.6168 10.8005 1 25 99.6168 10.8005 INE238A16SI1 AXIS BK 30-Aug-13 99.5818 10.9489 1 100 99.5818 10.9489 INE428A16KD6 ALLAHABAD BK 30-Aug-13 99.5871 10.8095 1 25 99.5871 10.8095 INE457A16CR2 BK OF MAHARASHTRA 30-Aug-13 99.5818 10.9489 1 25 99.5818 10.9489 INE457A16CI1 BK OF MAHARASHTRA 2-Sep-13 99.4930 10.9411 1 25 99.4930 10.9411 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 99.4880 11.0495 1 10 99.4880 11.0495 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 99.4605 10.9992 2 125 99.4605 10.9992 INE434A16EC9 ANDHRA BK 3-Sep-13 99.4629 10.9500 2 75 99.4629 10.9500 INE077A16AE0 DENA BK 3-Sep-13 99.4629 10.9500 1 75 99.4629 10.9500 INE171A16DT3 THE FEDERAL BK 3-Sep-13 99.4556 11.0996 1 0.3 99.4556 11.0996 INE166A16IT2 ING VYSYA BK 6-Sep-13 99.3711 11.0001 1 100 99.3711 11.0001 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 99.2522 11.0001 3 100 99.2522 11.0001 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 99.2565 10.9357 4 68.8 99.2590 10.8994 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 99.2590 10.8994 1 50 99.2590 10.8994 INE428A16KO3 ALLAHABAD BK 10-Sep-13 99.2522 11.0001 1 50 99.2522 11.0001 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 99.2001 10.9004 2 50.3 99.2001 10.9007 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 99.1955 10.9642 2 35 99.1929 10.9996 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 99.0494 11.3000 2 25 99.0494 11.3000 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 98.9327 11.2505 2 25 98.9327 11.2505 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 98.8627 11.0497 1 100 98.8627 11.0497 INE976G16448 THE RATNAKAR BK 3-Oct-13 98.5177 11.4412 1 5 98.5177 11.4412 INE036D16DT2 THE KARUR VYSYA BK 5-Nov-13 97.6208 10.9824 1 30 97.6208 10.9824 INE036D16DW6 THE KARUR VYSYA BK 11-Nov-13 97.4485 10.9848 3 100 97.4485 10.9848 INE168A16GJ3 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Nov-13 97.4771 10.7351 1 20 97.4771 10.7351 INE237A16VY4 KOTAK MAH BK 12-Nov-13 97.5081 10.5999 1 0.2 97.5081 10.5999 INE457A16CQ4 BK OF MAHARASHTRA 16-Dec-13 96.5075 11.1000 1 10 96.5075 11.1000 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 96.3875 11.3998 1 10 96.3875 11.3998 INE652A16FA7 STATE BK OF PATIALA 19-Dec-13 96.3434 11.0825 1 10 96.3434 11.0825 INE434A16DM0 ANDHRA BK 27-Feb-14 94.4948 10.9049 2 5 94.4948 10.9049 INE434A16DQ1 ANDHRA BK 6-Mar-14 94.0899 11.3499 1 0.25 94.0899 11.3499 INE095A16HG2 INDUSIND BK 14-Mar-14 93.9590 11.1749 1 10 93.9590 11.1749 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 93.7185 11.1201 1 1 93.7185 11.1201 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.7301 11.2000 2 55 93.7196 11.2200 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.7301 11.2000 1 50 93.7301 11.2000 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 91.9368 10.6000 1 25 91.9368 10.6000 INE705A16HL6 VIJAYA BK 27-Jun-14 91.6920 10.5999 1 25 91.6920 10.5999 INE095A16IG0 INDUSIND BK 5-Aug-14 90.7636 10.4925 1 10 90.7636 10.4925 INE652A16HA3 STATE BK OF PATIALA 12-Aug-14 90.7547 10.3000 1 25 90.7547 10.3000 INE483A16FX9 CENTRAL BK OF INDIA 12-Aug-14 90.7201 10.3425 3 10 90.7201 10.3425 INE036D16DX4 THE KARUR VYSYA BK 13-Aug-14 90.5734 10.4939 5 115 90.5746 10.4925 INE095A16IL0 INDUSIND BK 13-Aug-14 90.5729 10.4946 2 60 90.5725 10.4950 INE483A16FV3 CENTRAL BK OF INDIA 13-Aug-14 90.6837 10.3586 2 35 90.6947 10.3451 INE483A16FW1 CENTRAL BK OF INDIA 14-Aug-14 90.6442 10.3783 6 150 90.6306 10.3950 INE095A16IR7 INDUSIND BK 14-Aug-14 90.5506 10.4930 5 115 90.5510 10.4925 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com