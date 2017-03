Aug 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE168A16FT4 THE JAMMU AND KASHMIR BK23-Aug-13 99.9706 10.7342 1 25 99.9706 10.7342 INE608A16EP0 PUNJAB AND SIND BK 26-Aug-13 99.8826 10.7253 1 10 99.8826 10.7253 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 99.8302 10.3471 1 25 99.8302 10.3471 INE428A16KD6 ALLAHABAD BK 30-Aug-13 99.7704 10.4996 1 25 99.7704 10.4996 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 99.6846 10.4987 1 50 99.6846 10.4987 INE008A16PE3 IDBI BK 3-Sep-13 99.6429 10.9007 2 50 99.6429 10.9007 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 99.6488 10.7200 1 25 99.6488 10.7200 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 99.6495 10.6985 1 25 99.6495 10.6985 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 99.6472 10.7690 1 25 99.6472 10.7690 INE040A16974 HDFC BK 5-Sep-13 99.5875 10.7990 1 25 99.5875 10.7990 INE095A16HU3 INDUSIND BK 5-Sep-13 99.5789 11.0251 1 13.62 99.5789 11.0251 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 99.5541 10.8988 1 50 99.5541 10.8988 INE649A16DK7 STATE BK OF HYDERABAD 6-Sep-13 99.5514 10.9651 1 13.63 99.5514 10.9651 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 99.4260 11.0905 1 50 99.4260 11.0905 INE141A16KT1 OBC 10-Sep-13 99.4702 10.8004 1 25 99.4702 10.8004 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 99.4393 10.8321 1 13.65 99.4393 10.8321 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 99.4393 10.8321 1 13.65 99.4393 10.8321 INE008A16PP9 IDBI BK 11-Sep-13 99.4394 10.8301 1 25 99.4394 10.8301 INE695A16HV8 UNITED BK OF INDIA 13-Sep-13 99.3592 10.7000 1 50 99.3592 10.7000 INE428A16KJ3 ALLAHABAD BK 13-Sep-13 99.3711 10.5001 1 25 99.3711 10.5001 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 99.3012 10.7024 1 13.65 99.3012 10.7024 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 99.2725 10.6993 2 100 99.2725 10.6993 INE090A16WH0 ICICI BK 16-Sep-13 99.2775 10.6253 1 25 99.2775 10.6253 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 99.2471 10.6497 7 350 99.2471 10.6497 INE565A16798 INDIAN OVERSEAS BK 19-Sep-13 99.1598 11.0454 1 200 99.1598 11.0454 INE457A16CL5 BK OF MAHARASHTRA 19-Sep-13 99.1859 10.6995 1 25 99.1859 10.6995 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 99.1570 10.7004 1 25 99.1570 10.7004 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 99.0418 11.0352 1 75 99.0418 11.0352 INE238A16RA0 AXIS BK 27-Sep-13 98.9074 11.2001 1 25 98.9074 11.2001 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 96.5621 11.5001 2 25 96.5621 11.5001 INE667A16CC8 SYNDICATE BK 13-Dec-13 96.5549 11.5250 1 25 96.5549 11.5250 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 96.5037 11.3999 2 75 96.5037 11.3999 INE648A16FW9 SBBJ 19-Dec-13 96.3075 11.7600 1 25 96.3075 11.7600 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 96.3295 11.3998 1 25 96.3295 11.3998 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 95.5000 11.7000 1 1 95.5000 11.7000 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.4905 11.5039 2 250 94.4923 11.4999 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.7664 10.8374 1 25 94.7664 10.8374 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 94.4641 11.5001 2 50 94.4641 11.5001 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 94.5275 11.3000 1 25 94.5275 11.3000 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.3579 11.2500 1 25 94.3579 11.2500 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.4052 11.1501 1 20 94.4052 11.1501 INE238A16RV6 AXIS BK 4-Mar-14 94.4550 11.0451 1 3 94.4550 11.0451 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.2398 11.4999 2 50 94.2398 11.4999 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.4018 11.1001 1 20 94.4018 11.1001 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 94.0722 11.4999 1 32 94.0722 11.4999 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 93.9795 11.7500 1 25 93.9795 11.7500 INE008A16PF0 IDBI BK 13-Mar-14 94.0870 11.2999 1 5 94.0870 11.2999 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 93.9886 11.5000 2 50 93.9886 11.5000 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 93.9854 11.4501 1 25 93.9854 11.4501 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 94.1116 11.2500 1 25 94.1116 11.2500 INE528G16TU5 YES BK 14-Mar-14 94.1400 11.1375 1 10 94.1400 11.1375 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 93.6961 11.7499 1 25 93.6961 11.7499 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 93.8245 11.4401 1 20 93.8245 11.4401 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 93.9209 11.2500 1 5 93.9209 11.2500 INE008A16PQ7 IDBI BK 21-Mar-14 93.6678 11.7500 1 50 93.6678 11.7500 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 93.8325 11.2108 2 75 93.8213 11.2325 INE090A16YU9 ICICI BK 24-Mar-14 93.8214 11.2850 2 10 93.8548 11.2200 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 93.8394 11.2500 1 5 93.8394 11.2500 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 93.7865 11.2999 1 4 93.7865 11.2999 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 93.8110 11.2001 1 50 93.8110 11.2001 INE434A16DN8 ANDHRA BK 26-Mar-14 93.7320 11.3000 1 25 93.7320 11.3000 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 93.4338 11.3000 1 20 93.4338 11.3000 INE476A16JZ0 CANARA BK 4-Jun-14 92.2562 10.7500 1 100 92.2562 10.7500 INE476A16KB9 CANARA BK 13-Jun-14 92.0311 10.7500 2 100 92.0311 10.7500 INE141A16ME9 OBC 24-Jun-14 91.6872 10.8500 1 25 91.6872 10.8500 INE095A16IL0 INDUSIND BK 13-Aug-14 90.2770 11.0425 1 18 90.2770 11.0425 INE095A16IQ9 INDUSIND BK 19-Aug-14 90.1273 11.0450 1 60 90.1273 11.0450 INE652A16HC9 STATE BK OF PATIALA 19-Aug-14 90.3297 10.7943 2 35 90.3311 10.7925 INE008A16QX1 IDBI BK 21-Aug-14 90.5336 10.4850 2 75 90.5336 10.4850 INE095A16IS5 INDUSIND BK 21-Aug-14 90.0781 11.0450 1 25 90.0781 11.0450 INE095A16IV9 INDUSIND BK 22-Aug-14 90.4200 10.5950 1 30 90.4200 10.5950