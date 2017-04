Aug 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16HC5 VIJAYA BK 30-Aug-13 99.9718 10.2959 1 25 99.9718 10.2959 INE562A16CD9 INDIAN BK 2-Sep-13 99.8862 10.3961 1 100 99.8862 10.3961 INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 99.8869 10.3321 1 75 99.8869 10.3321 INE683A16BF0 THE SOUTH (I)N BK 2-Sep-13 99.8851 10.4967 1 75 99.8851 10.4967 INE084A16AK3 BK OF (I) 3-Sep-13 99.8878 10.2498 1 25 99.8878 10.2498 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 99.8587 10.3295 1 25 99.8587 10.3295 INE476A16KF0 CANARA BK 3-Sep-13 99.8577 10.4027 1 25 99.8577 10.4027 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 99.8568 10.4686 1 15 99.8568 10.4686 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 99.7752 10.2778 2 125 99.7792 10.0963 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 99.6592 10.4014 1 50 99.6592 10.4014 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 99.6592 10.4014 2 50 99.6592 10.4014 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 99.5894 10.7497 2 275 99.5894 10.7500 INE084A16AL1 BK OF (I) 13-Sep-13 99.5736 10.4202 5 200 99.5736 10.4202 INE141A16KU9 OBC 16-Sep-13 99.4736 10.7307 1 100 99.4736 10.7307 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 99.4564 10.4999 1 105 99.4564 10.4999 INE652A16GK4 STATE BK OF PATIALA 18-Sep-13 99.4323 10.4197 4 15 99.4323 10.4197 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF (I) 23-Sep-13 99.2792 10.6001 1 100 99.2792 10.6001 INE077A16AH3 DENA BK 23-Sep-13 99.2792 10.6001 1 75 99.2792 10.6001 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 99.2844 10.5231 1 15 99.2844 10.5231 INE095A16JE3 INDUSIND BK 24-Sep-13 99.2401 10.7495 1 20 99.2401 10.7495 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 99.2518 10.5828 1 2 99.2518 10.5828 INE651A16ED6 STATE BK OF MYSORE 25-Sep-13 99.2259 10.5463 1 5.83 99.2259 10.5463 INE008A16MT8 IDBI BK 25-Nov-13 97.2193 11.9998 1 10 97.2193 11.9998 INE238A16RG7 AXIS BK 26-Nov-13 97.2839 11.4501 1 9.5 97.2839 11.4501 INE008A16MU6 IDBI BK 26-Nov-13 97.2839 11.4501 1 6 97.2839 11.4501 INE168A16GN5 THE J&K BK 26-Nov-13 97.2770 11.4800 1 6 97.2770 11.4800 INE476A16KD5 CANARA BK 12-Dec-13 96.7472 11.7999 1 25 96.7472 11.7999 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 96.2045 12.0001 1 25 96.2045 12.0001 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF (I) 27-Dec-13 95.9806 12.7377 2 0.4 95.9806 12.7377 INE008A16NZ3 IDBI BK 17-Feb-14 94.9407 11.3084 3 30 94.7112 11.8501 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 94.8035 11.6999 1 25 94.8035 11.6999 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 94.5516 11.7501 1 200 94.5516 11.7501 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 94.5368 11.8500 1 50 94.5368 11.8500 INE649A16DC4 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-14 94.4662 11.9450 1 4.75 94.4662 11.9450 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 94.5228 11.7501 1 25 94.5228 11.7501 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 94.6331 11.5001 1 5 94.6331 11.5001 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 94.3733 11.7000 1 25 94.3733 11.7000 INE084A16915 BK OF (I) 4-Mar-14 94.3938 11.5925 1 4.75 94.3938 11.5925 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.3162 11.7000 1 4 94.3162 11.7000 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 94.3162 11.7000 3 200 94.3162 11.7000 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 94.3799 11.4999 1 5 94.3799 11.4999 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 94.3476 11.5700 1 4.75 94.3476 11.5700 INE077A16AA8 DENA BK 10-Mar-14 94.2023 11.7000 1 50 94.2023 11.7000 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.4089 11.2000 3 25 94.4089 11.2000 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 94.1790 11.7499 1 25 94.1790 11.7499 INE141A16KO2 OBC 12-Mar-14 94.1170 11.7001 1 50 94.1170 11.7001 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 94.1926 11.5999 1 5 94.1926 11.5999 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF (I) 18-Mar-14 93.9753 11.7000 1 25 93.9753 11.7000 INE668A16626 TAMILNAD MER BK 26-Mar-14 93.7086 11.7250 2 10 93.7715 11.6000 INE095A16IF2 INDUSIND BK 4-Aug-14 90.9555 10.6750 1 45 90.9555 10.6750 INE008A16RA7 IDBI BK 19-Aug-14 90.6579 10.5951 1 0.5 90.6579 10.5951 INE008A16RC3 IDBI BK 26-Aug-14 90.4953 10.5900 1 5 90.4953 10.5900 INE095A16IX5 INDUSIND BK 27-Aug-14 90.3496 10.7400 3 115 90.3496 10.7400 INE237A16WC8 KOTAK MAH BK 27-Aug-14 90.2766 10.8300 1 92 90.2766 10.8300 INE036D16EC6 THE KARUR VYSYA BK 27-Aug-14 90.3476 10.7425 2 90 90.3476 10.7425 INE008A16RH2 IDBI BK 27-Aug-14 90.4675 10.5950 2 55 90.4675 10.5950 INE683A16BL8 THE SOUTH (I)N BK 27-Aug-14 90.3476 10.7425 1 35 90.3476 10.7425 INE237A16WD6 KOTAK MAH BK 28-Aug-14 90.2593 10.8216 2 107 90.2768 10.8000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com