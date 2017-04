Sep 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE528G16UV1 YES BK 5-Sep-13 99.9397 11.0114 1 50 99.9397 11.0114 INE565A16772 INDIAN OVERSEAS BK 6-Sep-13 99.9187 9.8995 1 50 99.9187 9.8995 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 99.9187 9.8995 1 50 99.9187 9.8995 INE562A16CF4 INDIAN BK 6-Sep-13 99.9152 10.3261 1 25 99.9152 10.3261 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 99.8013 10.3814 1 10 99.8013 10.3814 INE434A16EE5 ANDHRA BK 13-Sep-13 99.7074 10.7112 1 10 99.7074 10.7112 INE040A16982 HDFC BK 17-Sep-13 99.5874 10.8016 1 25 99.5874 10.8016 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 99.6084 10.2497 1 25 99.6084 10.2497 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 99.6212 9.9134 1 25 99.6212 9.9134 INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 99.5805 10.2508 1 25 99.5805 10.2508 INE483A16FO8 CENTRAL BK OF INDIA 23-Sep-13 99.4317 10.4308 1 200 99.4317 10.4308 INE608A16FC5 PUNJAB AND SIND BK 23-Sep-13 99.4279 10.5009 1 100 99.4279 10.5009 INE608A16FC5 PUNJAB AND SIND BK 23-Sep-13 99.4667 10.2999 2 25 99.4667 10.2999 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 99.4361 10.3495 1 25 99.4361 10.3495 INE428A16KL9 ALLAHABAD BK 25-Sep-13 99.3752 10.4312 1 8 99.3752 10.4312 INE238A16RA0 AXIS BK 27-Sep-13 99.3471 10.4293 1 150 99.3471 10.4293 INE141A16MG4 OBC 3-Oct-13 99.1098 10.9280 1 25 99.1098 10.9280 INE976G16448 THE RATNAKAR BK 3-Oct-13 99.0715 11.4026 1 25 99.0715 11.4026 INE652A16HL0 STATE BK OF PATIALA 1-Nov-13 98.1392 11.7300 6 200 98.1392 11.7300 INE649A16DX0 STATE BK OF HYDERABAD 1-Nov-13 98.1385 11.7343 3 150 98.1384 11.7351 INE008A16RW1 IDBI BK 5-Nov-13 98.0039 11.8003 1 25 98.0039 11.8003 INE008A16MS0 IDBI BK 11-Nov-13 97.8579 11.7497 1 5 97.8579 11.7497 INE008A16MU6 IDBI BK 26-Nov-13 97.3562 11.7999 1 0.2 97.3562 11.7999 INE652A16HK2 STATE BK OF PATIALA 28-Nov-13 97.2983 11.7849 5 285 97.2983 11.7849 INE095A16JI4 INDUSIND BK 28-Nov-13 97.2793 11.8701 1 5 97.2793 11.8701 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 97.1762 11.7849 3 100 97.1762 11.7849 INE649A16DY8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Dec-13 97.1762 11.7849 1 25 97.1762 11.7849 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 97.2128 11.5000 2 25 97.2128 11.5000 INE651A16EN5 STATE BK OF MYSORE 21-Feb-14 94.9959 11.3101 1 25 94.9959 11.3101 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 94.8542 11.3799 1 25 94.8542 11.3799 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 94.9591 11.2000 1 25 94.9591 11.2000 INE090A16YG8 ICICI BK 26-Feb-14 94.8111 11.3500 1 25 94.8111 11.3500 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 94.4897 11.7599 1 50 94.4897 11.7599 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 94.6493 11.4000 1 25 94.6493 11.4000 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 94.5990 11.4500 1 50 94.5990 11.4500 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 94.5317 11.6010 1 45 94.5317 11.6010 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.5411 11.5167 1 45 94.5411 11.5167 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.6938 11.2999 1 5 94.6938 11.2999 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.5655 11.3999 1 25 94.5655 11.3999 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 94.5489 11.3749 1 1 94.5489 11.3749 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.3379 11.4099 1 50 94.3379 11.4099 INE036D16DH7 THE KARUR VYSYA BK 14-Mar-14 94.1743 11.7600 1 30 94.1743 11.7600 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 94.1084 11.5408 6 275 94.1280 11.4999 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 94.1635 11.4840 4 125 94.1655 11.4800 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 93.9773 11.5800 1 25 93.9773 11.5800 INE008A16RU5 IDBI BK 29-Jul-14 91.1026 10.8350 1 50 91.1026 10.8350 INE008A16QO0 IDBI BK 4-Aug-14 90.9398 10.8551 2 395 90.9398 10.8551 INE652A16GZ2 STATE BK OF PATIALA 4-Aug-14 91.0006 10.7750 4 275 91.0006 10.7750 INE649A16EB4 STATE BK OF HYDERABAD 4-Aug-14 91.0101 10.7625 2 75 91.0101 10.7625 INE166A16JY0 ING VYSYA BK 28-Aug-14 90.6393 10.5000 1 77 90.6393 10.5000 INE237A16WD6 KOTAK MAH BK 28-Aug-14 90.6393 10.5000 1 77 90.6393 10.5000 INE168A16GT2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 1-Sep-14 90.2017 10.9225 2 70 90.2017 10.9225 INE166A16JW4 ING VYSYA BK 1-Sep-14 90.2264 10.8920 2 32 90.2260 10.8925 INE008A16RO8 IDBI BK 1-Sep-14 90.2726 10.8350 1 30 90.2726 10.8350 INE649A16EA6 STATE BK OF HYDERABAD 1-Sep-14 90.3319 10.7618 2 20 90.3334 10.7600 INE008A16RQ3 IDBI BK 2-Sep-14 90.3211 10.7456 6 174.5 90.4764 10.5550 INE237A16WF1 KOTAK MAH BK 2-Sep-14 90.2362 10.8500 1 85 90.2362 10.8500 INE649A16DW2 STATE BK OF HYDERABAD 2-Sep-14 90.3622 10.6950 2 75 90.3622 10.6950 INE654A16DV4 STATE BK OF TRAVANCORE 2-Sep-14 90.3053 10.7650 2 65 90.3053 10.7650 INE652A16HI6 STATE BK OF PATIALA 2-Sep-14 90.2971 10.7750 1 25 90.2971 10.7750 INE166A16JV6 ING VYSYA BK 2-Sep-14 90.2037 10.8900 1 13 90.2037 10.8900 INE095A16JC7 INDUSIND BK 2-Sep-14 90.1774 10.9225 1 13 90.1774 10.9225 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com