Sep 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16WE7 ICICI BK 6-Sep-13 99.9447 10.0978 1 25 99.9447 10.0978 INE565A16772 INDIAN OVERSEAS BK 6-Sep-13 99.9447 10.0978 2 25 99.9447 10.0978 INE695A16HN5 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-13 99.8342 10.1029 1 25 99.8342 10.1029 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 99.7780 10.1513 2 95 99.7780 10.1513 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 99.7454 11.6458 1 50 99.7454 11.6458 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 99.6797 10.6623 1 39.4 99.6797 10.6623 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 99.4089 11.4229 1 40 99.4089 11.4229 INE652A16EF9 STATE BK OF PATIALA 24-Sep-13 99.4282 10.4954 1 25 99.4282 10.4954 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 99.4022 10.4520 2 64.5 99.4080 10.3508 INE036D16EE2 THE KARUR VYSYA BK 3-Oct-13 99.0657 11.8702 1 150 99.0657 11.8702 INE095A16JJ2 INDUSIND BK 3-Oct-13 99.0764 11.7329 2 105 99.1032 11.3895 INE008A16QA9 IDBI BK 3-Oct-13 99.1411 10.9039 1 20 99.1411 10.9039 INE095A16JL8 INDUSIND BK 28-Oct-13 98.2671 11.9197 2 50 98.2671 11.9197 INE651A16EQ8 STATE BK OF MYSORE 29-Oct-13 98.2550 11.7861 1 400 98.2550 11.7861 INE036D16EF9 THE KARUR VYSYA BK 1-Nov-13 98.1398 11.9280 9 265 98.1392 11.9322 INE095A16JN4 INDUSIND BK 1-Nov-13 98.1408 11.9216 2 75 98.1411 11.9198 INE683A16AQ9 THE SOUTH INDIAN BK 1-Nov-13 98.1549 11.8297 2 75 98.1549 11.8297 INE008A16RN0 IDBI BK 1-Nov-13 98.2207 11.6002 1 5 98.2207 11.6002 INE649A16EC2 STATE BK OF HYDERABAD 4-Nov-13 98.0767 11.7342 4 325 98.0769 11.7327 INE095A16IP1 INDUSIND BK 5-Nov-13 98.0146 11.9250 2 50 98.0146 11.9250 INE036D16DT2 THE KARUR VYSYA BK 5-Nov-13 98.0154 11.9201 1 23.85 98.0154 11.9201 INE166A16JS2 ING VYSYA BK 6-Nov-13 98.0861 11.3048 1 3.55 98.0861 11.3048 INE008A16MS0 IDBI BK 11-Nov-13 97.8887 11.7499 1 5 97.8887 11.7499 INE008A16RJ8 IDBI BK 28-Nov-13 97.3619 11.6353 1 190 97.3619 11.6353 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 97.3530 11.2777 2 45 97.3479 11.2999 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 97.2055 11.7901 1 25 97.2055 11.7901 INE095A16JQ7 INDUSIND BK 3-Dec-13 97.1995 11.6848 1 20 97.1995 11.6848 INE141A16MC3 OBC 10-Dec-13 97.1634 11.0998 1 25 97.1634 11.0998 INE428A16KK1 ALLAHABAD BK 10-Dec-13 97.0570 11.4100 1 25 97.0570 11.4100 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 96.9126 11.4000 1 25 96.9126 11.4000 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 96.7662 11.3998 1 25 96.7662 11.3998 INE654A16CY0 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Jan-14 96.3277 11.4999 1 0.1 96.3277 11.4999 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 95.9373 11.5350 4 130 95.9491 11.5000 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 96.0224 11.3681 3 55 96.0218 11.3699 INE008A16NX8 IDBI BK 13-Feb-14 95.1940 11.3750 1 0.1 95.1940 11.3750 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 95.1769 11.2099 1 25 95.1769 11.2099 INE608A16FB7 PUNJAB AND SIND BK 3-Mar-14 94.7260 11.2899 2 300 94.7260 11.2899 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 94.6331 11.5001 1 25 94.6331 11.5001 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.6760 11.3400 1 50 94.6760 11.3400 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 94.7063 11.2099 1 25 94.7063 11.2099 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.6214 11.3999 1 2 94.6214 11.3999 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 94.7063 11.2099 1 25 94.7063 11.2099 INE565A16731 INDIAN OVERSEAS BK 6-Mar-14 94.5767 11.5001 1 25 94.5767 11.5001 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 94.4953 11.2501 1 25 94.4953 11.2501 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.4817 11.2201 1 50 94.4817 11.2201 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 94.2315 11.4000 1 25 94.2315 11.4000 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 94.2038 11.3999 1 25 94.2038 11.3999 INE084A16998 BK OF INDIA 24-Mar-14 94.1418 11.3000 1 25 94.1418 11.3000 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 94.1809 11.2199 1 25 94.1809 11.2199 INE141A16LC5 OBC 7-Apr-14 93.7851 11.2501 2 75 93.7851 11.2501 INE652A16HE5 STATE BK OF PATIALA 25-Aug-14 90.5940 10.6751 1 1.3 90.5940 10.6751 INE237A16WE4 KOTAK MAH BK 1-Sep-14 90.2846 10.8500 1 11 90.2846 10.8500 INE095A16JC7 INDUSIND BK 2-Sep-14 90.2260 10.8925 3 85 90.2260 10.8925 INE036D16ED4 THE KARUR VYSYA BK 2-Sep-14 90.2260 10.8925 2 60 90.2260 10.8925 INE649A16DW2 STATE BK OF HYDERABAD 2-Sep-14 90.3293 10.7650 1 60 90.3293 10.7650 INE112A16EB3 CORPORATION BK 2-Sep-14 90.3423 10.7490 3 48 90.3435 10.7475 INE237A16WF1 KOTAK MAH BK 2-Sep-14 90.3253 10.7700 1 17 90.3253 10.7700 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 90.3074 10.7329 7 160 90.2894 10.7550 INE095A16JK0 INDUSIND BK 4-Sep-14 90.1774 10.8925 3 63 90.1774 10.8925 INE237A16WG9 KOTAK MAH BK 4-Sep-14 90.2120 10.8500 1 50 90.2120 10.8500 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 90.2935 10.7499 1 25 90.2935 10.7499 INE654A16DW2 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Sep-14 90.2812 10.7650 1 25 90.2812 10.7650 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD 