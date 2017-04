Aug 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16GU3 STATE BK OF PATIALA 23-Aug-13 99.9425 10.4998 1 50 99.9425 10.4998 INE608A16EP0 PUNJAB AND SIND BK 26-Aug-13 99.8587 10.3330 3 170 99.8598 10.2490 INE649A16DG5 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-13 99.7682 10.6004 1 25 99.7682 10.6004 INE428A16KE4 ALLAHABAD BK 2-Sep-13 99.6449 10.8394 2 50 99.6449 10.8394 INE651A16EZ9 STATE BK OF MYSORE 2-Sep-13 99.6756 10.7992 1 25 99.6756 10.7992 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 99.6196 10.7212 1 50 99.6196 10.7212 INE040A16974 HDFC BK 5-Sep-13 99.5541 10.8988 1 15 99.5541 10.8988 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 99.4117 10.8000 1 125 99.4117 10.8000 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 99.4117 10.8001 2 100 99.4144 10.7502 INE667A16BU2 SYNDICATE BK 10-Sep-13 99.4117 10.8000 3 100 99.4117 10.8000 INE695A16HN5 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-13 99.4095 10.8406 1 50 99.4095 10.8406 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 99.3428 10.9757 1 55 99.3428 10.9757 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 99.3209 10.8507 1 25 99.3209 10.8507 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 99.3178 10.9006 1 25 99.3178 10.9006 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 99.2155 11.1003 1 75 99.2155 11.1003 INE692A16CF9 UNION BK OF INDIA 16-Sep-13 99.2094 11.1873 1 50 99.2094 11.1873 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 99.2094 11.1873 1 40 99.2094 11.1873 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 99.2353 11.2507 1 25 99.2353 11.2507 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 99.2050 11.2500 1 25 99.2050 11.2500 INE428A16KM7 ALLAHABAD BK 20-Sep-13 99.1336 11.0000 2 125 99.1336 11.0000 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 99.0153 10.9997 2 75 99.0153 10.9997 INE705A16HH4 VIJAYA BK 24-Sep-13 99.0153 10.9997 3 175 99.0153 10.9997 INE171A16FL5 THE FEDERAL BK 24-Sep-13 99.0020 11.1498 2 100 99.0020 11.1498 INE428A16KP0 ALLAHABAD BK 24-Sep-13 99.0153 10.9997 2 75 99.0153 10.9997 INE648A16EW2 SBBJ 24-Sep-13 98.9903 10.9500 1 25 98.9903 10.9500 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 98.9571 10.9902 4 125 98.9609 10.9501 INE649A16DV4 STATE BK OF HYDERABAD 25-Sep-13 98.9647 10.9096 1 100 98.9647 10.9096 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 98.9857 11.0004 2 25 98.9857 11.0004 INE976G16448 THE RATNAKAR BK 3-Oct-13 98.6721 11.4234 1 2.5 98.6721 11.4234 INE651A16EQ8 STATE BK OF MYSORE 29-Oct-13 97.8216 11.7800 1 65 97.8216 11.7800 INE483A16FQ3 CENTRAL BK OF INDIA 5-Nov-13 97.8804 10.4001 1 20 97.8804 10.4001 INE705A16GZ8 VIJAYA BK 4-Dec-13 96.8807 11.3000 1 100 96.8807 11.3000 INE457A16BR4 BK OF MAHARASHTRA 10-Dec-13 96.7207 11.2501 2 200 96.7207 11.2502 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 96.3703 11.7499 1 25 96.3703 11.7499 INE483A16EB8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Dec-13 96.1912 11.7501 1 25 96.1912 11.7501 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 96.2370 11.1500 1 25 96.2370 11.1500 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 96.2266 11.2701 1 25 96.2266 11.2701 INE649A16DC4 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-14 94.3231 11.7475 1 1.4 94.3231 11.7475 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 94.6150 11.0500 1 25 94.6150 11.0500 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.3780 11.1501 1 50 94.3780 11.1501 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.0225 11.9000 1 50 94.0225 11.9000 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.1798 11.5675 1 1.45 94.1798 11.5675 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.3747 11.1001 2 50 94.3747 11.1001 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.3508 11.1501 1 25 94.3508 11.1501 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 94.3987 11.0499 1 25 94.3987 11.0499 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.3256 11.1459 5 130 94.2062 11.3949 INE683A16AV9 THE SOUTH INDIAN BK 6-Mar-14 94.3747 11.1001 2 4 94.4226 11.0000 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 94.1344 11.5449 1 1.45 94.1344 11.5449 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 93.8499 11.9000 1 50 93.8499 11.9000 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 93.8499 11.9000 1 50 93.8499 11.9000 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 94.2519 11.1300 1 25 94.2519 11.1300 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.3152 11.0001 1 25 94.3152 11.0001 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.0565 11.4749 1 3 94.0565 11.4749 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 94.1288 11.1601 2 50 94.1288 11.1601 INE112A16DT7 CORPORATION BK 13-Mar-14 94.2201 11.0300 1 25 94.2201 11.0300 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 93.7589 11.9100 2 100 93.7589 11.9100 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.1018 11.1599 2 75 94.1018 11.1599 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.1685 11.0799 1 25 94.1685 11.0799 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 94.1338 11.1500 1 25 94.1338 11.1500 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 94.1243 10.8500 1 10 94.1243 10.8500 INE683A16AX5 THE SOUTH INDIAN BK 20-Mar-14 94.0861 10.9250 2 2 94.1498 10.8000 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 93.5062 11.7900 1 25 93.5062 11.7900 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 93.4496 11.8999 1 10 93.4496 11.8999 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.8370 11.1499 2 100 93.8370 11.1499 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 93.4211 11.9000 2 50 93.4211 11.9000 INE652A16GJ6 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-14 93.8361 11.1000 1 25 93.8361 11.1000 INE705A16GL8 VIJAYA BK 3-Apr-14 93.3937 11.4750 1 2 93.3937 11.4750 INE084A16AH9 BK OF INDIA 2-Jun-14 92.3476 10.6499 1 50 92.3476 10.6499 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 92.3227 10.6500 2 100 92.3227 10.6500 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 92.2978 10.6500 1 50 92.2978 10.6500 INE654A16DR2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Aug-14 90.7251 10.7225 1 5 90.7251 10.7225 INE654A16DQ4 STATE BK OF TRAVANCORE 14-Aug-14 90.4819 10.7250 1 55 90.4819 10.7250 INE654A16DS0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Aug-14 90.3906 10.6895 3 95 90.3618 10.7250