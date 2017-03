Aug 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE562A16BZ4 INDIAN BK 28-Aug-13 99.9411 10.7556 1 35 99.9411 10.7556 INE008A16PR5 IDBI BK 28-Aug-13 99.9423 10.5363 1 5 99.9423 10.5363 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 99.9144 10.4236 1 25 99.9144 10.4236 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 99.7995 10.4757 2 50 99.8000 10.4495 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 99.7933 10.8003 1 25 99.7933 10.8003 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 99.8277 10.4997 1 25 99.8277 10.4997 INE654A16DG5 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Sep-13 99.7708 10.4813 1 25 99.7708 10.4813 INE040A16974 HDFC BK 5-Sep-13 99.7418 10.4986 1 25 99.7418 10.4986 INE565A16772 INDIAN OVERSEAS BK 6-Sep-13 99.6816 10.5988 1 25 99.6816 10.5988 INE077A16AG5 DENA BK 6-Sep-13 99.6816 10.5988 1 25 99.6816 10.5988 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 99.5653 10.6250 3 54.7 99.5653 10.6239 INE705A16HB7 VIJAYA BK 10-Sep-13 99.5589 10.7810 1 25 99.5589 10.7810 INE095A16HW9 INDUSIND BK 10-Sep-13 99.5434 11.1616 1 25 99.5434 11.1616 INE705A16HB7 VIJAYA BK 10-Sep-13 99.6027 10.3995 1 25 99.6027 10.3995 INE667A16BU2 SYNDICATE BK 10-Sep-13 99.6027 10.3995 1 25 99.6027 10.3995 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 99.5044 10.6949 2 50 99.5050 10.6808 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 99.4995 10.8001 1 25 99.4995 10.8001 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 99.4727 10.7499 3 150 99.4678 10.8496 INE168A16GE4 THE JAMMU AND KASHMIR BK13-Sep-13 99.4580 11.0504 1 25 99.4580 11.0504 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 99.3825 10.7994 1 25 99.3825 10.7994 INE692A16CF9 UNION BK OF INDIA 16-Sep-13 99.3613 11.1726 1 5 99.3613 11.1726 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 99.3728 10.4715 1 16 99.3728 10.4715 INE171A16FM3 THE FEDERAL BK 18-Sep-13 99.3209 10.8507 1 75 99.3209 10.8507 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 99.1783 10.8002 1 25 99.1783 10.8002 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 99.1972 10.5498 1 25 99.1972 10.5498 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 99.1821 10.7498 1 25 99.1821 10.7498 INE691A16HD5 UCO BK 23-Sep-13 99.1986 10.5312 1 10 99.1986 10.5312 INE090A16WM0 ICICI BK 27-Sep-13 99.0663 10.7504 1 25 99.0663 10.7504 INE238A16RA0 AXIS BK 27-Sep-13 99.0663 10.7504 1 25 99.0663 10.7504 INE095A16IY3 INDUSIND BK 19-Nov-13 97.4022 11.4529 2 85 97.3785 11.5601 INE434A16CP5 ANDHRA BK 9-Dec-13 96.7438 11.7002 1 25 96.7438 11.7002 INE667A16CC8 SYNDICATE BK 13-Dec-13 96.6519 11.5999 1 25 96.6519 11.5999 INE434A16CT7 ANDHRA BK 20-Dec-13 96.4889 11.4499 1 25 96.4889 11.4499 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 95.9967 12.3751 1 1 95.9967 12.3751 INE434A16DC1 ANDHRA BK 9-Jan-14 95.8911 11.5001 1 25 95.8911 11.5001 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.5767 11.5001 1 25 94.5767 11.5001 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.6150 11.0500 1 25 94.6150 11.0500 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.5608 11.0500 1 25 94.5608 11.0500 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.4170 11.3000 1 1 94.4170 11.3000 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.3807 11.3185 2 65 94.3753 11.3301 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.2451 11.2000 1 25 94.2451 11.2000 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.2451 11.2000 1 25 94.2451 11.2000 INE683A16AX5 THE SOUTH INDIAN BK 20-Mar-14 94.1797 10.9500 2 2 94.2298 10.8500 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 94.1447 11.0199 1 1 94.1447 11.0199 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 93.1254 10.6500 1 20 93.1254 10.6500 INE692A16CA0 UNION BK OF INDIA 20-May-14 92.7099 10.7899 1 25 92.7099 10.7899 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 90.9840 10.5450 1 130 90.9840 10.5450 INE652A16HA3 STATE BK OF PATIALA 12-Aug-14 90.8288 10.5000 1 25 90.8288 10.5000 INE695A16IF9 UNITED BK OF INDIA 19-Aug-14 90.7093 10.4425 2 15 90.7093 10.4425 INE695A16IG7 UNITED BK OF INDIA 21-Aug-14 90.6603 10.4449 1 28 90.6603 10.4449 INE090A16C36 ICICI BK 21-Aug-14 90.6643 10.4400 1 5 90.6643 10.4400 INE503A16CE1 DEVELOPMENT CREDIT BK 22-Aug-14 90.3492 10.8000 1 25 90.3492 10.8000 INE237A16WB0 KOTAK MAH BK 25-Aug-14 90.5117 10.5117 3 175 90.5622 10.4500 INE652A16HE5 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-14 90.4964 10.5305 4 155 90.2809 10.7950 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 90.4165 10.6284 2 150 90.1834 10.9151 INE168A16GK1 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Aug-14 90.4439 10.5948 3 125 90.4458 10.5925 INE095A16IU1 INDUSIND BK 25-Aug-14 90.2934 10.7796 3 120 90.4478 10.5900 INE654A16DU6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Aug-14 90.4437 10.5950 1 25 90.4437 10.5950 INE652A16HD7 STATE BK OF PATIALA 26-Aug-14 90.5080 10.4875 3 200 90.5920 10.3850 INE095A16IT3 INDUSIND BK 26-Aug-14 90.1869 10.8809 3 140 90.4241 10.5900 INE695A16IE2 UNITED BK OF INDIA 26-Aug-14 90.5428 10.4450 1 50 90.5428 10.4450 INE654A16DT8 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Aug-14 90.4200 10.5950 1 25 90.4200 10.5950 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform 