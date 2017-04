Aug 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE168A16FS6 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Aug-13 99.9712 10.5150 1 50 99.9712 10.5150 INE434A16DZ2 ANDHRA BK 22-Aug-13 99.9411 10.7556 1 50 99.9411 10.7556 INE008A16MI1 IDBI BK 22-Aug-13 99.9411 10.7556 1 25 99.9411 10.7556 INE533F16290 CITIBK N.A. 22-Aug-13 99.9362 11.6509 1 16 99.9362 11.6509 INE428A16KN5 ALLAHABAD BK 23-Aug-13 99.9130 10.5942 1 50 99.9130 10.5942 INE652A16GU3 STATE BK OF PATIALA 23-Aug-13 99.9121 10.7039 1 50 99.9121 10.7039 INE168A16FT4 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Aug-13 99.9101 10.9477 1 25 99.9101 10.9477 INE028A16649 BK OF BARODA 27-Aug-13 99.7923 10.8526 1 75 99.7923 10.8526 INE008A16PR5 IDBI BK 28-Aug-13 99.7551 11.2010 1 25 99.7551 11.2010 INE649A16DI1 STATE BK OF HYDERABAD 28-Aug-13 99.7564 11.1414 1 20 99.7564 11.1414 INE457A16CS0 BK OF MAHARASHTRA 28-Aug-13 99.7609 10.9351 1 2 99.7609 10.9351 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 99.7602 10.9672 1 1 99.7602 10.9672 INE649A16DG5 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-13 99.7264 11.1265 2 50 99.7258 11.1509 INE649A16DE0 STATE BK OF HYDERABAD 30-Aug-13 99.6982 11.0490 1 50 99.6982 11.0490 INE667A16BQ0 SYNDICATE BK 30-Aug-13 99.6971 11.0895 2 50 99.6968 11.1005 INE168A16GC8 THE JAMMU AND KASHMIR BK30-Aug-13 99.7209 11.3507 1 10 99.7209 11.3507 INE237A16QO5 KOTAK MAH BK 30-Aug-13 99.7209 11.3507 1 10 99.7209 11.3507 INE705A16HC5 VIJAYA BK 30-Aug-13 99.7209 11.3507 1 10 99.7209 11.3507 INE171A16FH3 THE FEDERAL BK 2-Sep-13 99.6044 11.1513 1 235 99.6044 11.1513 INE483A16FM2 CENTRAL BK OF INDIA 2-Sep-13 99.6015 11.2334 1 100 99.6015 11.2334 INE683A16BF0 THE SOUTH INDIAN BK 2-Sep-13 99.5991 11.3013 1 100 99.5991 11.3013 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 99.6080 11.0495 1 50 99.6080 11.0495 INE651A16EZ9 STATE BK OF MYSORE 2-Sep-13 99.6062 11.1004 1 50 99.6062 11.1004 INE428A16KE4 ALLAHABAD BK 2-Sep-13 99.6062 11.1004 1 30 99.6062 11.1004 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 99.6037 11.1712 1 25 99.6037 11.1712 INE171A16DT3 THE FEDERAL BK 3-Sep-13 99.5742 11.1487 1 140 99.5742 11.1487 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 99.5761 11.0987 2 50 99.5761 11.0987 INE476A16KF0 CANARA BK 3-Sep-13 99.5743 11.1448 2 30.25 99.5761 11.0987 INE008A16PE3 IDBI BK 3-Sep-13 99.5837 10.8989 1 25 99.5837 10.8989 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 99.5780 11.0488 1 25 99.5780 11.0488 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 99.5761 11.0987 1 25 99.5761 11.0987 INE171A16DT3 THE FEDERAL BK 3-Sep-13 99.5974 11.3495 1 5 99.5974 11.3495 INE040A16974 HDFC BK 5-Sep-13 99.5184 11.0407 2 29 99.5158 11.0996 INE077A16AG5 DENA BK 6-Sep-13 99.4915 10.9736 1 19 99.4915 10.9736 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 99.3609 11.1796 1 50 99.3609 11.1796 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 99.4009 10.9995 1 50 99.4009 10.9995 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 99.3656 11.0969 1 14 99.3656 11.0969 INE237A16VB2 KOTAK MAH BK 11-Sep-13 99.3295 11.1993 1 225 99.3295 11.1993 INE008A16PP9 IDBI BK 11-Sep-13 99.3306 11.1808 1 50 99.3306 11.1808 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 99.2930 11.2997 3 400 99.2930 11.2997 INE705A16HJ0 VIJAYA BK 12-Sep-13 99.2961 11.2498 1 25 99.2961 11.2498 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 