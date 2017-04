Aug 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16BQ0 SYNDICATE BK 30-Aug-13 99.9430 10.4084 1 25 99.9430 10.4084 INE237A16QO5 KOTAK MAH BK 30-Aug-13 99.9414 10.7008 1 10 99.9414 10.7008 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 99.8289 10.4264 3 100 99.8293 10.4020 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 99.8285 10.4508 1 25 99.8285 10.4508 INE652A16GW9 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-13 99.8598 10.2490 1 25 99.8598 10.2490 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 99.8598 10.2490 1 25 99.8598 10.2490 INE141A16KT1 OBC 10-Sep-13 99.6310 10.3988 1 100 99.6310 10.3988 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 99.6310 10.3988 1 25 99.6310 10.3988 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 99.6274 10.5006 1 25 99.6274 10.5006 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 99.5744 10.4005 1 25 99.5744 10.4005 INE667A16BS6 SYNDICATE BK 13-Sep-13 99.5205 10.9913 1 375 99.5205 10.9913 INE084A16AL1 BK OF INDIA 13-Sep-13 99.5397 10.5492 2 250 99.5397 10.5492 INE141A16KS3 OBC 13-Sep-13 99.5205 10.9913 1 225 99.5205 10.9913 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 99.4512 10.6009 2 50 99.4512 10.6009 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 99.4252 10.5507 2 50 99.4252 10.5507 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 99.4252 10.5507 1 25 99.4252 10.5507 INE652A16GK4 STATE BK OF PATIALA 18-Sep-13 99.3967 10.5496 1 10 99.3967 10.5496 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 99.2147 10.7001 1 25 99.2147 10.7001 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 99.1982 10.5365 1 13.2 99.1982 10.5365 INE238A16RA0 AXIS BK 27-Sep-13 99.1531 10.7503 1 25 99.1531 10.7503 INE168A16GQ8 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Oct-13 98.2008 11.5300 2 50 98.2008 11.5300 INE095A16JB9 INDUSIND BK 25-Oct-13 98.2008 11.5300 1 50 98.2008 11.5300 INE008A16RF6 IDBI BK 25-Oct-13 98.2483 11.2202 1 25 98.2483 11.2202 INE168A16GO3 THE JAMMU AND KASHMIR BK19-Nov-13 97.4552 11.4833 3 42 97.4548 11.4851 INE168A16GP0 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Nov-13 97.4249 11.4852 1 35 97.4249 11.4852 INE036D16EB8 THE KARUR VYSYA BK 26-Nov-13 97.2344 11.5351 2 45 97.2344 11.5351 INE168A16GN5 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Nov-13 97.2465 11.4833 2 30 97.2472 11.4802 INE095A16IZ0 INDUSIND BK 26-Nov-13 97.2356 11.5299 1 15 97.2356 11.5299 INE238A16RG7 AXIS BK 26-Nov-13 97.2193 11.5998 1 3 97.2193 11.5998 INE141A16IW9 OBC 6-Dec-13 96.8812 11.7501 1 25 96.8812 11.7501 INE434A16CP5 ANDHRA BK 9-Dec-13 96.7642 11.8500 1 10 96.7642 11.8500 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 96.6839 11.6999 1 100 96.6839 11.6999 INE090A16XF2 ICICI BK 13-Dec-13 98.7415 4.3477 1 0.11 98.7415 4.3477 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 96.5800 11.7500 1 150 96.5800 11.7500 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 96.2508 11.7501 1 75 96.2508 11.7501 INE008A16NW0 IDBI BK 14-Feb-14 94.8114 11.7499 1 100 94.8114 11.7499 INE008A16OH9 IDBI BK 21-Feb-14 94.6092 11.7500 1 100 94.6092 11.7500 INE008A16OL1 IDBI BK 27-Feb-14 94.4970 11.6151 2 50 94.4366 11.7501 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 94.5934 11.4000 1 25 94.5934 11.4000 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 94.3904 11.5999 1 25 94.3904 11.5999 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.3995 11.5800 1 25 94.3995 11.5800 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 94.3391 11.6501 2 75 94.3391 11.6501 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 94.3162 11.7000 1 50 94.3162 11.7000 INE528G16TH2 YES BK 4-Mar-14 94.2536 11.9001 1 25 94.2536 11.9001 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 94.3268 11.6151 2 50 94.3107 11.6501 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.3162 11.7000 1 25 94.3162 11.7000 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 94.2933 11.7500 1 25 94.2933 11.7500 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.3148 11.5799 4 50 94.3148 11.5799 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 94.4075 11.3799 1 25 94.4075 11.3799 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 94.3518 11.5000 1 50 94.3518 11.5000 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.1690 11.6500 1 100 94.1690 11.6500 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 94.3816 11.2000 1 1 94.3816 11.2000 INE528G16TU5 YES BK 14-Mar-14 94.2724 11.1999 2 3 94.2724 11.1999 INE084A16980 BK OF INDIA 18-Mar-14 93.9431 11.6500 1 50 93.9431 11.6500 INE008A16PQ7 IDBI BK 21-Mar-14 93.8376 11.7499 1 25 93.8376 11.7499 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 93.7995 11.5999 1 25 93.7995 11.5999 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 93.7995 11.5999 1 6 93.7995 11.5999 INE141A16LN2 OBC 28-May-14 92.3980 11.0001 1 5 92.3980 11.0001 INE084A16AG1 BK OF INDIA 3-Jun-14 92.2047 11.1001 1 50 92.2047 11.1001 INE112A16DU5 CORPORATION BK 5-Jun-14 92.0815 11.2100 3 100 92.0880 11.2000 INE565A16780 INDIAN OVERSEAS BK 9-Jun-14 92.0499 11.1000 1 150 92.0499 11.1000 INE141A16MD1 OBC 17-Jun-14 91.7526 11.1976 1 25 91.7526 11.1976 INE095A16IF2 INDUSIND BK 4-Aug-14 90.9364 10.6684 6 305 90.9352 10.6700 INE095A16IU1 INDUSIND BK 25-Aug-14 90.5359 10.5401 1 11.25 90.5359 10.5401 INE168A16GM7 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Aug-14 90.4675 10.5950 1 50 90.4675 10.5950 