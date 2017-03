Aug 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16LM4 OBC 26-Aug-13 99.9252 9.1050 3 250 99.9253 9.0953 INE434A16ED7 ANDHRA BK 26-Aug-13 99.9249 9.1440 3 200 99.9249 9.1440 INE608A16EP0 PUNJAB AND SIND BK 26-Aug-13 99.9240 9.2537 1 140 99.9240 9.2537 INE084A16AM9 BK OF INDIA 26-Aug-13 99.9240 9.2537 1 50 99.9240 9.2537 INE652A16GO6 STATE BK OF PATIALA 26-Aug-13 99.9281 8.7541 1 10 99.9281 8.7541 INE428A16KF1 ALLAHABAD BK 28-Aug-13 99.8700 9.5024 2 100 99.8700 9.5024 INE238A16QW6 AXIS BK 28-Aug-13 99.8666 9.7512 1 50 99.8666 9.7512 INE483A16FM2 CENTRAL BK OF INDIA 2-Sep-13 99.7177 10.3319 2 75 99.7132 10.4983 INE651A16EZ9 STATE BK OF MYSORE 2-Sep-13 99.7263 10.0162 2 75 99.7268 9.9991 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 99.7268 9.9991 1 50 99.7268 9.9991 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 99.6920 10.2516 2 50 99.6920 10.2516 INE652A16GW9 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-13 99.6965 10.1013 1 25 99.6965 10.1013 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 99.6965 10.1013 1 25 99.6965 10.1013 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 99.6950 10.1514 1 25 99.6950 10.1514 INE649A16DK7 STATE BK OF HYDERABAD 6-Sep-13 99.6103 10.1995 2 60 99.6141 10.0999 INE090A16WE7 ICICI BK 6-Sep-13 99.6067 10.2951 2 55 99.6084 10.2497 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 99.6084 10.2497 1 50 99.6084 10.2497 INE428A16KI5 ALLAHABAD BK 6-Sep-13 99.6084 10.2497 1 25 99.6084 10.2497 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 99.4995 10.2001 1 75 99.4995 10.2001 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 99.4971 10.2492 1 35 99.4971 10.2492 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 99.4971 10.2492 1 35 99.4971 10.2492 INE695A16HN5 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-13 99.4849 10.4992 1 25 99.4849 10.4992 INE008A16PP9 IDBI BK 11-Sep-13 99.4425 10.7699 1 25 99.4425 10.7699 INE428A16JX6 ALLAHABAD BK 12-Sep-13 99.4334 10.3994 1 75 99.4334 10.3994 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 99.4109 10.2998 2 100 99.4109 10.2998 INE695A16HV8 UNITED BK OF INDIA 13-Sep-13 99.4052 10.4000 1 50 99.4052 10.4000 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 99.3995 10.5003 1 50 99.3995 10.5003 INE428A16KJ3 ALLAHABAD BK 13-Sep-13 99.4052 10.4000 2 50 99.4052 10.4000 INE434A16EE5 ANDHRA BK 13-Sep-13 99.4052 10.4000 1 25 99.4052 10.4000 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 99.3208 10.4001 3 175 99.3208 10.4001 INE141A16KU9 OBC 16-Sep-13 99.2981 10.7502 1 25 99.2981 10.7502 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 99.3305 10.2506 1 25 99.3305 10.2506 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 99.2995 10.2994 1 25 99.2995 10.2994 INE077A16AF7 DENA BK 20-Sep-13 99.1632 11.0003 2 20 99.1632 11.0003 INE695A16IA0 UNITED BK OF INDIA 20-Sep-13 99.1632 11.0003 1 5 99.1632 11.0003 INE141A16LU7 OBC 20-Sep-13 99.1935 10.5988 1 2 99.1935 10.5988 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 99.0744 11.0000 3 85 99.0744 11.0000 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 99.0719 11.0300 1 75 99.0719 11.0300 INE141A16KQ7 OBC 24-Sep-13 99.0448 11.0003 2 75 99.0448 11.0003 INE648A16EW2 SBBJ 24-Sep-13 99.0448 11.0003 2 50 99.0448 11.0003 