Aug 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16KD6 ALLAHABAD BK 30-Aug-13 99.9143 10.4300 1 75 99.9143 10.4300 INE654A16DM3 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Aug-13 99.9146 10.3992 1 25 99.9146 10.3992 INE483A16FM2 CENTRAL BK OF INDIA 2-Sep-13 99.8160 11.2140 1 200 99.8160 11.2140 INE095A16IC9 INDUSIND BK 3-Sep-13 99.7990 10.5018 1 25 99.7990 10.5018 INE237A16VI7 KOTAK MAH BK 3-Sep-13 99.8261 10.5973 1 5 99.8261 10.5973 INE528G16UV1 YES BK 5-Sep-13 99.7418 10.4986 1 100 99.7418 10.4986 INE095A16HU3 INDUSIND BK 5-Sep-13 99.7418 10.4986 1 85 99.7418 10.4986 INE649A16DK7 STATE BK OF HYDERABAD 6-Sep-13 99.6781 11.7873 1 100 99.6781 11.7873 INE166A16IT2 ING VYSYA BK 6-Sep-13 99.7132 10.4983 1 50 99.7132 10.4983 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 99.5133 10.5008 3 50 99.5133 10.5008 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 99.5166 10.4293 1 25 99.5166 10.4293 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 99.5258 10.2299 1 1 99.5258 10.2299 INE141A16KU9 OBC 16-Sep-13 99.3695 11.5796 1 175 99.3695 11.5796 INE237A16VJ5 KOTAK MAH BK 20-Sep-13 99.2494 11.5017 1 100 99.2494 11.5017 INE705A16HG6 VIJAYA BK 20-Sep-13 99.3020 10.6900 2 50 99.3020 10.6900 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 99.2916 10.8504 1 25 99.2916 10.8504 INE141A16KQ7 OBC 24-Sep-13 99.1859 10.6995 3 45 99.1859 10.6995 INE667A16BT4 SYNDICATE BK 24-Sep-13 99.1866 10.6902 3 45 99.1866 10.6902 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 99.1942 10.5895 1 10.5 99.1942 10.5895 INE652A16HG0 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-13 97.4686 11.2852 4 75 97.4686 11.2852 INE095A16IY3 INDUSIND BK 19-Nov-13 97.4042 11.5800 1 35 97.4042 11.5800 INE652A16HF2 STATE BK OF PATIALA 20-Nov-13 97.4393 11.2849 2 165 97.4393 11.2849 INE095A16IW7 INDUSIND BK 20-Nov-13 97.3820 11.5443 3 145 97.3730 11.5850 INE095A16JA1 INDUSIND BK 22-Nov-13 97.3247 11.5325 1 75 97.3247 11.5325 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 96.7531 11.4476 1 0.5 96.7531 11.4476 INE434A16DC1 ANDHRA BK 9-Jan-14 95.9269 11.4800 1 25 95.9269 11.4800 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 94.8609 11.4300 1 25 94.8609 11.4300 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.8311 11.4999 1 25 94.8311 11.4999 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 94.6271 11.4501 1 50 94.6271 11.4501 INE238A16RK9 AXIS BK 24-Feb-14 94.9837 10.6500 1 0.03 94.9837 10.6500 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.4722 11.3000 1 50 94.4722 11.3000 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.3900 11.3579 2 63 94.3937 11.3499 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.3343 11.2999 2 50 94.3343 11.2999 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 94.2315 11.4000 1 25 94.2315 11.4000 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 94.1967 11.3000 1 25 94.1967 11.3000 INE562A16DE5 INDIAN BK 18-Mar-14 94.1116 11.2500 1 25 94.1116 11.2500 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 94.0843 11.2500 1 0.2 94.0843 11.2500 INE562A16DG0 INDIAN BK 20-Mar-14 94.0793 11.2601 1 25 94.0793 11.2601 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 94.1789 11.0050 1 3 94.1789 11.0050 INE562A16DF2 INDIAN BK 21-Mar-14 93.9799 11.3500 1 25 93.9799 11.3500 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 93.8799 11.3850 1 25 93.8799 11.3850 INE428A16JV0 ALLAHABAD BK 24-Mar-14 94.0771 10.9950 1 0.45 94.0771 10.9950 INE476A16JS5 CANARA BK 7-Apr-14 93.5474 11.2899 1 20 93.5474 11.2899 INE483A16FF6 CENTRAL BK OF INDIA 6-May-14 93.1940 10.6200 2 20 93.1940 10.6200 INE692A16CA0 UNION BK OF INDIA 20-May-14 92.7478 10.7699 1 25 92.7478 10.7699 INE238A16TA6 AXIS BK 22-Aug-14 90.4137 10.7500 1 0.5 90.4137 10.7500 INE095A16IU1 INDUSIND BK 25-Aug-14 90.1027 11.0450 1 45 90.1027 11.0450 INE168A16GK1 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Aug-14 90.5184 10.5325 2 37 90.5184 10.5325 INE008A16QZ6 IDBI BK 25-Aug-14 90.5734 10.4650 1 35 90.5734 10.4650 INE112A16DY7 CORPORATION BK 25-Aug-14 90.5918 10.4425 2 22.5 90.5918 10.4425 INE654A16DU6 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Aug-14 90.6735 10.3425 1 10 90.6735 10.3425 INE008A16RC3 IDBI BK 26-Aug-14 90.4874 10.5415 6 250 90.5111 10.5125 INE608A16EZ9 PUNJAB AND SIND BK 26-Aug-14 90.5663 10.4450 3 110 90.5663 10.4450 INE168A16GM7 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Aug-14 90.4437 10.5950 1 50 90.4437 10.5950 INE695A16IE2 UNITED BK OF INDIA 26-Aug-14 90.5663 10.4450 1 35 90.5663 10.4450 INE503A16CD3 DEVELOPMENT CREDIT BK 26-Aug-14 90.2768 10.8000 1 25 90.2768 10.8000 INE112A16DZ4 CORPORATION BK 26-Aug-14 90.5683 10.4425 1 25 90.5683 10.4425 INE095A16IT3 INDUSIND BK 26-Aug-14 90.4458 10.5925 1 15 90.4458 10.5925 INE608A16FA9 PUNJAB AND SIND BK 27-Aug-14 90.5428 10.4450 2 50 90.5428 10.4450 INE237A16WC8 KOTAK MAH BK 27-Aug-14 90.5223 10.4700 1 50 90.5223 10.4700 INE095A16IX5 INDUSIND BK 27-Aug-14 90.4220 10.5926 2 50 90.4220 10.5926 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com