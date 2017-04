Sep 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 99.8994 9.1859 2 150 99.9009 9.0518 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 99.8991 9.2161 4 125.3 99.8987 9.2530 INE141A16KT1 OBC 10-Sep-13 99.8998 9.1524 2 100 99.8987 9.2530 INE705A16HB7 VIJAYA BK 10-Sep-13 99.8864 10.3778 1 25 99.8864 10.3778 INE695A16HN5 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-13 99.8998 9.1524 1 25 99.8998 9.1524 INE008A16PP9 IDBI BK 11-Sep-13 99.8734 9.2535 1 50 99.8734 9.2535 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 99.8317 10.2548 2 25.3 99.8244 10.7011 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 99.8498 9.1509 1 25 99.8498 9.1509 INE095A16IA3 INDUSIND BK 13-Sep-13 99.8086 9.9993 2 75 99.8086 9.9993 INE976G16422 THE RATNAKAR BK 13-Sep-13 99.8029 10.2977 1 25 99.8029 10.2977 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 99.7758 9.1130 1 25 99.7758 9.1130 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 99.7241 10.0982 1 200 99.7241 10.0982 INE008A16MM3 IDBI BK 16-Sep-13 99.7281 9.9514 1 100 99.7281 9.9514 INE428A16KP0 ALLAHABAD BK 24-Sep-13 99.4897 10.4008 1 25 99.4897 10.4008 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 99.4820 10.5586 1 8 99.4820 10.5586 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 99.4554 10.5193 1 25 99.4554 10.5193 INE095A16IP1 INDUSIND BK 5-Nov-13 98.1495 11.4692 5 415 98.1502 11.4650 INE008A16RW1 IDBI BK 5-Nov-13 98.1494 11.4701 5 305 98.1494 11.4701 INE683A16BU9 THE SOUTH INDIAN BK 5-Nov-13 98.0977 11.7969 2 75 98.1003 11.7803 INE036D16EI3 THE KARUR VYSYA BK 6-Nov-13 98.1023 11.5747 6 250 98.1031 11.5698 INE168A16GX4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 6-Nov-13 98.1175 11.4803 3 100 98.1175 11.4803 INE683A16BT1 THE SOUTH INDIAN BK 8-Nov-13 98.0073 11.7797 2 100 98.0073 11.7797 INE008A16MS0 IDBI BK 11-Nov-13 97.9676 11.4730 3 99 97.9664 11.4799 INE036D16DW6 THE KARUR VYSYA BK 11-Nov-13 97.9490 11.5802 4 95 97.9490 11.5802 INE683A16BS3 THE SOUTH INDIAN BK 11-Nov-13 97.9143 11.7803 1 70 97.9143 11.7803 INE008A16MS0 IDBI BK 11-Nov-13 98.1167 11.3000 1 5 98.1167 11.3000 INE036D16EB8 THE KARUR VYSYA BK 26-Nov-13 97.4946 11.5799 2 50 97.4946 11.5799 INE168A16GN5 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Nov-13 97.4271 11.9001 2 50 97.4271 11.9001 INE095A16JP9 INDUSIND BK 27-Nov-13 97.4410 11.6898 1 25 97.4410 11.6898 INE683A16BP9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Nov-13 97.3906 11.7825 1 30 97.3906 11.7825 INE008A16RM2 IDBI BK 29-Nov-13 97.3780 11.7000 2 50 97.3780 11.7000 INE168A16GW6 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Dec-13 97.3068 11.4798 4 140 97.3068 11.4798 INE683A16BR5 THE SOUTH INDIAN BK 3-Dec-13 97.2372 11.7849 2 40 97.2372 11.7849 INE683A16BQ7 THE SOUTH INDIAN BK 4-Dec-13 97.1957 11.8326 1 25 97.1957 11.8326 INE654A16DH3 STATE BK OF TRAVANCORE 4-Dec-13 97.4689 10.6499 1 25 97.4689 10.6499 INE503A16CG6 DEVELOPMENT CREDIT BK 4-Dec-13 97.2724 11.4999 1 10 97.2724 11.4999 INE095A16JR5 INDUSIND BK 5-Dec-13 97.2006 11.6801 1 15 97.2006 11.6801 INE036D16EH5 THE KARUR VYSYA BK 6-Dec-13 97.2965 11.1451 3 50 97.3969 10.7201 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 97.3061 10.7499 1 50 97.3061 10.7499 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 97.1947 10.7499 1 25 97.1947 10.7499 INE028A16490 BK OF BARODA 20-Dec-13 97.0003 10.7500 1 25 97.0003 10.7500 INE654A16CY0 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Jan-14 96.6596 10.5998 1 0.1 96.6596 10.5998 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 