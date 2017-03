Sep 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE084A16AK3 BK OF INDIA 3-Sep-13 99.9717 10.3324 1 25 99.9717 10.3324 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 99.8867 10.3504 2 55 99.8867 10.3504 INE565A16772 INDIAN OVERSEAS BK 6-Sep-13 99.8867 10.3458 2 50 99.8862 10.3961 INE434A16EA3 ANDHRA BK 6-Sep-13 99.8867 10.3504 1 25 99.8867 10.3504 INE141A16KT1 OBC 10-Sep-13 99.7719 10.4326 5 315 99.7726 10.3988 INE428A16KO3 ALLAHABAD BK 10-Sep-13 99.7726 10.3988 1 50 99.7726 10.3988 INE649A16CW4 STATE BK OF HYDERABAD 10-Sep-13 99.7728 10.3896 1 25 99.7728 10.3896 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 99.7729 10.3850 1 5 99.7729 10.3850 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 99.7172 10.3515 1 25 99.7172 10.3515 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 99.6831 10.5487 1 25 99.6831 10.5487 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 99.6397 10.1527 1 5 99.6397 10.1527 INE692A16CF9 UNION BK OF INDIA 16-Sep-13 99.5924 10.6702 1 50 99.5924 10.6702 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 99.5588 11.5537 1 15 99.5588 11.5537 INE608A16FC5 PUNJAB AND SIND BK 23-Sep-13 99.3910 10.6499 7 450 99.3910 10.6499 INE028A16631 BK OF BARODA 23-Sep-13 99.3856 10.7450 1 100 99.3856 10.7450 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 99.3669 10.5706 1 1 99.3669 10.5706 INE649A16DV4 STATE BK OF HYDERABAD 25-Sep-13 99.3458 10.4502 1 50 99.3458 10.4502 INE008A16RL4 IDBI BK 23-Oct-13 98.4016 11.6250 3 80 98.4050 11.6002 INE168A16EG4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 1-Nov-13 98.0798 11.9099 5 150 98.0798 11.9099 INE168A16GU0 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Nov-13 97.2384 11.9151 3 180 97.2384 11.9151 INE095A16JI4 INDUSIND BK 28-Nov-13 97.2412 11.9026 6 135 97.2407 11.9049 INE428A16KK1 ALLAHABAD BK 10-Dec-13 96.9417 11.7500 1 25 96.9417 11.7500 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 96.4002 11.7499 1 25 96.4002 11.7499 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 95.8861 11.6000 1 65 95.8861 11.6000 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 94.6970 11.6799 1 25 94.6970 11.6799 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 94.8311 11.4999 1 25 94.8311 11.4999 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 94.7257 11.6799 1 25 94.7257 11.6799 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 94.6884 11.6999 1 4 94.6884 11.6999 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 94.4366 11.7501 1 5 94.4366 11.7501 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 94.4109 11.6799 2 100 94.4109 11.6799 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 94.4018 11.7001 1 25 94.4018 11.7001 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.4470 11.6001 1 25 94.4470 11.6001 INE090A16YK0 ICICI BK 7-Mar-14 94.4187 11.6000 1 5 94.4187 11.6000 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 94.2636 11.7524 1 25 94.2636 11.7524 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 94.3522 11.5600 1 0.3 94.3522 11.5600 INE077A16AC4 DENA BK 13-Mar-14 94.2679 11.6201 1 50 94.2679 11.6201 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 94.2023 11.7000 3 125 94.2023 11.7000 INE036D16DH7 THE KARUR VYSYA BK 14-Mar-14 94.1323 11.8501 1 30 94.1323 11.8501 INE654A16DJ9 STATE BK OF TRAVANCORE 14-Mar-14 94.2102 11.6225 1 25 94.2102 11.6225 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 94.0887 11.6999 3 150 94.0887 11.6999 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 94.0603 11.7000 1 25 94.0603 11.7000 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 94.0559 11.6500 1 0.75 94.0559 11.6500 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 94.0559 11.6500 3 75 94.0559 11.6500 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 94.0367 11.6901 1 25 94.0367 11.6901 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 94.0277 11.6500 1 25 94.0277 11.6500 INE008A16PQ7 IDBI BK 21-Mar-14 94.0422 11.6200 1 25 94.0422 11.6200 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 93.8868 11.6500 1 50 93.8868 11.6500 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 93.8340 11.6999 2 4.25 93.8340 11.6999 INE168A16GS4 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Aug-14 90.2748 10.9225 1 42 90.2748 10.9225 INE166A16JW4 ING VYSYA BK 1-Sep-14 90.2017 10.8925 2 85 90.2017 10.8925 INE095A16JH6 INDUSIND BK 1-Sep-14 90.1758 10.9244 2 40 90.1794 10.9200 INE237A16WE4 KOTAK MAH BK 1-Sep-14 90.2768 10.8000 2 30 90.2768 10.8000 INE652A16HJ4 STATE BK OF PATIALA 1-Sep-14 90.3622 10.6950 1 25 90.3622 10.6950 INE168A16GT2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 1-Sep-14 90.1794 10.9200 1 5 90.1794 10.9200 INE166A16JV6 ING VYSYA BK 2-Sep-14 90.1774 10.8925 1 80 90.1774 10.8925 INE095A16JC7 INDUSIND BK 2-Sep-14 90.3567 10.6725 1 75 90.3567 10.6725 INE036D16ED4 THE KARUR VYSYA BK 2-Sep-14 90.2996 10.7425 1 75 90.2996 10.7425 INE652A16HI6 STATE BK OF PATIALA 2-Sep-14 90.3558 10.6736 2 70 90.3383 10.6950 INE168A16GR6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Sep-14 90.1530 10.9225 1 25 90.1530 10.9225 =============================================================================================== *: Crores