Aug 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16KV7 OBC 2-Sep-13 99.9150 10.3505 1 50 99.9150 10.3505 INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 99.8862 10.3961 2 175 99.8862 10.3961 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 99.8863 10.3913 3 85 99.8854 10.4692 INE434A16EC9 ANDHRA BK 3-Sep-13 99.8905 10.0028 1 25 99.8905 10.0028 INE171A16DT3 THE FEDERAL BK 3-Sep-13 99.8821 10.7721 2 9 99.8840 10.5973 INE077A16AE0 DENA BK 3-Sep-13 99.8851 10.4967 1 5 99.8851 10.4967 INE166A16IT2 ING VYSYA BK 6-Sep-13 99.7990 10.5018 1 50 99.7990 10.5018 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 99.8009 10.4024 1 25 99.8009 10.4024 INE434A16EA3 ANDHRA BK 6-Sep-13 99.8009 10.4024 1 25 99.8009 10.4024 INE095A16HW9 INDUSIND BK 10-Sep-13 99.6816 10.5988 1 75 99.6816 10.5988 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 99.6776 10.7308 2 50 99.6677 11.0631 INE141A16KT1 OBC 10-Sep-13 99.6788 10.6907 2 40 99.6846 10.4987 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 99.6746 10.8312 2 35 99.6895 10.3350 INE705A16HB7 VIJAYA BK 10-Sep-13 99.6876 10.3985 1 25 99.6876 10.3985 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 99.6876 10.3985 1 25 99.6876 10.3985 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 99.7083 9.7075 1 11 99.7083 9.7075 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 99.6310 10.3988 1 25 99.6310 10.3988 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 99.6075 11.0636 1 10 99.6075 11.0636 INE040A16966 HDFC BK 13-Sep-13 99.5805 10.9830 1 200 99.5805 10.9830 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 99.5951 10.5992 1 100 99.5951 10.5992 INE692A16CF9 UNION BK OF INDIA 16-Sep-13 99.5051 10.6786 1 50 99.5051 10.6786 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 99.5130 9.9236 1 25 99.5130 9.9236 INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 99.4564 10.4999 1 25 99.4564 10.4999 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 99.3006 10.7119 2 120 99.2981 10.7502 INE683A16BK0 THE SOUTH INDIAN BK 23-Sep-13 99.2981 10.7502 1 50 99.2981 10.7502 INE691A16HD5 UCO BK 23-Sep-13 99.3131 10.5189 1 40 99.3131 10.5189 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 99.3078 10.6006 1 5 99.3078 10.6006 INE667A16BT4 SYNDICATE BK 24-Sep-13 99.2826 10.5497 1 50 99.2826 10.5497 INE141A16KQ7 OBC 24-Sep-13 99.2826 10.5497 1 50 99.2826 10.5497 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 99.2806 10.5793 1 8 99.2806 10.5793 INE705A16HK8 VIJAYA BK 25-Sep-13 99.3241 10.7992 1 30 99.3241 10.7992 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 99.2523 10.5756 1 25 99.2523 10.5756 INE141A16IN8 OBC 14-Oct-13 98.6602 11.0148 1 0.8 98.6602 11.0148 INE008A16RE9 IDBI BK 17-Oct-13 98.4943 11.6250 3 100 98.4974 11.6003 INE683A16BO2 THE SOUTH INDIAN BK 29-Oct-13 98.1003 11.7803 1 25 98.1003 11.7803 INE652A16HH8 STATE BK OF PATIALA 30-Oct-13 98.1188 11.4724 6 325 98.1191 11.4703 INE168A16EG4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 1-Nov-13 97.9857 11.9101 1 50 97.9857 11.9101 INE008A16QP7 IDBI BK 22-Nov-13 97.3856 11.6652 1 70 97.3856 11.6652 INE168A16GN5 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Nov-13 97.2087 11.9100 2 65 97.2087 11.9100 INE095A16IZ0 INDUSIND BK 26-Nov-13 97.2087 11.9100 1 14 97.2087 11.9100 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 96.9240 11.8201 1 75 96.9240 11.8201 INE692A16BR6 UNION BK OF INDIA 10-Dec-13 96.8025 11.8200 1 50 96.8025 11.8200 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 96.5905 11.8201 1 25 96.5905 11.8201 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 96.2652 11.8999 1 50 96.2652 11.8999 INE651A16ES4 STATE BK OF MYSORE 28-Jan-14 95.3456 11.7999 1 50 95.3456 11.7999 INE651A16ES4 STATE BK OF MYSORE 28-Jan-14 95.4892 11.6501 1 50 95.4892 11.6501 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 94.9028 11.6000 1 5 94.9028 11.6000 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 94.6239 11.8501 1 50 94.6239 11.8501 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 94.8170 11.6000 1 50 94.8170 11.6000 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 94.5251 11.6800 1 50 94.5251 11.6800 INE705A16FQ9 VIJAYA BK 3-Mar-14 94.7190 11.0002 1 14.4 94.7190 11.0002 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.3869 11.6700 1 75 94.3869 11.6700 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 94.4096 11.6200 1 50 94.4096 11.6200 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 94.3506 11.7500 1 25 94.3506 11.7500 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 94.3219 11.7501 1 25 94.3219 11.7501 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 94.4064 11.6899 1 75 94.4064 11.6899 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 94.3733 11.7000 1 50 94.3733 11.7000 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.2877 11.7000 1 100 94.2877 11.7000 INE077A16AA8 DENA BK 10-Mar-14 94.2116 11.6801 1 25 94.2116 11.6801 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.2023 11.7000 1 25 94.2023 11.7000 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 94.1906 11.7251 1 2 94.1906 11.7251 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 94.1739 11.6999 2 250 94.1739 11.6999 INE036D16DH7 THE KARUR VYSYA BK 14-Mar-14 94.0174 11.8500 1 30 94.0174 11.8500 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 94.0887 11.6999 1 25 94.0887 11.6999 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 94.0887 11.6999 1 25 94.0887 11.6999 INE528G16TU5 YES BK 14-Mar-14 94.1422 11.5874 1 2 94.1422 11.5874 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 93.9825 11.6850 9 250 93.9898 11.6700 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 94.0603 11.7000 1 100 94.0603 11.7000 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 93.9373 11.7199 1 0.3 93.9373 11.7199 INE683A16BM6 THE SOUTH INDIAN BK 21-Mar-14 93.8463 11.7901 1 25 93.8463 11.7901 INE008A16PK0 IDBI BK 24-Mar-14 93.8157 11.6799 2 1.5 93.8157 11.6799 INE976G16307 THE RATNAKAR BK 25-Mar-14 93.5549 12.1475 1 10 93.5549 12.1475 INE008A16QY9 IDBI BK 22-Aug-14 90.4219 10.8300 1 25 90.4219 10.8300 INE705A16HN2 VIJAYA BK 27-Aug-14 90.4304 10.6700 4 130 90.4304 10.6700 INE095A16IX5 INDUSIND BK 27-Aug-14 90.3696 10.7450 1 15 90.3696 10.7450 INE008A16RK6 IDBI BK 28-Aug-14 90.3423 10.7490 3 125 90.3456 10.7450 INE166A16JY0 ING VYSYA BK 28-Aug-14 90.2260 10.8925 1 77 90.2260 10.8925 INE237A16WD6 KOTAK MAH BK 28-Aug-14 90.3009 10.8000 1 7.5 90.3009 10.8000 INE166A16JX2 ING VYSYA BK 29-Aug-14 90.2017 10.8925 1 40 90.2017 10.8925 