96.0705 11.3101 1 25 96.0705 11.3101 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 95.3121 10.7500 1 50 95.3121 10.7500 INE649A16DC4 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-14 95.1627 10.8501 1 3.25 95.1627 10.8501 INE238A16RK9 AXIS BK 24-Feb-14 95.2689 10.6000 1 0.1 95.2689 10.6000 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 95.2821 10.5076 1 10 95.2821 10.5076 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 95.2560 10.5075 1 15 95.2560 10.5075 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 95.1202 10.7000 1 50 95.1202 10.7000 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 95.0800 10.5515 1 10 95.0800 10.5515 INE608A16EL9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-14 95.0933 10.5215 1 5 95.0933 10.5215 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 95.0523 10.6140 1 3.25 95.0523 10.6140 INE238A16RV6 AXIS BK 4-Mar-14 95.1636 10.6000 1 1 95.1636 10.6000 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 94.9878 10.6999 2 50 94.9878 10.6999 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 95.1024 10.6800 1 25 95.1024 10.6800 INE457A16CA8 BK OF MAHARASHTRA 5-Mar-14 95.0457 10.5699 1 6 95.0457 10.5699 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 94.9922 10.6900 1 3 94.9922 10.6900 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 95.0762 10.4434 1 5 95.0762 10.4434 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 95.0224 10.5635 1 1.05 95.0224 10.5635 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 95.0363 10.7100 1 25 95.0363 10.7100 INE528G16TO8 YES BK 7-Mar-14 94.9415 10.6853 1 5 94.9415 10.6853 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.8557 10.7000 1 25 94.8557 10.7000 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 94.9613 10.7001 1 25 94.9613 10.7001 INE166A16IW6 ING VYSYA BK 10-Mar-14 94.8580 10.6950 1 3 94.8580 10.6950 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 94.8030 10.7000 1 3 94.8030 10.7000 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 94.8728 10.6626 3 100 94.8557 10.7000 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 94.6111 10.9999 1 5 94.6111 10.9999 INE705A16FW7 VIJAYA BK 18-Mar-14 94.7068 10.5699 1 25 94.7068 10.5699 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 94.6427 10.6500 1 25 94.6427 10.6500 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 94.6453 10.5900 2 50 94.6501 10.5799 INE691A16GX5 UCO BK 20-Mar-14 94.5688 10.7499 1 0.5 94.5688 10.7499 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 94.4879 10.6999 2 50 94.4879 10.6999 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 94.4617 10.7000 1 25 94.4617 10.7000 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 94.5424 10.7501 1 25 94.5424 10.7501 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 94.4764 10.6699 1 25 94.4764 10.6699 INE040A16990 HDFC BK 17-Jun-14 92.6204 10.2400 1 60 92.6204 10.2400 INE008A16QL6 IDBI BK 28-Jul-14 91.3084 10.6905 3 275 91.3088 10.6900 INE112A16ED9 CORPORATION BK 4-Aug-14 91.1344 10.6950 3 215 91.1344 10.6950 INE095A16IS5 INDUSIND BK 21-Aug-14 90.5693 10.8901 2 15 90.5693 10.8901 INE090A16C77 ICICI BK 1-Sep-14 90.8430 10.2200 2 4 90.8430 10.2200 INE237A16WE4 KOTAK MAH BK 1-Sep-14 91.0163 10.0075 1 0.5 91.0163 10.0075 INE112A16EA5 CORPORATION BK 4-Sep-14 90.3865 10.6946 14 560 90.3882 10.6925 INE008A16RV3 IDBI BK 4-Sep-14 90.3432 10.7479 5 324.5 90.3395 10.7525 INE562A16DU1 INDIAN BK 4-Sep-14 90.3862 10.6950 2 85 90.3862 10.6950 INE652A16HM8 STATE BK OF PATIALA 4-Sep-14 90.4032 10.6741 5 75 90.4024 10.6750 INE008A16RY7 IDBI BK 5-Sep-14 90.3154 10.7525 2 50 90.3154 10.7525