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 99.0791 10.6016 1 1 99.0791 10.6016 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 99.0549 10.5531 1 73 99.0549 10.5531 INE428A16KL9 ALLAHABAD BK 25-Sep-13 99.0153 10.9997 2 50 99.0153 10.9997 INE649A16DV4 STATE BK OF HYDERABAD 25-Sep-13 99.0463 10.6501 1 25 99.0463 10.6501 INE976G16448 THE RATNAKAR BK 3-Oct-13 98.7339 11.4159 1 2.5 98.7339 11.4159 INE651A16DL1 STATE BK OF MYSORE 18-Oct-13 98.3107 11.1998 1 25 98.3107 11.1998 INE008A16QT9 IDBI BK 22-Oct-13 98.1554 11.4322 2 35 98.1554 11.4322 INE483A16FR1 CENTRAL BK OF INDIA 29-Oct-13 97.9458 11.4255 1 3 97.9458 11.4255 INE008A16QU7 IDBI BK 20-Nov-13 97.2880 11.4323 1 30 97.2880 11.4323 INE705A16GZ8 VIJAYA BK 4-Dec-13 96.7907 11.7499 1 100 96.7907 11.7499 INE705A16GZ8 VIJAYA BK 4-Dec-13 96.8812 11.7501 1 100 96.8812 11.7501 INE654A16DH3 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Dec-13 96.8965 11.3501 1 25 96.8965 11.3501 INE434A16CP5 ANDHRA BK 9-Dec-13 96.7369 11.4001 1 25 96.7369 11.4001 INE652A16EV6 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-13 96.7840 11.2300 1 5 96.7840 11.2300 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 96.6216 11.4976 1 0.5 96.6216 11.4976 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 96.1498 11.6000 2 75 96.1498 11.6000 INE166A16HR8 ING VYSYA BK 13-Feb-14 94.9089 11.4499 1 5 94.9089 11.4499 INE090A16YA1 ICICI BK 17-Feb-14 94.8391 11.3499 1 70 94.8391 11.3499 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 94.6437 11.3500 2 65 94.6437 11.3500 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 94.5330 11.4100 1 25 94.5330 11.4100 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.5857 11.4799 1 25 94.5857 11.4799 INE649A16DC4 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-14 94.5647 11.3401 1 10.3 94.5647 11.3401 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 94.3101 11.4099 2 100 94.3101 11.4099 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.4278 11.1600 1 10.4 94.4278 11.1600 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.3153 11.3401 2 55 94.3153 11.3401 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.2911 11.3328 4 175 94.2830 11.3499 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.3847 11.3100 1 25 94.3847 11.3100 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 94.3840 11.1375 1 10.4 94.3840 11.1375 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 94.2028 11.2874 2 10 94.2028 11.2874 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 94.3530 10.9775 1 2 94.3530 10.9775 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 94.2420 11.0400 1 5 94.2420 11.0400 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 93.7983 11.3300 3 9 93.7983 11.3300 INE692A16CA0 UNION BK OF INDIA 20-May-14 92.6782 10.8000 1 25 92.6782 10.8000 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 92.2472 10.9167 2 150 92.2254 10.9500 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 91.8355 10.9999 1 25 91.8355 10.9999 INE652A16GT5 STATE BK OF PATIALA 20-Jun-14 92.0556 10.4650 1 20 92.0556 10.4650 INE705A16HL6 VIJAYA BK 27-Jun-14 91.5820 11.0000 1 25 91.5820 11.0000 INE141A16MH2 OBC 14-Jul-14 91.4538 10.4950 1 0.75 91.4538 10.4950 INE095A16IS5 INDUSIND BK 21-Aug-14 90.2867 10.8175 4 200 90.4716 10.5900 INE008A16QX1 IDBI BK 21-Aug-14 90.5082 10.5450 2 180 90.5082 10.5450 INE237A16WA2 KOTAK MAH 