99.2592 11.3504 1 25 99.2592 11.3504 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 99.3305 10.2506 1 1 99.3305 10.2506 INE141A16KU9 OBC 16-Sep-13 99.1783 11.2002 3 125 99.1783 11.2002 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 99.1638 11.3995 2 50 99.1638 11.3995 INE692A16CF9 UNION BK OF INDIA 16-Sep-13 99.1601 11.4504 1 50 99.1601 11.4504 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.9234 11.3496 1 5 98.9234 11.3496 INE976G16448 THE RATNAKAR BK 3-Oct-13 98.6412 11.4271 1 2.75 98.6412 11.4271 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 96.6428 11.8500 2 19 96.6428 11.8500 INE428A16KK1 ALLAHABAD BK 10-Dec-13 96.5200 11.7500 1 75 96.5200 11.7500 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 96.4426 11.8101 2 125 96.4165 11.8999 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 96.3862 11.8999 2 75 96.3862 11.8999 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 96.0842 11.9001 1 50 96.0842 11.9001 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.6271 11.4501 1 35 94.6271 11.4501 INE562A16CY5 INDIAN BK 18-Feb-14 94.5567 11.5449 1 5 94.5567 11.5449 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 94.4529 11.6500 2 100 94.4529 11.6500 INE649A16DC4 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-14 94.3712 11.5801 1 1.5 94.3712 11.5801 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.0453 11.7912 2 26.2 94.0364 11.8100 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 93.9649 11.9000 1 25 93.9649 11.9000 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 93.9887 11.8500 1 6 93.9887 11.8500 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 94.2447 11.2574 1 5 94.2447 11.2574 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 94.1869 11.3775 1 1.2 94.1869 11.3775 INE457A16CM3 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-14 93.7680 11.9500 1 50 93.7680 11.9500 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 93.8659 11.7501 1 10 93.8659 11.7501 INE084A16AA4 BK OF INDIA 13-Mar-14 93.7352 11.8999 1 25 93.7352 11.8999 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 93.7302 11.9100 1 100 93.7302 11.9100 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 93.7313 11.8500 4 100 93.7065 11.9000 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 93.7313 11.8500 1 25 93.7313 11.8500 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 93.7352 11.8999 1 25 93.7352 11.8999 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 93.5682 11.9475 1 25 93.5682 11.9475 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 93.8059 11.4224 1 23.5 93.8059 11.4224 INE090A16YR5 ICICI BK 20-Mar-14 93.9192 11.2000 1 0.55 93.9192 11.2000 INE562A16DF2 INDIAN BK 21-Mar-14 93.5321 11.8499 1 25 93.5321 11.8499 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 93.5062 11.7900 3 75 93.5062 11.7900 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 93.4340 11.8750 2 25 93.4340 11.8750 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 93.4340 11.8750 2 4 93.4340 11.8750 INE428A16JV0 ALLAHABAD BK 24-Mar-14 93.7385 11.2875 1 0.05 93.7385 11.2875 INE141A16LW3 OBC 9-Jun-14 91.8442 11.1000 1 25 91.8442 11.1000 INE483A16FY7 CENTRAL BK OF INDIA 19-Aug-14 90.6072 10.3950 4 90 90.6072 10.3950
INE036D16EA0 THE KARUR VYSYA BK 19-Aug-14 90.5254 10.4950 3 55 90.5254 10.4950
INE095A16IQ9 INDUSIND BK 19-Aug-14 90.3989 10.6500 1 10 90.3989 10.6500
===============================================================================================
*: Crores